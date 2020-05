19:30 | 01.05.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Online-Poker startet im Mai mit einwöchigem Event Texas Hold'em ST. JOHN'S, Antigua --(BUSINESS WIRE)--01.05.2020-- Der Mai ist da, und mit ihm der neueste Poker-Wettbewerb von Intertops: eine siebentägige Texas Hold'em-Turnierserie mit Prämien von über 25.000 US-Dollar, darunter phänomenale 5.000 US-Dollar beim finalen Showdown. Am 4. Mai beginnt die Soft Poker Series 2020 mit zwei 300-USD-Freeroll-Events, zwei von 19 Qualifikationsturnieren auf dem Weg ins Finale am 10. Mai. Ganz gleich, ob Sie Anfänger oder Pokerprofi sind - am Tisch ist Platz für absolut jeden mit Buy-ins von 1 bis 25 USD. Jeder Turniergewinner erhält einen Anteil am gigantischen Preispool von 25.750 USD und einen Sitz beim Soft Series Champions-Tournament, bei dem eine garantierter Preis von 5.000 USD winkt. Und es geht nicht allein um Cash. Jeder Sieger erhält auch einen Kapuzenpullover des Soft Series Champions Tournament als Andenken an den Erfolg. Hier ist das vollständige Programm der Soft Series: Alles beginnt am 4. Mai mit den beiden Freeroll-Spielen. Vom 5. bis 9. Mai finden dann mehrere Qualifikationsspiele täglich statt, die den Spielern ausreichend Gelegenheit bieten, den Super-Sonntag zu erreichen. Am 10. Mai findet um 13.05 Uhr EST die letzte Qualifikationsrunde statt - Event 19. Wer immer diese Runde für sich entscheiden kann, wird sich noch am selben Tag bei den anderen Siegern am Finaltisch einfinden, wo die letzten Karten ausgeteilt und 5.000 USD gewonnen werden. Alle Einzelheiten zum Soft Series Champions Tournament finden Sie hier: Soft Series-Turnier 20 - Champions Tournament Garantierte 5.000 US-Dollar Texas Hold'em NL Buy-in + Gebühr: 50 USD+ 5 USD / 1 Re-Buy Sonntag, 10. Mai Startzeit: 15:05 Uhr EST John Murphy, Manager von Intertops Poker, kommentiert: 'Wir sind stolz auf unsere Pokerturniere, und die Soft Series 2020 ist ein weiteres erfreuliches Ereignis für unsere Spieler. 'Die Woche verspricht jede Menge Spaß und Bargeld, und wir freuen uns auf den Wettstreit aller Teilnehmer um den Erfolg und den Anteil am 25.000-USD-Pot.' ENDE Information für Redakteure: Über Intertops Poker: Intertops Poker gehört zu den etabliertesten Anbietern von Online-Poker und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Geschäft. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200501005443/de/ Kontakt:

