MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON --(BUSINESS WIRE)--03.03.2021-- Moody's Analytics wurde bei den InsuranceERM Awards zum zweiten Mal in Folge in fünf Kategorien ausgezeichnet: Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005149/ de/ » ERM End-to-End Solution of the Year » Economic Scenario Generator Software of the Year » Regulatory Reporting Software of the Year » Solvency II Solution of the Year » Stress Scenarios Software of the Year 'Unsere Kunden aus der Versicherungswirtschaft mussten im vergangenen Jahr beispiellose, oft unvorhersehbare Veränderungen bewältigen. In dieser Zeit der Unsicherheit haben sie auf Moody's Analytics gesetzt, um ihre Ziele zu erreichen', so Colin Holmes, General Manager des Bereichs Insurance Solutions. 'Wir sind stolz, dass wir uns dieses Vertrauen erarbeitet haben, und wir sind uns bewusst, dass uns noch viele weitere Herausforderungen erwarten, darunter der Klimawandel und die bevorstehende Einführung von IFRS 17 und LDTI. Wie diese Auszeichnungen von InsuranceERM beweisen, bieten wir unseren Kunden aus der Versicherungswirtschaft mit unserem breiten Angebot das Rüstzeug für alle möglichen Hürden.' Die Kompetenz von Moody's Analytics im Bereich der Wirtschaftsprognosen unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, Finanzergebnisse zu prognostizieren und zu testen. Diese werden oft in Verbindung mit unserem Know-how in den Bereichen versicherungsmathematische Modellierung und Kreditmodellierung sowie mit unserer Unternehmenssoftware eingesetzt, um Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Risiken zu bewerten und zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren. Angesichts sich verändernder Marktbedingungen müssen Versicherer ihre Solvenzposition häufiger, schneller und präziser überwachen. Wir haben im vergangenen Jahr die Lösung Moody's Analytics SolvencyWatch(TM) auf den Markt gebracht, um die Versicherer bei der Überwachung ihrer Finanzlage zu unterstützen und den mit der Risikobeurteilung befassten Mitarbeitern zeitnah relevante Informationen bereitzustellen. Die Pandemie hat die Art und Weise verändert, wie Anbieter ihre Kunden unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten. Eine persönliche Zusammenarbeit, wie sie früher üblich war, ist jetzt praktisch unmöglich geworden. Für Moody's Analytics hat sich das zuliefererorientierte Konzept in der anhaltend unsicheren Situation als nützlich für die Kunden erwiesen. Da unsere Methoden direkt in unsere Software integriert sind, konzentriert man sich bei der Implementierung auf den Wissenstransfer und nicht auf die Anpassung. 'Moody's Analytics ist im Bereich Versicherungs- und Finanzmanagement nach wie vor führend, wie auch die fünf Auszeichnungen im zweiten Jahr in Folge zeigen', so Christopher Cundy, Chefredakteur von InsuranceERM. 'Die Angebote von Moody's Analytics unterstützen Versicherungsunternehmen dabei, die verschiedenen geschäftlichen und gesetzlichen Herausforderungen zu meistern, die im vergangenen Jahr noch verschärft wurden.' Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Moody's Analytics für IFRS 17 und LDTI. Mit diesen Auszeichnungen wächst das Renommee von Moody's Analytics weiter. 2020 erhielt das Unternehmen insgesamt mehr als 70 Auszeichnungen. Über Moody's Analytics Moody's Analytics bietet Finanzinformationen und Analyseinstrumente, die Unternehmenschefs und Führungskräfte dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, unsere umfangreichen Informationsressourcen und die innovative Anwendung von Technologien helfen unseren Kunden, sich auf einem aufstrebenden Markt sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und von uns zu einem nahtlosen Kundenerlebnis kombiniert werden. Mit unserem Engagement für Exzellenz, unserem offenen Denkansatz und unserem Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse schaffen wir Vertrauen in Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie, wenn Sie unsere Website besuchen oder per Twitter und LinkedIn Kontakt mit uns aufnehmen. Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 40 Ländern präsent ist.

