Business Wire News: Moody’s ESG Solutions Group: V.E erstellt Zweitgutachten für das Rahmenwerk zum Woven Planet Bond der Toyota Motor Corporation



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TOKIO, LONDON und PARIS --(BUSINESS WIRE)--02.03.2021-- Die Moody's ESG Solutions Group gab heute bekannt, dass die Moody's-Tochter V.E ein Zweitgutachten (SPO) für das Rahmenwerk zum Woven Planet Bond der Toyota Motor Corporation erstellt hat, bei dem es sich um die erste nachhaltige Anleihe in der japanischen Automobilbranche handelt. Die Rahmenstruktur ist laut V.E an den vier Kernkomponenten der Grundsätze für grüne Anleihen, der Grundsätze für sozialverträgliche Anleihen und der Grundsätze für nachhaltige Anleihen ausgerichtet. Es wird zur Finanzierung von Sicherheitstechnologien, von Fahrzeugen für die unterstützte Mobilität, von sauberen Verkehrsmitteln und erneuerbaren Energieinitiativen verwendet. Das Rahmenwerk zielt darauf ab, zu verschiedenen Nachhaltigkeitsentwicklungszielen beizutragen, welche die Sicherheit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit im Verkehrswesen verbessern. 'Unserer Einschätzung nach werden die mit diesem Rahmenwerk ausgegebenen Anleihen einen soliden Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten', so Juliette Macresy, Executive Director für Sustainable Finance bei V.E. 'Wir sehen deutliche, schlüssige Belege dafür, dass die Erlöse in Projekte fließen werden, die auf die Senkung der Treibhausgasemissionen der Fahrzeuge von Toyota abzielen. Zu den Projekten zählen die Produktion emissionsfreier Fahrzeuge, die Beschaffung erneuerbarer Energien und die Ausstattung der Fahrzeuge mit innovativen Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Fahrzeuginsassen und Fußgängern. Wir gehen von einer anhaltenden Nachhaltigkeitsdynamik im Automobilsektor aus, um die steigenden weltweiten gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Ausrichtung auf eine nachhaltige und sichere Mobilität zu unterstützen.' Die von V.E erstellten Zweitgutachten (SPO) zu Nachhaltigkeitsreferenzen unterstützen Marktteilnehmer dabei, durch die Emission von Nachhaltigkeitsanleihen und -darlehen Finanzmittel zu beschaffen, die Glaubwürdigkeit von Emittenten und Projekten zu stärken und bei den Anlegern Vertrauen zu schaffen. Bislang hat V.E mehr als 300 SPO-Gutachten - darunter preisgekrönte und richtungsweisende Initiativen - zu nachhaltigen Finanzierungen erstellt, davon mehr als 30 aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Zweitgutachten von V.E für das Rahmenwerk zum Woven Planet Bond der Toyota Motor Corporation können Sie hier einsehen: https://vigeo-eiris.com/ toyota_spo_sustainability_bond/ ÜBER MOODY'S ESG SOLUTIONS Die Moody's ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody's Corporation, die die zunehmende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Lösungssuite für ESG- und Klimarisikofragen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Prüfungs-/Zertifizierungsdienste für nachhaltige Finanzierung umfasst. Zu dieser Gruppe gehören auch die Moody's-Töchter V.E und Four Twenty Seven. Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Moody's ESG & Climate Risk Hub unter www.moodys.com/esg Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210302005819/de/ Kontakt:

Moody's ESG Solutions:

Lisa Stanton

MD-Global Sales Lead/ESG

Tel. +1 (415) 874-6000

Lisa.Stanton@moodys.com Medienanfragen:

Julian Knapp

VP, Communications

Tel. +44 (207) 772-1967

Julian.Knapp@moodys.com



