26.08.2020 / 20:00



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

NORTH HUNTINGDON (US-Bundesstaat Pennsylvania) --(BUSINESS WIRE)--26.08.2020--

The ExOne Company (Nasdaq: XONE), weltweit führend auf dem Gebiet der industriellen 3D-Drucker für die Verarbeitung von Sand und Metall mit Hilfe der Binder-Jetting-Technologie, und Xometry, der größte US-Marktplatz für kundenspezifische Fertigung, gaben heute bekannt, dass sie künftig gemeinsam 3D-Metalldruck-Dienstleistungen anbieten werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200826005682/ de/

The ExOne Company, the global leader in binder jetting technology, and Xometry, the largest U.S. marketplace for custom manufacturing, are partnering to provide metal 3D printing services. ExOne binder jetting is a fast and cost-effective way to 3D print metal, and is now available through Xometry's Digital RFQ Marketplace. (Photo: Business Wire)

The ExOne Company, the global leader in binder jetting technology, and Xometry, the largest U.S. marketplace for custom manufacturing, are partnering to provide metal 3D printing services. ExOne binder jetting is a fast and cost-effective way to 3D print metal, and is now available through Xometry's Digital RFQ Marketplace. (Photo: Business Wire)

Das Binder-Jetting-Verfahren bietet den Xometry-Kunden eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit zum 3D-Druck von Prototypen und Produktionsteilen aus Metall. Beim Binder-Jetting wird mit einem Tintenstrahldruckkopf schnell ein Bindemittel auf eine dünne Schicht pulverförmiger Partikel - entweder Metall, Sand, Keramik oder Verbundwerkstoffe - aufgebracht. Dieser Vorgang wird anhand einer Karte aus einer digitalen Konstruktionsdatei Schicht für Schicht so oft wiederholt, bis das Objekt fertig ist.

ExOne wird der exklusive Anbieter von Binder-Jetting-Dienstleistungen auf dem kürzlich von Xometry eröffneten digitalen RFQ-Marktplatz sein. ExOne verarbeitet derzeit mehr als 20 Materialien im 3D-Druck, darunter Edelstähle der Sorten 316L und 17-4PH, die Nickelbasislegierung Inconel 718 und M2-Werkzeugstahl.

'Wir von ExOne sind stolz darauf, den Xometry-Kunden unsere 3D-Metalldruck-Dienstleistungen anbieten zu können', sagte ExOne-CEO John Hartner. 'Unsere industriellen Binder-Jetting-Maschinen können Produkte vom Prototyping bis hin zur Endproduktion in einem einzigen Prozess herstellen, der schnell, kostengünstig und nachhaltig ist.'

"Wir freuen uns, das Binder-Jetting-Verfahren anbieten und so die Palette der Dienstleistungen erweitern zu können, die unseren Kunden auf dem neuen digitalen RFQ-Marktplatz von Xometry zur Verfügung stehen", sagte Randy Altschuler, CEO von Xometry. "ExOne ist ein echter Innovator im Bereich der additiven Fertigung, und wir glauben, dass diese Partnerschaft einen großen Gewinn für unsere Kunden darstellt."

Kunden können über Xometry ein Angebot für Metall-Binder-Jetting-Dienstleistungen von ExOne einholen unter https:// www.xometry.com/manufacturing/exone.

Über ExOne

ExOne ist der Pionier und global führende Anbieter von Binder-Jetting-3D-Drucktechnologie. Seit 1995 verfolgen wir unentwegt das Ziel, leistungsstarke 3D-Drucker zu liefern, die die schwierigsten Probleme lösen und weltbewegende Innovationen ermöglichen. Unsere 3D-Drucksysteme verarbeiten in kürzester Zeit Pulvermaterialien - darunter Metalle, Keramiken, Verbundwerkstoffe und Sand - zu Präzisionsteilen, Metallgussformen und -kernen sowie innovativen Werkzeuglösungen. Industriekunden nutzen unsere Technologie, um Zeit und Geld zu sparen, Abfall zu reduzieren, ihre Fertigungsflexibilität zu verbessern sowie Designs und Produkte zu liefern, die früher unmöglich waren. ExOne bietet mit einem weltweit führenden Team von Binder-Jetting-Experten spezialisierte 3D-Druckdienste, darunter die kundenspezifische Produktion von geschäftskritischen Teilen, sowie Engineeringund Design-Beratungsleistungen an. Weitere Informationen zu ExOne finden Sie unter www.exone.com oder auf Twitter unter @ExOneCo. Wir laden Sie ein, sich unserer Bewegung #MakeMetalGreen(TM) anzuschließen.

Über Xometry

Xometry ist der größte Marktplatz für kundenspezifische Fertigung, der Kunden über proprietäre KI-Algorithmen mit optimalen Fertigungslösungen zusammenführt. Xometry bietet einem vielfältigen Kundenstamm, der von Startups bis zu Fortune-100-Unternehmen reicht, Dienstleistungen in der On-Demand-Fertigung und in der Belieferung mit Industriematerialien an. Mit unserem landesweiten Netzwerk aus Tausenden von Partner-Fertigungsstätten können wir gleichbleibend kurze Vorlaufzeiten einhalten und gleichzeitig eine große Bandbreite von Leistungen anbieten, darunter CNC-Bearbeitung, 3D-Druck, Blechfertigung sowie Spritzguss und Urethanguss. Zu den Kunden von Xometry gehören BMW, Dell Technologies, General Electric, Bosch und die NASA. Weitere Informationen zu Xometry finden Sie unter www.xometry.com oder auf Twitter unter @xometry.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200826005682/de/

Kontakt:

Medien:

Sarah Webster

Global Marketing Director

724-516-2336

sarah.webster@exone.com