1:30 | 15.09.2020

Business Wire News: Mitglieder der Community des Project Management Institute stehen bei TED im Rampenlicht, um bei einer neuen virtuellen Veranstaltung ihre hervorragenden, mutigen, kreativen Ideen zu teilen



15.09.2020 / 01:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Treten Sie der Community 'TED@PMI: Action + Impact' bei, um bequem zuhause inspirierende Berichte mit sinnhaften Inhalten zu hören PHILADELPHIA (USA) --(BUSINESS WIRE)--14.09.2020-- Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Berufsverband für das Projektmanagement, beleuchtet bei der virtuellen Veranstaltung TED@PMI: Action + Impact vom 25. bis zum 26. September 2020 die Talente und Ideen der Projektmanagement-Community. Diese für die Öffentlichkeit zugängliche, kostenlose Veranstaltung setzt sich für eine Gemeinschaft von Machern ein und ehrt bewundernswerte Menschen mit Vision und Inspiration, die hervorragende Ideen in die Tat umsetzen. Die Referentinnen und Referenten der TED@PMI-Talks sind allesamt Mitglieder der PMI-Community. Mehr als 600.000 Mitglieder und 500 Mitarbeitende sowie mehr als 330.000 Zertifikatsinhaber aus China hatten die Möglichkeit, ihre Ideen einzureichen. In einem aus mehreren Runden bestehenden Verfahren prüfte ein Team aus TED-Coaches, darunter die TED@PMI-Kuratorin Sally Kohn, die Einsendungen, um die überzeugendsten Berichte zu finden. Aus dem Bewerberpool wurden zwölf Personen ausgewählt, die den Speaker-Prozess eines TED-Talks durchlaufen sollten. Dabei erteilen die Coaches in Einzelgesprächen eine Anleitung und ein Training für das Präsentieren von Berichten, das Entwickeln einer Rede und das freie Sprechen vor Publikum, um Ideen und Talks klarer zu definieren und zu optimieren. Während des Events werden die Referenten über zwei Tage verteilt auf der TED@PMI-Hauptbühne auftreten. Jedoch dreht sich bei dem Event nicht alles nur um die Talks. Die Aktivitäten, die vor, während und nach dem Event stattfinden, ermöglichen es, durch gemeinsame Erfahrungen die Gemeinschaft zu stärken. Das Event beginnt mit einem Ganzkörpertraining oder einer Meditation unter Anleitung für mehrere Teilnehmer. Vor der Session auf der TED@PMI-Hauptbühne wird gezeigt, wie man den perfekten Cappuccino macht oder den besten Cocktail mixt, den man dann während des Events genießen kann. Nach der Session auf der Hauptbühne sorgen virtuelle DJ-Tanzpartys für Entspannung. Das Event bietet auch Podiumsdiskussionen mit den Referenten, in denen man die Berichte der Referenten vertiefen kann. Der Kontakt zu den anderen Teilnehmern kann durch das Erstellen und Austauschen von virtuellen Visitenkarten hergestellt werden. 'Diese Menschen sind nicht nur daran interessiert, ihre Berichte weiterzugeben. Vielmehr setzen sie sich auch engagiert dafür ein, zu handeln und wirklich etwas zu bewirken', so Sunil Prashara, President und CEO von PMI. 'Oft genug lösen gerade diese Menschen, die keine Angst davor haben, eine Idee in die Realität umzusetzen, die größten Probleme unserer Welt.' Die zwölf TED@PMI-Referenten kommen aus der ganzen Welt und repräsentieren die globale Präsenz von PMI. Ob Trauma und Heilung, Kommunikation und Gemeinschaft, Projektmanagement und sozialer Wandel - diese Referenten berichten von ihren kühnsten und inspirierendsten Gedanken und Erlebnissen. * Chiwuike Amaechi (Lagos/Nigeria): Geschichtenerzählen als verbindende Tradition und Transformation für uns alle * Khulan Batkhuyag (Ulaanbaatar/Mongolei): Fortdauernde Lebenserfahrungen aus dem Nomadenleben der Mongolen

* Wale Elegbede (Rochester, New York/USA): Schluss mit der Betrachtung von Diskriminierung als das Problem der anderen - es ist ein Problem von uns allen

* Kristin Jones (Springfield, Pennsylvania/USA): Wie man mit seinen Kindern über sexuelle Übergriffe spricht, ohne Schamgefühle zu erzeugen * Betsy Kauffman (Charlotte, North Carolina/USA): Mein autistischer Sohn spricht eine sehr deutliche Sprache - wir alle sollten uns davon etwas abschauen

* Dinae Knox (Chicago, Illinois/USA): Wie man aus dem ausgelaugten Boden des Lebens wertvollen Kompost gewinnt

* YeYoon Kim (Singapur): Was ich von Kindergartenkindern beim Bitten um Hilfe gelernt habe

* Kathy Mendias (Bonita, Kalifornien/USA): Ein Plädoyer für häufiges Weinen * Billy Samuel Mwape (Lusaka/Sambia): Betrachten wir Kinder mit besonderen Bedürfnissen nicht als Problemfälle, sondern als Projekte! * Danielle Torley (Destin, Florida/USA): Der Weg einer Frau zur Feuertänzerin, die bei einem Brand ein Familienmitglied verlor?!? * Mounina Tounkara (Nizza/Frankreich): Die Erfahrungen, die Einwanderer mit Rassismus und bei der Konfrontation mit Zugehörigkeit und Ausgrenzung machen

* Jess Woods (Tucson, Arizona, USA): Den Kaktusstacheln des Lebens ausweichen - wörtlich und bildhaft gesprochen Sinn und Zweck der TED@PMI-Partnerschaft ist es, Vordenker zu entdecken und die besten Ideen aus der Projektmanagement-Community zu Tage zu fördern. Jedes Jahr arbeitet das TED-Institut mit einer Gruppe sorgfältig ausgewählter Organisationen wie PMI zusammen, um ihre besten Erfinder, Verbinder und kreativen Köpfe zu ermitteln. Wie Sie sich noch heute kostenlos anmelden und mehr über die Referentinnen und Referenten erfahren können, erfahren Sie unter: TED.PMI.org. Über das Project Management Institute (PMI) Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für diejenigen, die Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement als ihren Beruf betrachten. Durch globale Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Ausbildung und Forschung arbeiten wir daran, mehr als drei Millionen Fachleute auf der ganzen Welt auf die Projektwirtschaft vorzubereiten: die Wirtschaft der Zukunft, in der die Arbeit und der Einzelne um Projekte, Produkte, Programme und Wertströme herum organisiert sind. Seit nunmehr 50 Jahren arbeiten wir in fast allen Ländern der Welt daran, Karrieren voranzubringen, den Erfolg von Organisationen zu steigern und den Beruf des Projektmanagers durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Gemeinschaften, Ressourcen, Tools, wissenschaftliche Forschung, Publikationen, berufliche Weiterbildungskurse und Vernetzungsmöglichkeiten weiter reifen zu lassen. Als Teil der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com globale Online-Communitys, die mehr Ressourcen, bessere Tools, größere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns unter www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute. Über TED

TED ist eine gemeinnützige Organisation mit dem übergeordneten Motto 'Ideas Worth Spreading' - Ideen, die es wert sind, geteilt zu werden. Die Ideen werden oft von führenden Denkern und Machern in Form von kurzen Vorträgen vorgestellt. Viele dieser Vorträge werden auf TED-Konferenzen, TED-Salons und bei Tausenden von unabhängig organisierten TEDx-Veranstaltungen auf der ganzen Welt gehalten. Videoclips dieser Gespräche werden kostenlos auf TED.com und auf anderen Plattformen bereitgestellt. Audioversionen der TED-Talks werden bei TED Talks Daily veröffentlicht und sind auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. TED bietet eine Reihe von offenen und frei zugänglichen Initiativen zur Verbreitung von Ideen: Auf TED.com werden beispielsweise täglich neue Videos mit TED-Talks veröffentlicht. TEDx erteilt Tausenden von Einzelpersonen und Gruppen die Lizenz, lokale, selbstorganisierte Veranstaltungen in TED-Manier auf der ganzen Welt auszurichten. Über das TED Fellows-Programm werden rund um den Globus Erfinder von Innovationen ausgewählt, um den Einfluss ihrer bemerkenswerten Projekte und Aktivitäten zu verstärken. Über The Audacious Project werden entscheidende Ideen, die vielleicht das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen können, sichtbar gemacht und finanziert. TED Translate ermöglicht die Untertitelung von TED Talks über Crowdsourcing, damit sich hervorragende Ideen in vielen Sprachen und über Grenzen hinweg ausbreiten können. TED startete auch die Bildungsinitiative TED-Ed. Zudem verfügt TED über eine ständig wachsende Mediathek mit Original-Podcasts, wie etwa The TED Interview mit Chris Anderson, WorkLife mit Adam Grant, Pindrop und TEDxSHORTS. Folgen Sie TED auf Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIn. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200914005921/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für Medien:

Rachael Ballard, Project Management Institute Rachael.Ballard@pmi.org

Tel. 443-618-7014



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



15.09.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1131489 15.09.2020