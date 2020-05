2:00 | 28.05.2020

Business Wire News: Monument Re übernimmt GreyCastle Holdings Ltd und Tochtergesellschaften



28.05.2020 / 02:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HAMILTON, Bermuda --(BUSINESS WIRE)--27.05.2020-- Monument Re gab heute bekannt, dass die Übernahme von GreyCastle Holdings Ltd. ('GreyCastle') und seiner Tochterunternehmen, zu denen GreyCastle Life Reinsurance (SAC) Ltd. und GreyCastle Services Ltd. gehören, mit Empfang der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde Bermuda Monetary Authority nun abgeschlossen ist. Über GreyCastle GreyCastle wurde 2014 von einer Gruppe institutioneller Investoren gegründet, um einen bedeutenden Block von Lebens- bzw. Rentenversicherungen von XL Life Reinsurance rückzuversichern. Über Monument Re Monument Re ist eine Lebensrückversicherungs- und Lebensversicherungs-Holdinggesellschaft mit Vertretungen in Bermuda, Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Guernsey sowie Niederlassungen in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit seiner Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und die betreffenden Geschäfte oder Portfolios effizient führen. Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.monumentregroup.com oder wenden Sie sich an Manfred Maske, CEO, info@monumentregroup.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200527005956/de/ Kontakt:

