MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Namensänderung signalisiert die nächste Etappe auf dem Wachstumspfad des Unternehmens als führender Anbieter von Energielösungen in den Bereichen Dekarbonisierung, Digitalisierung und sichere Energieversorgung. * Als wichtige hundertprozentige Tochtergesellschaft des Konzerns Mitsubishi Heavy Industries wird Mitsubishi Power noch enger mit seinen Schwestergesellschaften zusammenarbeiten, um neue Märkte zu erschließen und auf Investitionen in digitale Lösungen, Wasserstoff, Ammoniak, batteriegestützte Energiespeichersysteme und Solarenergie aufzubauen. YOKOHAMA, JAPAN --(BUSINESS WIRE)--01.09.2020-- Mitsubishi Hitachi Power Systems, eine der Haupt-Tochtergesellschaften des Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Konzerns, hat heute offiziell seinen Firmennamen zu Mitsubishi Power geändert. Die Umfirmierung steht für den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in den Unternehmenszielen: die Herausforderungen im Energiebereich - einschließlich Dekarbonisierung und sichere Energieversorgung - zu lösen. Mit seiner neuen Markenidentität, die in umfangreichen Gesprächen mit wichtigen Kunden, Mitarbeitern und Partnern entwickelt wurde, unternimmt Mitsubishi Power weitere Schritte, um ein führendes Unternehmen für Energielösungen mit einem breit gefächerten Tätigkeitsspektrum in den Bereichen netzgebundene Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und digitale Technologien zu werden. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005250/ de/ Das neue Markenlogo kombiniert das Mitsubishi-Bildzeichen der drei Rauten mit dem englischen Namen des Unternehmens. Die Schrift des Logos, ein abgerundetes, modernes Design in einer gotischen Schriftart, wurde gewählt, um ein Bild der fortschrittlichen, umweltfreundlichen Stromerzeugungstechnologien zu vermitteln, die Mitsubishi Power anbieten möchte, und gleichzeitig die Haltung des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen, flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. (Graphic: Mitsubishi Power) Das neue Markenlogo kombiniert das Mitsubishi-Bildzeichen der drei Rauten mit dem englischen Namen des Unternehmens. Die Schrift des Logos, ein abgerundetes, modernes Design in einer gotischen Schriftart, wurde gewählt, um ein Bild der fortschrittlichen, umweltfreundlichen Stromerzeugungstechnologien zu vermitteln, die Mitsubishi Power anbieten möchte, und gleichzeitig die Haltung des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen, flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. (Graphic: Mitsubishi Power) In Folge der Umfirmierung wird Mitsubishi Power eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des MHI-Konzerns. Seine wichtige Stellung innerhalb des Konzerns wird es Mitsubishi Power ermöglichen, größere Synergien mit Schwestergesellschaften zu schaffen und sein Geschäft durch die Erschließung neuer Märkte weiter auszubauen. Mitsubishi Power setzt auf bestehende Investitionen in neue Energielösungen wie Wasserstoff, Ammoniak und Solarenergie, um den vielfältigen und zunehmend komplexen Energiebedürfnissen der Kunden weltweit gerecht zu werden. Ken Kawai, Präsident und CEO von Mitsubishi Power, Ltd., bemerkte hierzu: 'Es ist eine der dringlichsten Aufgaben der globalen Gesellschaft, Menschen den Zugang zu sauberer, stabiler und erschwinglicher Energie zu ermöglichen. Mit unserer neuen Markenidentität ist Mitsubishi Power prädestiniert für die führende Rolle bei der Lösung dieser Herausforderungen. Basierend auf unserem technischen Know-how und unserem unverwechselbaren Service werden wir noch mehr hochmoderne Lösungen entwickeln, um einerseits unsere Kunden noch besser zu betreuen und andererseits unser Portfolio zu erweitern. Als Unternehmen für Energielösungen werden wir enger mit Regierungen, Versorgungsunternehmen, Branchenführern und unseren Kollegen innerhalb des MHI-Konzerns zusammenarbeiten, um eine Zukunft zu schaffen, die gut für die Menschheit und den Planeten ist.' Neben dem neuen Namen und Logo hat Mitsubishi Power das neue Unternehmensleitbild veröffentlicht und angekündigt, dass das Unternehmen den Slogan des MHI-Konzerns, 'Move the World Forward', übernehmen wird (siehe Anhang A). Im Laufe seiner Geschichte hat Mitsubishi Power seine Position als vertrauenswürdiger Partner für Energieerzeugungsunternehmen weltweit etabliert. Beim Eintritt in diese neue Ära wird das Unternehmen auf seine weltweit führende Ingenieurskunst, seine Innovationskraft und seinen renommierten Kundenservice setzen, um zuverlässige Energie zu liefern und letztlich den Fortschritt von Nationen, Gemeinschaften und Einzelpersonen überall auf der Welt zu fördern. Über Mitsubishi Power, Ltd. Mitsubishi Power, Ltd. ist ein führender und innovativer Anbieter von Technologien und Lösungen für den globalen Energiesektor. Das Unternehmen mit Sitz in Yokohama/Japan ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Konzerns Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., dessen Engineering- und Fertigungsaktivitäten sich auf die Bereiche Energie, Infrastruktur, Transport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung erstrecken. Mit mehr als 18.000 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit entwirft, fertigt und wartet Mitsubishi Power Anlagen und Systeme, welche die Dekarbonisierung vorantreiben und eine zuverlässige Stromversorgung auf der ganzen Welt gewährleisten. Seine Lösungen umfassen eine breite Palette an Gasturbinen, einschließlich wasserstoffbetriebener Gasturbinen, Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs) und Rauchgasreinigungsanlagen (AQCS). Durch kundenorientierten Service und enge Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern schafft Mitsubishi Power Lösungen für die Zukunft der Energieversorgung. Das Unternehmen steht außerdem an der Spitze bei der Entwicklung eines digitalen Kraftwerks, basierend auf seiner mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitenden TOMONI[(TM)]-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter https://power.mhi.com. ANHANG A: Mitsubishi Power Unternehmensidentität Markenlogo und -name Das neue Markenlogo kombiniert das Mitsubishi-Bildzeichen der drei Rauten mit dem englischen Namen des Unternehmens. Die Schrift des Logos, ein abgerundetes, modernes Design in einer gotischen Schriftart, wurde gewählt, um ein Bild der fortschrittlichen, umweltfreundlichen Stromerzeugungstechnologien zu vermitteln, die Mitsubishi Power anbieten möchte, und gleichzeitig die Haltung des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen, flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Mission Statement Mitsubishi Power is creating a future that works for people and the planet by developing innovative power generation technology and solutions to enable the decarbonization of energy and deliver reliable power everywhere. Tagline 'Move the World Forward' ANHANG B: Mitsubishi Power Unternehmensdaten Vertreter Ken Kawai, Präsident und CEO Globaler Hauptsitz 3-1, Minato Mirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan Asien-Pazifik: Singapur Regionale Großchina: Shanghai Geschäftsstellen Europa, Naher Osten und Afrika: London Nord- und Südamerika: Lake Mary, Florida Mitarbeiterzahl 18.356 (Stand April 2020) weltweit Anzahl der Haupt- 69 Unternehmen (einschließlich acht Unternehmen in unternehmen des Japan) Konzerns Energieerzeugungsanlagen: * Gasturbinen-Kombi-Kraftwerke (GTCC) * Dampfkraft * Kombikraftwerke mit integrierter Kohlevergasung (IGCC) * Geothermik Produkte, Ausstattung und Dienstleistungen: Schwerpunkte * Gasturbinen * Dampfturbinen * Kessel * Rauchgasreinigungsanlagen (AQCS) * Generatoren * Brennstoffzellen * Kontrollsysteme * Energiespeichersysteme * Betrieb und Wartung (OM) * Langfristige Dienstleistungsverträge * Fernüberwachung * Schulungen [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200831005250/de/ Kontakt:

Shimon Ikeya

Kommunikation

Mitsubishi Power, Ltd.

E-Mail: shimon_ikeya@mhps.com

Tel.: +81-45-200-7163



