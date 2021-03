20:20 | 01.03.2021

Business Wire News: mce’s Berufung eines wichtigen Branchenkenners festigt europäische Wachstumsstrategie



Berlin, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--01.03.2021-- mce Systems Ltd. Der Spezialist für die Wartung mobiler Elektronik und deren Automatisierung mce Systems gab heute die weitere Expansion in Europa mit der Ernennung von Axel Brandt bekannt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210301005860/ de/ Axel Brandt, Country Manager at mce (Photo: Business Wire) Axel Brandt, Country Manager at mce (Photo: Business Wire) Axel beginnt seine Tätigkeit bei mce als Country Manager Deutschland und bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit. Zuvor war er als CEO bei der w-support.com GmbH tätig, die zur KOMSA AG gehört, einem führenden europäischen Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen für moderne Kommunikationstechnologien. Die Ernennung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der aktuellen Wachstumsstrategie von mce dar und unterstreicht den gestiegenen Bedarf an Innovationen, um der Nachfrage nach Dienstleistungen im gesamten deutschen und nordeuropäischen Markt gerecht zu werden. Axel Brandt kommentierte dies: "Direkt von Deutschland aus zu operieren, macht es für mce einfacher und effektiver zu beweisen, wie seine Technologieplattform dazu beiträgt, die Kosten für das Endgeräte-Management für seine Kunden aus dem Bereich Logistik und Netzbetreiber zu senken. Insbesondere für die Netzbetreiber, um NFF (No Fault Found) zu reduzieren, den NPS (Net Promotor Score) zu verbessern und das Umsatzpotenzial der Kunden durch neue Angebote zu erhöhen". Eitan Linker, mce CCO, kommentierte dies: "Ich freue mich sehr, Axel bei mce willkommen zu heißen. Er bringt eine Fülle von Branchenerfahrungen mit und wird eine wichtige Rolle dabei spielen, zukünftige Maßnahmen zur digitalen Transformation in unserem europäischen Geschäft voranzutreiben". Anmerkungen des Herausgebers: mce Systems ist ein Anbieter von Software-Lösungen und -Integrationen, der sich auf digitale Servicelösungen für Unternehmen spezialisiert hat, die im Bereich mobiler Endgeräte und Unterhaltungselektronik tätig sind. mce ermöglicht seinen Kunden weltweit das Management des Endgeräte-Lebenszyklus, die Optimierung des Gerätewerts, die Kosteneinsparung und die Generierung neuer Geschäfte. Die Lösungen von mce ermöglichen Omni-Channel-Gerätemanagement über Web, Call-Center, Handel, On-Device-App und Rückwärts-/Vorwärtslogistik-Kanäle. Lesen Sie mehr unter www.mce.systems Folgen Sie mce auf Twitter @mce_systems Besuchen Sie unsere Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/mceSystems Folgen Sie uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/mce-systems

Ansprechpartner für Medien:

Jason Saunt

mce Systems Ltd

E: jason.s@mce-sys.com



