MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--04.02.2020-- Moody's Analytics, ein globaler Anbieter von Finanzinformationen, wird in einem neuen Bericht von Chartis Research, in dem führende Anbieter von Kreditrisikolösungen bewertet wurden, als Branchenführer bezeichnet. Technologielösungen für Kreditrisiken 2.0: Vendor Landscape, 2019 enthält Chartis RiskTech Quadrants^(R) für das Anlagebuch und Handelsbuch, wobei Moody's Analytics in beiden Fällen die Auszeichnung als Category Leader erhielt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200204005290/ de/ (Graphic: Business Wire) (Graphic: Business Wire) 'Wir freuen uns über diese Auszeichnung von Chartis über unsere Kreditrisikokompetenz', so Jacob Grotta, Managing Director-Leiter von Risk & Finance Solutions. 'Wir unterstützen unsere Kunden bei der Nutzung von Daten und Analysen, damit sie ein besseres Verständnis ihrer individuellen und ihrer Portfoliorisiken erlangen, sodass sie bessere Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen können. Wir unterstützen sie auch bei der Erfüllung der neuen Vorgabe, nicht-finanzielle Risikoarten wie Klima und Cyberspace mit ihren Kreditanalyseregelungen zu verbinden.' Der oben abgebildete Anlagebuch-Quadrant berücksichtigt die 'Vollständigkeit des Angebots' und das 'Marktpotenzial' von 24 Anbietern. Der begleitende Bericht hebt drei spezifische Fähigkeiten hervor, bei denen Moody's Analytics 'branchenführend' ist: Analytik, Gruppierung und Zuordnung von Risikodaten sowie Stresstests und Szenariomanagement in Unternehmen. Diese Kombination von Fähigkeiten ermöglichte es uns, den Status 'Category Leader' im Anlagebuch-Quadranten zu erreichen. Unsere Kombination aus Daten, Analysen und Know-how hat uns geholfen, darüber hinaus den Status 'Category Leader' im Handelsbuch-Quadranten zu erreichen, den Sie hier einsehen können. Die zugehörige Tabelle 'Anbieterfähigkeiten' hebt drei unserer Fähigkeiten für das Handelsbuch (Analytik, Datenmanagement sowie Gruppierung und Zuordnung von Risikodaten) als 'Best-in-Class' hervor. Klicken Sie hier, um mehr über diese Auszeichnung für Moody's Analytics zu erfahren, die zu unserer wachsenden Liste von Auszeichnungen und Ehrungen hinzukommt. Bureau van Dijk, ein Unternehmen von Moody's Analytics, wurde kürzlich in einem separaten Bericht von Chartis Research, dem führenden Anbieter von Know Your Customer-Lösungen bewertet und als Category Leader ausgezeichnet. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Kreditrisikolösungen zu erfahren. Moody's Analytics, Moody's und alle anderen Namen, Logos und Symbole, die Moody's Analytics und/oder ihre Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Marken von Moody's Analytics, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Die hier erwähnten Marken von Dritten sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Über Moody's Analytics Moody's Analytics bietet Finanzinformationen und Analyse-Tools, um Unternehmenschefs dabei zu unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unser eingehendes Risiko-Know-how, unsere umfangreichen Informationsressourcen sowie unsere innovative Anwendung von Technologien helfen unseren Kunden, sich auf einem dynamischen Markt sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen bestehen und die so zusammengestellt sind, dass sie eine nahtlose Kundenerfahrung bieten. Wir schaffen Vertrauen in Tausende von Unternehmen und Organisationen weltweit, indem wir uns zu Spitzenleistungen verpflichten, eine offene Denkweise vertreten und uns auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen konzentrieren. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder über Twitter oder LinkedIn. Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Moody's Corporation (NYSE:MCO). Moody's Corporation verzeichnete 2018 einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar, beschäftigt weltweit etwa 10.900 Mitarbeiter und ist in 44 Ländern vertreten. Über Chartis Research Chartis Research ist der führende Anbieter von Research und Analyse auf dem globalen Markt für Risikotechnologie. Das Unternehmen gehört zu Infopro Digital, das marktführende Marken wie Risk and WatersTechnology besitzt. Ziel von Chartis ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsleistung durch verbessertes Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu steigern und Kunden dabei zu unterstützen, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen, indem das Unternehmen eingehende Analysen und umsetzbare Beratung zu praktisch allen Aspekten der Risikotechnologie bereitstellt. Weitere Informationen sind unter chartis-research.com. RiskTech Quadrant^(R), RiskTech100^(R) und FinTech Quadrant(TM) (TM) sind eingetragene Warenzeichen von Infopro Digital Services Limited. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. 