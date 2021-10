12:20 | 19.10.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SPARTANBURG, South Carolina (USA) --(BUSINESS WIRE)--19.10.2021-- Milliken & Company (kurz 'Milliken'), ein globaler Hersteller mit breit gefächertem Produktspektrum und mehr als anderthalb Jahrhunderten Erfahrung in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, hat Encapsys, LLC (kurz 'Encapsys'), einen weltweiten Marktführer im Bereich der Mikroverkapselung, von der Cypress Performance Group LLC (kurz 'Cypress') übernommen. Die Transaktion wurde am 18. Oktober 2021 offiziell abgeschlossen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211019005612/ de/ 'Wenn wir Nachhaltigkeit vorantreiben wollen, brauchen wir ehrgeizige Ziele und leistungsfähige Schulterschlüsse. Wir freuen uns daher sehr, Encapsys bei Milliken begrüßen zu dürfen', sagte Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken & Company. 'Die Fachkompetenz von Encapsys, zusammen mit unserer Produktionsfähigkeit im großen Rahmen, wird unsere Bemühungen zur Bereitstellung nachhaltiger Innovationen für unsere Kunden vorwärtsbringen.' 'Encapsys bringt eine einmalige Kombination aus Innovationsfähigkeit, Wissenschaft und Technologie in das Team von Milliken ein', ergänzte Cindy Boiter, Executive Vice President und Präsidentin des Chemiegeschäfts bei Milliken. 'Durch die Erweiterung unseres Portfolios an Spezialchemikalien mit globaler Reichweite wird diese Übernahme nachhaltige Lösungen für die von uns bedienten Märkte und Kunden beschleunigen.' Die Integration von Encapsys in Milliken wird ohne Unterbrechung des operativen Tagesgeschäfts oder der bestehenden Lieferanten- und Kundenbeziehungen erfolgen. Die Zentrale von Encapsys befindet sich in Appleton im US-Bundesstaat Wisconsin. Das Unternehmen ist führend im Bereich von Technologien für die Mikroverkapselung, wobei ein Kernmaterial auf Mikrometerebene mit einer gleichmäßigen Polymerhülle umgeben wird, sodass eine Kapsel entsteht. Für die Mikroverkapselung gibt es Anwendungsbereiche in sämtlichen Industrien. Unternehmen können damit nachhaltigere Produkte erzeugen, indem sie den verantwortungsbewussten Verbrauch und die effiziente Bereitstellung von Wirkstoffen fördern. 'Die Mitarbeiter von Encapsys freuen sich, zum Team von Milliken zu stoßen und eine Organisation von Weltrang im Nordosten von Wisconsin willkommen zu heißen', erklärte Mary Goggans, Präsidentin von Encapsys. 'Unsere Unternehmenskulturen und Werte passen perfekt zueinander und wir freuen uns darauf, die globalen Kapazitäten von Milliken zu nutzen, um Innovationen und Wachstum zu beschleunigen.' Für Milliken übernahm Jones Day die Rechtsberatung und J.P. Morgan Securities LLC die Finanzberatung. BofA Securities, Inc., sowie Credit Suisse Securities (USA) LLC fungierten als Finanzberater und Morgan, Lewis & Bockius LLP als Rechtsberater für Encapsys. Über Milliken Milliken & Company ist ein in der Herstellung tätiger globaler Marktführer, dessen Schwerpunkt auf Materialwissenschaft und Werkstofftechnik bereits heute für die Durchbrüche von morgen sorgt. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen erzeugt Milliken Produkte zur Verbesserung der Lebensqualität von Verbrauchern und liefert Lösungen für seine Kunden und das lokale Umfeld seiner Standorte. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungsbereichen bei Textilien, Bodenbelägen, Spezialchemie und Gesundheitspflege nutzt das Unternehmen seine Verpflichtung zu Integrität und Spitzenleistungen, um einen positiven Beitrag zur Lebenswelt der kommenden Generationen zu leisten. Erfahren Sie mehr über die neugierigen Köpfe und inspirierten Lösungen von Milliken auf milliken.com und auf Facebook, Instagram , LinkedIn und Twitter. Über Encapsys Encapsys mit Firmenzentrale in Appleton (WI, USA) ist ein weltweit anerkannter Innovator im Bereich der Mikroverkapselung. Encapsys ist als Erfinder der Mikroverkapselung patentiert und liefert Partnern in Bereichen wie Haushaltspflege, Körperpflege, Landwirtschaft, Textilien, Bettwaren und Durchschreibpapier seit über 65 Jahren innovative Lösungen. Mehr über Encapsys erfahren Sie auf www.encapsys.com. Über die Cypress Performance Group LLC Encapsys steht seit 2015 im Besitz der Cypress Performance Group. Cypress ist eine von George Sherman gegründete Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die in den Bereichen der Fertigung und industrieller Dienstleistungen mit Mehrwert tätig sind. Cypress hilft diesen Unternehmen bei der Umsetzung ihres Strategieplans, indem das Geschäftssystem auf Wachstum und operative Effizienz ausgerichtet wird, während gleichzeitig branchenführende Methoden zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und zur Steigerung des Shareholder Value entwickelt werden. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211019005612/de/ Kontakt:

