13:20 | 25.02.2021

Business Wire News: Mindbreeze und Austinat & Haarhaus arbeiten im Bereich der intelligenten Informationsbereitstellung zusammen



25.02.2021 / 13:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. KI-basiertes Wissensmanagement für den digitalen Arbeitsplatz LINZ, Österreich & ISERLOHN-KALTHOF, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--25.02.2021-- Mindbreeze und Austinat & Haarhaus kooperieren im Bereich der intelligenten Informationsbereitstellung. Der Spezialist für Kommunikationstechnik unterstützt Kunden dabei, ihre digitalen Arbeitsplätze effizienter zu gestalten und Arbeitsabläufe zu optimieren. 'Das Verstehen von Informationen ist heute von zentraler Bedeutung - gerade, wenn es um das Optimieren und Transformieren von Geschäftsprozessen geht. Die Partnerschaft mit Mindbreeze eröffnet unseren Kunden neue Perspektiven, denn mit Mindbreeze InSpire erhalten sie eine innovative und tiefere Sicht auf ihre Unternehmensdaten', erklärt Mike Auer, Geschäftsführer von Austinat & Haarhaus. Mindbreeze InSpire ermöglicht eine nahtlose und schnelle Bereitstellung von geschäftsrelevanten Daten. Die Insight Engine kombiniert traditionelle Suchtechnologien mit den neuesten technologischen Entwicklungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Sie analysiert und interpretiert die Unternehmensdaten aus den angebundenen Datenquellen und liefert dadurch konkrete Erkenntnisse und Antworten auf gestellte Fragen. Mehr als 2.000 der weltweit größten Unternehmen nutzen bereits die KI-basierte Insight Engine, um relevante Informationen im richtigen Kontext zu finden und um Zusammenhänge rasch zu verstehen. 'Die letzten Monate haben gezeigt, dass der Zugriff auf benötigte Daten wettbewerbsentscheidend sein kann', erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. 'Unser neuer Partner Austinat & Haarhaus ist Spezialist für die effiziente Gestaltung der Unternehmenskommunikation. Dieses Angebot wird nun durch Mindbreeze InSpire ergänzt. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Projekte.' Über Austinat & Haarhaus Die Austinat & Haarhaus GmbH ist ein seit 30 Jahren inhabergeführtes ITK-Systemhaus. Ihren Kunden werden nicht nur die klassischen, hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation und Telefonanlagenbau angeboten. Auch im Bereich der Sicherheitstechnik ist die Austinat & Haarhaus GmbH ein zertifizierter Ansprechpartner. Dazu zählen Sprech- und Leitsysteme, sowie Video- und Funktechnik. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige Expertise als Premium-Partner von Netzbetreibern bei Telekommunikationslösungen und Hardwarehersteller. In den letzten Jahren ist die Austinat & Haarhaus GmbH mit einer eigenen IoT- und Programmierabteilung der steigenden Nachfrage ihrer Kunden nach Digitalisierung nachgekommen. Die 360-Grad Betreuung ihrer Kunden wird durch eine moderne, hausinterne Werkstatt, qualifizierte Techniker und einen kompetenten Innendienst abgerundet. Über Mindbreeze Mindbreeze ist ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210225005554/de/ Kontakt:

Mindbreeze

Ulrike Kogler

+43 732 606162-0

pr@mindbreeze.com



