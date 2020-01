13:40 | 08.01.2020

Business Wire News: MVM Partners LLP schließt Fonds MVM V ab



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BOSTON & LONDON --(BUSINESS WIRE)--08.01.2020-- MVM Partners gab heute den Abschluss des Gesundheitsfonds MVM V in Höhe von 325 Mio. USD bekannt. Seit 1997 investiert MVM in wachstumsstarke Unternehmen im Gesundheitswesen. Mit diesem neuen Fonds, MVM V, schreibt das Unternehmen seine Investitionen in private und börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Pharmazeutika, Biotechnologie, Diagnose, Tools für die Biowissenschaften und digitales Gesundheitswesen fort. Die typischen, geplanten Investitionen liegen im Bereich von 20 bis 40 Mio. USD je Unternehmen, mit der Option, diese aufzustocken. Insgesamt hat MVM Anlageprodukte in Höhe von über 1 Mrd. USD gefördert, die über Niederlassungen in Boston und London verwaltet werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mvm.com. Diese Pressemitteilung und alle beigefügten Informationen oder Dokumente werden von MVM Partners LLP veröffentlicht. MVM Partners LLP ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf von Kommanditanteilen dar. Jegliche Investition in MVM V LP wird ausschließlich auf der Grundlage des in Verbindung damit ausgegebenen Private Placement Memorandum und des Kommanditistenvertrags und der damit verbundenen Dokumentation getätigt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200108005442/de/ Kontakt:

MVM Partners LLP

Dr. Stephen Reeders

sr@mvm.com Dr. Eric Bednarski

eb@mvm.com Thomas Casdagli

tc@mvm.com



