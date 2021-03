21:40 | 08.03.2021

Business Wire News: Maxion Wheels gibt bekannt, dass Expansion des Unternehmens bei Stahlrädern für Nutzfahrzeuge in Europa mit Eröffnung von neuem Werk in der Türkei auf Kurs ist



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Unternehmen stellt Bau und Infrastruktur von neuem Gebäude fertig KÖNIGSWINTER, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--08.03.2021-- Maxion Wheels, der weltweit größte Hersteller von Rädern, hat heute berichtet, dass das Unternehmen Bau und Infrastruktur seines neuen, 21.000 Quadratmeter großen Werks für Stahlräder für Nutzfahrzeuge (Nfz) Maxion JantaŒŸ in Manisa, Türkei fertiggestellt hat. Maxion Wheels hat diese Erweiterung bereits zusammen mit seinem Partner Inci Holding bei der Grundsteinlegung für neu erworbenes Land angekündigt und berichtet heute, dass der Abschluss der Erweiterung für das erste Quartal 2022 geplant ist. Damit wird die Gesamtproduktionskapazität von Maxion JantaŒŸ auf bis zu drei Millionen Nfz-Stahlräder im Jahr gesteigert. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210308005832/ de/ Maxion Wheels' truck wheel expansion in Turkey will result in 3 million commercial vehicle steel wheels a year. (Photo: Business Wire) Maxion Wheels' truck wheel expansion in Turkey will result in 3 million commercial vehicle steel wheels a year. (Photo: Business Wire) 'Maxion Wheels vertraut darauf, dass sich die Wirtschaft vollständig erholen wird, und geht davon aus, dass der weltweite Güterverkehrsmarkt in den nächsten fünf Jahren stabil bleiben und wachsen wird. So ist das Unternehmen entschlossen, der wachsenden Nachfrage seiner Kunden gerecht zu werden, indem es mehr von seinen marktführenden Nfz-Stahlrädern produziert', sagte Pieter Klinkers, Geschäftsführer von Maxion Wheels. 'Unsere Volumen von LKW-Rädern wachsen weltweit weiterhin. Gleichzeitig verfolgen wir unsere Strategie, kosteneffektive, leichte und innovative Lösungen für den Nutzfahrzeugmarkt anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden aufgrund unserer erstklassigen Arbeit in der Türkei bald zusätzliche Kapazitäten anbieten können.' Mustafa Zaim, Vorstandsvorsitzender von Maxion Inci Turkish Operations, sagte dazu: 'Mit dieser Expansion wird Maxion JantaŒŸ zum größten Produzenten von LKW-Rädern in Europa und dem Nahen Osten. Das Unternehmen betreibt in der Türkei zwei Werke für Nfz-Stahlwerke und produziert im Jahr bis zu drei Millionen Räder. Das neue Werk ist damit die fünfte Maxion Inci Radfabrik in der Manisa Organized Industrial Zone, in der Maxion Inci seine weltweite Wettbewerbsfähigkeit weiterhin mit für die Industrie bahnbrechenden Projekten wie der Digitalisierung im Rahmen von Industry 4.0 voranbringt. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, alle unsere Werke zu 'intelligenten Werken' zu entwickeln. Maxion und Inci produzieren außerdem ungefähr 10 Millionen Stahl- und Aluminiumräder für leichte Fahrzeuge im Jahr und generieren einschließlich der Nfz-Stahlräder Jahresumsätze in Höhe von etwa 350 Millionen EUR in der Manisa Organized Industrial Zone.' ÜBER MAXION WHEELS Maxion Wheels ist Teil von Iochpe-Maxion S.A. und ein führender Hersteller von Rädern für Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen, Busse, gewerbliche Lastwagen und Anhänger. Das Unternehmen produziert ebenfalls Räder für Landwirtschafts- und Militärfahrzeuge, sowie sonstige Off-Highway-Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und weltweit insgesamt 10.000 Beschäftigten ist Maxion Wheels mit einer Jahresproduktion von 55 Millionen Rädern der weltweit größte Radhersteller. Das Unternehmen beliefert seine weltweite Erstausrüster-Kundschaft ausgehend von 31 Standorten in 15 Ländern auf fünf Kontinenten und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Maxion Wheels unter www.maxionwheels.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210308005832/de/ Kontakt:

