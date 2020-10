18:20 | 22.10.2020

Business Wire News: Moody’s zieht angesichts des marktführenden Second-Party Opinion Service seiner Tochtergesellschaft Vigeo Eiris sein Produkt zur Bewertung von grünen Anleihen zurück



22.10.2020 / 18:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON --(BUSINESS WIRE)--22.10.2020-- Moody's gab heute bekannt, dass es sein Produkt 'Green Bond Assessment' (GBA) eingestellt hat. Grund ist der marktführende Second-Party Opinion-Service (SPO) für nachhaltige Anleihen, der von Moody's Tochtergesellschaft Vigeo Eiris (VE) angeboten wird. Dieser Schritt folgt auf die kürzlich angekündigte Gründung der Moody's ESG Solutions Group und auf die Erweiterung der ESG-Kapazitäten von Moody's im vergangenen Jahr durch Investitionen in VE, einen globalen Pionier in den Bereichen ESG-Bewertungen, Daten, Tools und nachhaltige Finanzen, sowie in Four Twenty Seven, einen führender Anbieter von Klimarisikoanalysen. VE bietet eine Reihe führender nachhaltiger Finanzlösungen an, darunter einen kürzlich verbesserten SPO-Service für grüne, soziale, Nachhaltigkeits- und Übergangsanleihen sowie Nachhaltigkeitsratings von Emittenten, die eine eingehende und zukunftsorientierte Bewertung der Nachhaltigkeitsreferenzen eines Unternehmens ermöglichen. Im Hinblick auf das marktführende SPO-Produkt von VE hat Moody's Investors Service (MIS) das GBA-Produkt eingestellt und heute alle ausstehenden GBAs zurückgezogen. 'Der Markt für nachhaltige Anleihen befindet sich auf einem bemerkenswerten Wachstumskurs und wird voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Finanzierung der Erholung von COVID-19, der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Beschleunigung der Maßnahmen zur Energiewende spielen', so Andrea Blackman, Moody's Global Head von ESG Solutions. 'Der führende Second-Party Opinion Service von VE unterstützt die Integrität dieses wachsenden Marktes, indem er unabhängige, transparente und auf Standards basierende Expertenanalysen von Nachhaltigkeitsreferenzen anbietet.' VE hat über 260 SPO-Operationen unterstützt, darunter preisgekrönte Initiativen, und vor kurzem einen verbesserten Service mit einer aktualisierten Folgenabschätzung und einem intuitiveren Format eingeführt. Der verbesserte SPO-Service von VE hilft Emittenten, die sich eine Finanzierung durch eine diversifizierte und erweiterte Investorenbasis sichern wollen, bei der effektiven Kommunikation in Bezug auf die Nachhaltigkeitsreferenzen einer Anleihe. Der erweiterte SPO-Service von VE bietet: * einen marktführenden, umfassenden und systematischen Überblick über die Nachhaltigkeitsreferenzen einer Anleihe und die ESG-Performance des Emittenten

* für die Finanzierung von Green Bond-Transaktionen liefert der VE SPO Informationen über die Konformität der Anleihe mit den wichtigsten Anforderungen des Green Bond Standard der Europäischen Union * Informationen über die Konformität der Anleihe mit den Grundsätzen der International Capital Market Association (ICMA) ÜBER MOODY'S ESG SOLUTIONS Moody's ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody's Corporation, die die wachsende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Suite an ESG- und Klimarisikolösungen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Sustainable Finance Reviewer/ Zertifizierer-Dienstleistungen umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie Moody's ESG & Climate Risk Hub unter www.moodys.com/esg Weitere Informationen über den Second-Party Opinion Service von VE erhalten Sie unter: www.vigeo-eiris.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201022005930/de/ Kontakt:

Moody's ESG Solutions:

Lisa Stanton

MD-Global Sales Lead/ESG

+1 (415) 874-6000

Lisa.Stanton@moodys.com Presseanfragen:

Julian Knapp

VP, Communications

+44 (207) 772-1967

Julian.Knapp@moodys.com



