MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SUWANEE, Georgia --(BUSINESS WIRE)--08.10.2020-- Meggitt Training Systems (das 'Unternehmen'), der weltweit führende Anbieter von integrierten Trainingslösungen für Scharfschützen- und virtuelle Waffen für Militär- und Strafverfolgungskunden, gab heute seinen neuen Namen InVeris Training Solutions bekannt, der mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. 'InVeris' bedeutet Einsicht und Wahrheit. Die Umbenennung spiegelt den Stolz des Unternehmens wider, hinter den mutigsten und am besten ausgebildeten Frauen und Männern auf der ganzen Welt zu stehen und umfassende Ausbildungslösungen anzubieten, die sie darauf vorbereiten, jederzeit zum Schutz ihrer Gemeinschaften und Länder zu handeln. Das Unternehmen hat nach wie vor seinen Hauptsitz in Suwanee, GA, und arbeitet mit Kunden in den USA und auf der ganzen Welt über Niederlassungen auf fünf Kontinenten zusammen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201007006059/ de/ https://inveristraining.com https://inveristraining.com 'In den letzten Monaten haben wir eine sehr gründliche und durchdachte Übung unternommen, um unseren Namen und unsere Marke enger mit unseren Werten im Dienste der Sicherheit in Einklang zu bringen', sagte Andrea Czop, Vice President of Strategy, Sales and Marketing. 'InVeris bedeutet Vertrauen und Integrität. Das sind Werte, die für unsere Kunden von zentraler Bedeutung sind und die wir jeden Tag leben. Unsere Kunden geben ihr Bestes, und wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, denen unsere Dienste zur Verfügung zu stellen, die uns mit ihrer herausragenden Leistung schützen. Denn wir wissen, dass wir alle sicher sind, wenn unsere Kunden vorbereitet und ihre Mitarbeiter sicher sind.' Im Rahmen der Umbenennung hat InVeris Training Solutions auch ein neues Logo, neue Unternehmensfarben und eine neue Website eingeführt: InVerisTraining.com. Das Unternehmen behält das Eigentum an seinen älteren Marken, FATS^(R) und Caswell Technologies, den Branchenpionieren im Bereich der virtuellen und Live-Feuerwehr-Trainingsarenen. Czop fuhr fort: 'Wir treten in eine neue Wachstumsphase auf den US-amerikanischen und internationalen Märkten ein, und unser Engagement für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner bleibt unsere oberste Priorität. Wir haben unsere Kunden immer mit Qualitätsprodukten, bewährten Innovationen und engagierter Unterstützung unterstützt. Das werden wir auch weiterhin auf unserem Weg tun.' InVeris Training Solutions kombiniert einen agilen Ansatz mit einer unübertroffenen Fachkompetenz im Bereich der Schulungstechnologie, um maßgeschneiderte, hochmoderne Schulungslösungen zu entwickeln und zu liefern, mit denen Kunden aus den Bereichen Militär und Strafverfolgung sowie aus dem privaten und kommerziellen Bereich sicher, vorbereitet und einsatzbereit bleiben, denn es geht um Sekunden: Because Seconds Matter(TM). Das Unternehmen hat in seiner 90-jährigen Geschichte weltweit über 15.000 Schießstände und 5.100 virtuelle Trainingssysteme im Einsatz und ist das eingetragene Simulationstrainingsprogramm für nationale und internationale Streitkräfte. Die fortschrittlichen Trainingslösungen des Unternehmens bereiten Kunden in mehr als 55 Ländern darauf vor, ihre Gemeinschaften sicher zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter InVerisTraining.com. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Suwanee, Georgia, und arbeitet mit Kunden in den USA und auf der ganzen Welt über Niederlassungen auf fünf Kontinenten zusammen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201007006059/de/ Kontakt:

Ansprechpartnerin Medien: Michelle Henderson

Director of Marketing

InVeris Training Solutions

678-288-1090

michelle.henderson@inveristraining.com



