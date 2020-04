18:10 | 20.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die für Subscription-Kunden verfügbare Version bietet verbesserte UV-Workflows und mehr Viewport-Performance FRIEDRICHSDORF, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--20.04.2020-- Maxon, Entwickler professioneller 3D-Modeling-, Animations- und Rendering-Softwarelösungen, gibt heute die Veröffentlichung der Cinema 4D Subscription Release 22 (S22) bekannt. Die neueste Version von Maxons 3D-Anwendung ist die erste, die vorerst Abonnementkunden vorbehalten ist. Sie bietet diesen Kunden einen frühzeitigen Zugang zu deutlichen Leistungs- und Interaktivitätsverbesserungen, darunter verbesserte UV-Unwrapping- und Editing-Werkzeuge, verbesserte Auswahl- und Modeling-Tools, ein neues Lizenzmanagement für Großkunden sowie eine aktualisierte Viewport-Technologie mit Unterstützung für Metal auf macOS. Darüber hinaus hat Maxon durch einen GLTF-Export, die GoZ-Integration mit ZBrush und die Unterstützung für node-basierte Materialien in FBX und Cineware die Pipeline-Kompatibilität von Cinema 4D nochmals verbessert. Cinema 4D S22 ist ab sofort für Abonnementkunden verfügbar. Für Inhaber einer unbefristeten Cinema 4D Lizenz ist eine Version im Laufe dieses Jahres geplant, die alle Funktionen von S22 sowie zusätzliche Verbesserungen enthält. 'Im September letzten Jahres haben wir abonnementbasierte Lizenzen eingeführt, um professionelle 3D-Software zu einem deutlich günstigeren Preis anbieten zu können. Dies erlaubt es uns auch, unseren Abonnementkunden häufiger Verbesserungen und Weiterentwicklungen anzubieten', sagte Dave McGavran, CEO von Maxon. 'S22 bietet Abonnementkunden frühzeitigen Zugriff auf leistungsstarke Lösungen.' Cinema 4D S22 Überblick Cinema 4D S22 Online-Pressemappe Empfohlene Systemanforderungen Cinema 4D S22 erfordert mindestens Windows 10 oder macOS 10.13.6, für eine optimale Nutzung auf dem Mac ist die neueste macOS Version 10.15 erforderlich. Vollständige Systemanforderungen Cinema 4D S22 Preise und Verfügbarkeit Cinema 4D S22 kann sofort heruntergeladen werden und ist sowohl für macOS als auch für Windows verfügbar. Preisinformationen Über Maxon Maxon ist Entwickler professioneller Lösungen für 3D-Modeling, -Painting, -Animation und Rendering. Im Januar vollzogen Maxon und Red Giant eine Fusion ihrer Unternehmen. Die preisgekrönten Produkte des zusammengelegten Unternehmens - Cinema 4D, Redshift 3D und Red Giant - werden in großem Umfang zur Erstellung und zum Rendern von spektakulären visuellen Effekten für Top-Spielfilme, TV-Sendungen und Werbespots, bei innovativen Game Cinematics für AAA-Spiele, medizinische Illustrationen sowie für Architektur- und Industriedesignanwendungen eingesetzt. Maxon-Produkte sind direkt auf der Website sowie über das weltweite Vertriebsnetz des Unternehmens erhältlich. Maxon ist Teil der Nemetschek Gruppe. Maxon Web-Ressourcen Zusätzliche Informationen zu Maxon stehen hier zur Verfügung: Website Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn Maxon-Showreel Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200420005132/de/ Kontakt:

