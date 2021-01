23:10 | 05.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ROLLING MEADOWS, Illinois --(BUSINESS WIRE)--05.01.2021-- rf IDEAS, ein führender Hersteller von Ausweislesern für den logischen Zugang und die Authentifizierung und LG Electronics Inc. gaben heute eine Partnerschaft zur Integration der WAVE ID^(R)-OEM-Technologie für sicheren Zugriff in den 24CN670 All-in-One Thin Client von LG für den Gesundheitsbereich bekannt. Der LG 24CN670 Thin Client ist nach IEC60601, CE MDD, FDA Klasse 1 zertifiziert. Er wird zukünftig weltweit in der Medizinbranche zum Einsatz kommen und hat bereits große Aufmerksamkeit und zahlreiche PoC-Anfragen von Krankenhaus-IT-Managern und Vertriebspartnern erhalten. Da Datenschutz und Effizienz im Mittelpunkt der digitalen Infrastruktur des Gesundheitswesens stehen, ermöglicht das eingebettete WAVE-ID-Lesegerät eine HIPAA-konforme Zugangskontrolle, einen vereinfachten Hardware-Zugang und letztlich eine verbesserte Patientenerfahrung, bei der sich die Ärzte stärker auf die Versorgung konzentrieren können als auf langwierige Passwort-Anmeldungen. 'LG unterhält eine großartige Partnerschaft mit rf IDEAS', bemerkt Bongsoak Kim, VP für IT Vertical Sales bei LG. 'Durch seine unübertroffene Expertise im Bereich der RFID-Technologie hat das Team von rf IDEAS die universelle Kompatibilität seiner Produkte mit Lösungen von Unternehmen wie Imprivata und anderen großen Technologieanbietern im Gesundheitswesen bewiesen. Angefangen mit dem 24CN670 Thin Client wird LG den Kunden mithilfe von rf IDEAS einen noch größeren Mehrwert bieten.' Die Partnerschaft mit LG zeigt das Vertrauen, das führende OEMs in die Flexibilität, die Formfaktoren und die breite Palette möglicher Anmeldeinformationen bei WAVE-ID-Lesegeräten haben. 'Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit LG, um die Bedürfnisse der Gesundheitsbranche weltweit zu bedienen', sagt David Cottingham, Präsident von rf IDEAS. 'Unsere sicheren Authentifizierungslösungen liefern eine nahtlose Performance in All-in-One-Thin-Clients wie diesen, und unsere Verpflichtung, den OEM-Partnern fachmännisches Design und professionellen Support zu bieten, wird eine kooperative und produktive Beziehung sicherstellen.' Der neue LG Thin Client mit WAVE-ID-Lesegerät-Technologie wird voraussichtlich Anfang 2021 verfügbar sein. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an einen LG-Ansprechpartner unter lgeit.bizsolutions@lge.com. Über rf IDEAS rf IDEAS, Inc. ist ein führender Anbieter von logischen Zugangslösungen für Gesundheitsbranche, Fertigung, Behörden und Unternehmen. Unterstützt durch die starken Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Anbietern von Identity Access Management ermöglichen Lesegeräte von rf IDEAS innovative Lösungen für Single-Sign-On, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung erfordern. Lesegeräte von rf IDEAS unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit, einschließlich der wachsenden Zahl mobiler Berechtigungsnachweise. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210105005975/de/ Kontakt:

Megan Flynn

Tel.: 312 573 2220 Nebenstelle 209

E-Mail: Marketing@rfIDEAS.com



