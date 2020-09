13:10 | 10.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--10.09.2020-- Moody's Analytics ist bei den AI Breakthrough Awards 2020 für die beste Lösung für das Entscheidungsmanagement ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung erhielten wir für unsere Lösung QUIQspread(TM), unser automatisiertes Financial Spreading Tool, und unsere Lösung CreditLens(TM) für das Kreditlebenszyklusmanagement. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200910005319/ de/ Mithilfe des maschinellen Lernens erkennt die Lösung QUIQspread die Richtlinien eines Instituts für das Finanzdaten-Spreading. Das Tool basiert auf unserem Fachwissen für Financial Spreading sowie umfassenden Datenressourcen - eingeflossen sind die Finanzzahlen von mehr als 22 Millionen Privatunternehmen, um die Genauigkeit der Kunden-Spreads sofort zu verbessern. Mit Zunahme der ausgeführten Spreads steigt auch der Informationsgewinn und Zeitaufwand und Ressourcen werden reduziert. Für eine entsprechende Skalierbarkeit wurde das QUIQspread Tool als Software-as-a-Service-Lösung entwickelt. Die Lösung QUIQspread lässt sich problemlos in die internen Kreditsysteme der Kunden und nahtlos in die Lösung CreditLens von Moody's Analytics integrieren. Diese cloudbasierte Lösung ermöglicht den Zugang zu unseren einmaligen Daten und Analysen mit Digitalisierungs- und Automatisierungsfunktionen, sodass Unternehmen bessere und schnellere Kreditentscheidungen treffen können. Unternehmen, die die Lösung CreditLens einsetzen, können ihre Finanzberichte mit dem Tool QUIQspread bearbeiten, ohne die Plattform verlassen zu müssen. 'Wir freuen uns ausgesprochen über diesen AI Breakthrough Award', sagte Eric Grandeo, Senior Director bei Moody's Analytics. 'Wir bei Moody's Analytics verfolgen stets das Ziel, unseren Kunden bei einer besseren Entscheidungsfindung zu helfen. Der Erhalt des Preises für die beste Entscheidungsmanagementlösung freut uns besonders'", so Eric Grandeo, Senior Director bei Moody's Analytics. Die Lösung QUIQspread wurde vom Innovationsmotor Moody's Analytics Accelerator des Unternehmens entwickelt. Der Accelerator generiert mithilfe von Zukunftstechnologien neue Risikomanagement-Lösungen. Im letzten Jahr sind wir in der Kategorie Best Financial Services AI Solution bei den Artificial Intelligence Awards für die Lösung QUIQspread ausgezeichnet worden. Hier erfahren Sie mehr über die AI Breakthrough Awards. Dieser Preis ergänzt die wachsende Zahl unserer Branchenauszeichnungen. Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Technologieeinsatz helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unsere Website oder über Twitter und LinkedIn. Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar, beschäftigt weltweit rund 11.200 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200910005319/de/ Kontakt:

