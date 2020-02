22:20 | 04.02.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ALKMAAR, the Netherlands --(BUSINESS WIRE)--04.02.2020-- AMMEGA, die Holdinggesellschaft von Ammeraal Beltech & Megadyne, weltweit führend in den Bereichen auftragsentscheidende leichte Prozessbänder, Förderriemen und Antriebsriemen, hat die Übernahme von Midwest Industrial Rubber ('MIR') abgeschlossen. AMMEGA ist ein Portfoliounternehmen von Partners Group, dem Anlageverwalter für globale Privatmärkte, im Auftrag seiner Kunden. MIR ist der führende US-amerikanische Hersteller und Vertreiber von Leichtförderbändern mit landesweiter Abdeckung dank der 29 Standorte, die das Unternehmen betreibt. MIR bietet seinen Kunden mit über 3.500 Installationen in den Märkten für Lebensmittel, Landwirtschaft & Milchwirtschaft, Hygiene, Industrie sowie Karton & Papier einen Break-and-Fix-Support rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Ralph Schuck, CEO von AMMEGA, dazu: 'Die strategische Kombination von MIR und der bestehenden AMMEGA Americas-Organisation ermöglicht es uns, unsere Kunden besser zu betreuen, indem wir von MIRs Netzwerk, Produkt-Know-how und dem guten Ruf auf dem Markt profitieren. MIR trägt zur Vervollständigung unserer Multi Brand- und Multi-Channel-Go to Market-Strategie bei, indem wir unserem bereits ausgeprägten indirekten oder von Vertriebshändlern belegten Geschäft einen 'Direct to customer'-Kanal hinzufügen. Darüber hinaus kommt ein starkes Team mit profunden Kundenkenntnissen zu AMMEGA, dass global zu unserem anhaltenden AMMEGA-Umsatzwachstum in den USA positiv beitragen wird. MIR wird eine unabhängige Einheit innerhalb der AMMEGA-Gruppe bleiben.' Brian McSharry, Vorstandsvorsitzender von MIR, erklärt: 'Wir freuen uns, Teil von AMMEGA zu werden, da unsere Unternehmenskulturen gut zusammenpassen und wir unsere führende Marktposition weiter ausbauen können, indem wir von AMMEGAs starkem Produktportfolio und eingehenden Marktkenntnissen profitieren'. AMMEGA

