MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Asana macht's möglich: Automatisierte Berichterstattung für Projekte zur Datenvisualisierung und Kommunikation in Echtzeit SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--15.09.2020-- Asana, eine führende Work-Management-Plattform für Teams, kündigte heute die Veröffentlichung von Dashboards an. Damit erhalten Teams neue Möglichkeiten, ihre Fortschritte mit nur einem Klick einzusehen und weiterzugeben. Die intelligenten Dashboards von Asana enthalten Diagramme mit Projektdaten und geben Führungskräften einen klaren Einblick in die Arbeit ihres Teams, ohne dass sie Informationen suchen oder an persönlichen Status-Meetings teilnehmen müssen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200915005477/ de/ Mithilfe von Asana Dashboards können Führungskräfte den aktuellen Stand der Arbeit überblicken und erkennen schneller, ob ein Projekt zusätzliche Aufmerksamkeit benötigt. (Graphic: Business Wire) Mithilfe von Asana Dashboards können Führungskräfte den aktuellen Stand der Arbeit überblicken und erkennen schneller, ob ein Projekt zusätzliche Aufmerksamkeit benötigt. (Graphic: Business Wire) Laut Asanas Bericht zur Anatomie der Arbeit verbringt der durchschnittliche Wissensarbeiter 60 Prozent seines Tages mit 'Arbeit rund um die Arbeit', einschließlich der Suche nach Informationen, dem Weiterreichen von Projekt-Updates und der Nachverfolgung von Arbeitsergebnissen. Darüber hinaus ergab der Bericht, dass mehr als 10 Prozent des Tages eines Mitarbeiters - über 200 Stunden pro Jahr - für bereits erledigte Aufgaben aufgewendet werden. Paige Costello, eine Produktleiterin bei Asana sagt: 'Wenn wir uns auf veraltete Tools wie E-Mails und Tabellen verlassen, die nie für die gemeinsame Arbeit konzipiert wurden, erhöhen wir die 'Arbeit rund um die Arbeit'. Dabei duplizieren wir bereits vorhandene, sich häufig ändernde Informationen, berufen unnötige Status-Meetings ein und erstellen zeitraubende Statusberichte, die an einem Freitagnachmittag um 16 Uhr ungelesen bleiben. In der jetzigen Zeit, in der sich die Mitarbeiter nicht mehr auf traditionelle Kommunikationsmethoden wie Team-Meetings oder spontane Bürogespräche verlassen können, sind die Teams auf neue Wege der asynchronen Abstimmung angewiesen. Asana Dashboards bietet den Teamleitern die notwendigen Tools, um den Status eines Projekts zu jedem Zeitpunkt innerhalb weniger Minuten zu erkennen und zu kommunizieren. Manuelle Berichte werden dadurch überflüssig und es bleibt mehr Zeit für strategische Arbeiten.' Wir stellen vor: Asana Dashboards Mithilfe von Asana Dashboards können Führungskräfte den aktuellen Stand der Arbeit überblicken und erkennen schneller, ob ein Projekt zusätzliche Aufmerksamkeit benötigt. Als neue Form der intelligenten Berichterstattung verfügen Dashboards über mehrere, anpassbare Diagramme, die automatisch und in Echtzeit mit Projektinformationen aktualisiert werden. So kann beispielsweise direkt nachvollzogen werden, wie viele Aufgaben überfällig sind und ob jemand im Team überlastet ist. Dashboards bieten einen Überblick über den Projektfortschritt aus der Vogelperspektive, wodurch die Berichterstattung genauer und gleichzeitig einfacher wird. Programmierarbeiten, zeitraubendes Suchen nach Informationen sowie unnötige Zeitverschwendung mit Status-Updates gehören damit der Vergangenheit an. Asana Dashboards enthalten fünf Diagrammoptionen: * Balkendiagramm: Betrachten Sie Aufgaben nach Abschnitten oder benutzerdefinierten Feldern, um nachzuvollziehen, an welchen Stellen effizient gearbeitet wird und wo Engpässe im Prozess Ihres Teams entstehen könnten.

* Ringdiagramm: Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über erledigte, unerledigte und überfällige Aufgaben. * Lollipop-Diagramm: Sehen Sie sich an, wie die Arbeit in Ihrem Team verteilt ist.

* Burnup-Diagramm: Verfolgen Sie die Geschwindigkeit Ihres Teams im Zeitverlauf und behalten Sie im Blick, wie schnell Ihre Teamkollegen die Arbeit erledigen.

* Berechnungen: Addieren Sie beliebige numerische benutzerdefinierte Felder (z. B. Budgets, Kosten, Teamstunden) Die Kombination von Dashboards mit den kürzlich eingeführten Optionen der Statusfunktion bietet allen, vom einzelnen Mitarbeiter bis hin zu Führungskräften, die wesentlichen Informationen, die sie am dringendsten benötigen. Dies kann etwa dem sofortigen Überblick über Projektfortschritte oder der Berichterstattung über die Ergebnisse einer großen unternehmensweiten Initiative dienen. Darüber hinaus können Dashboard-Diagramme heruntergeladen und in E-Mails, in einem bevorstehenden Status-Update für alle Beteiligten oder als Teil einer Teampräsentation verwendet werden. Für weitere Informationen darüber, wie Sie Dashboards noch heute nutzen können, besuchen Sie Asana.com. Über Asana Asana unterstützt Teams bei der Koordinierung ihrer gesamten Arbeit - egal ob bei kleinen Projekten oder bei strategischen Vorhaben. Asana mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat in 190 Ländern mehr als 82.000 zahlende Unternehmenskunden und Millionen von Kunden, die das kostenlose Abo nutzen. Internationale Kunden wie AllBirds, Sephora, Sky, Spotify, Viessmann und Woolworths vertrauen auf Asana bei der Definition ihrer Unternehmensziele, bei der Bewältigung der digitalen Transformation sowie bei ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200915005477/de/ Kontakt:

