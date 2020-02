9:50 | 12.02.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MyHeritage In Color(TM) verwendet von DeOldify lizenzierte AI-basierte Technologie, um Schwarzweißfotos in Sekundenschnelle zu kolorieren, sodass jeder seine historischen Familienfotos in einem völlig neuen Licht sehen kann TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah --(BUSINESS WIRE)--12.02.2020-- MyHeritage, die weltweit führende Plattform für die Entdeckung der eigenen Familiengeschichte, kündigt heute die Veröffentlichung von MyHeritage In Color(TM) an. Eine innovative Funktion, mit der Schwarzweißfotos automatisch koloriert und unglaubliche Ergebnisse erzielt werden. Die Fotos werden mit hochentwickelter Deep-Learning-Technologie koloriert, die derzeit nur MyHeritage zur Verfügung steht. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005316/ de/ MyHeritage veröffentlicht bahnbrechende Funktion zum automatischen Kolorieren von Schwarzweißfotos (Photo: Business Wire) MyHeritage veröffentlicht bahnbrechende Funktion zum automatischen Kolorieren von Schwarzweißfotos (Photo: Business Wire) MyHeritage In Color(TM) produziert naturgetreue Farbfotos mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail. Die Technologie wurde auf Millionen von Fotos ausprobiert. Es hat ein Verständnis für unsere Welt und ihre Farben. Die Ergebnisse sind realistischer und von überlegener Qualität als bei allen anderen derzeit verfügbaren automatischen Kolorierungswerkzeugen. Die Schwarzweißfotos bleiben intakt und werden durch den Kolorierungsprozess nicht verändert. Neue Fotos werden somit zusätzlich zu den Originalfotos erstellt. Die Fotokolorisierungstechnologie wurde von MyHeritage von DeOldify lizenziert und von den Software Ingenieuren Jason Antic und Dana Kelley entwickelt. Die Technologie basiert auf Attention Generative Adversarial Networks (SAGAN), das im Mai 2018 eingeführt wurde. Antic und Kelley haben es im Mai 2019 aktualisiert. Seitdem haben Antic und Kelley die Technologie weiter verbessert und verfeinert. Ihre neueste Version produziert kolorierte Fotos von beispielloser Qualität und ist derzeit nur auf MyHeritage verfügbar. 'Die von MyHeritage In Color(TM) kolorierten Fotos sind einfach atemberaubend. Zusammen mit unseren benutzerfreundlichen Stammbaum-Tools, Milliarden von historischen Aufzeichnungen und automatischen Matching-Technologien, erfüllt diese erstaunliche neue Funktion unsere Mission, die Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken', sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. "Für mich persönlich ist es sehr emotional gewesen, meine Schwarz-Weiß-Familienfotos zum ersten Mal in Farbe neu zu interpretieren. Die Reaktionen meiner Familienmitglieder waren, sowohl von jung als auch alt, von unschätzbarem Wert. Millionen Menschen werden jetzt erkennen, wie cool Familiengeschichte wirklich ist.' "Nachdem wir uns in den letzten Jahren der Entwicklung der Fotokolorisierungstechnologie verschrieben und diese obsessiv weiterentwickelt haben, freuen wir uns, dass DeOldify in die Familiengeschichtsplattform von MyHeritage integriert wurde. Somit können die Menschen neue Erkenntnisse aus ihren historischen Familienfotos gewinnen ", sagt Jason Antic, Mitschöpfer von DeOldify. 'Wir identifizieren uns mit MyHeritage's Vision, allen Menschen zu helfen, ihre Familiengeschichte zu verstehen. Unsere Technologie wird den Menschen eine tiefere Verbindung zu denjenigen ermöglichen, die vor ihnen da waren, und ihnen dabei helfen, auf einzigartige und bedeutungsvolle Weise mit ihrer Familiengeschichte in Beziehung zu treten. Wir freuen uns wirklich sehr über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das solch eine bewundernswerte Mission hat. Auch freuen wir uns, dass sie uns dabei helfen die Technologie in den kommenden Jahren noch weiter zu verbessern.' Nahtlose Integration mit Stammbäumen Millionen von Menschen weltweit nutzen MyHeritage, um ihre Familiengeschichte zu erkunden, ihre alten Familienfotos zu digitalisieren, aufzubewahren und in ihre Online-Stammbäume hochzuladen. Nutzer von MyHeritage haben Millionen von Schwarzweißfotos auf der Plattform hochgeladen, sie mit Metadaten versehen und die darin enthaltenen Personen markiert. Mit MyHeritage In Color(TM) können Nutzer ihre historischen Fotos jetzt in Sekundenschnelle kolorieren und eine noch nie dagewesene tiefe Verbindung zu ihrer Familiengeschichte erleben. Die Kolorierung ist in den Online-Fotoalben von MyHeritage sowie in der kostenlosen MyHeritage-App für iOS und Android Geräten verfügbar. Mit dieser App können Sie alte Fotos in Alben scannen und in digitale Medien konvertieren. Kolorierte Fotos können ganz einfach mit Familie und Freunden auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien geteilt werden. MyHeritage verpflichtet sich die Echtheit historischer Dokumente zu bewahren, daher unterscheidet das Unternehmen kolorierte Fotos von ursprünglich in Farbe aufgenommenen Fotos. Ein speziell geprägtes Palettensymbol wird in der linken unteren Ecke kolorierter Fotos verwendet. Während hoch realistische, automatisch kolorierte Fotos Farben aufweisen, die von automatischen Algorithmen simuliert werden, stimmen diese Farben möglicherweise nicht mit den Farben des Originalbilds überein. MyHeritage hofft, dass diese verantwortungsvolle Praxis von anderen, die die Fotofarbtechnologie verwenden, übernommen wird. MyHeritage In Color(TM) ist eine Freemium-Funktion von MyHeritage. Einige Fotos können kostenlos koloriert werden. Für die weitere Verwendung dieser Funktion ist ein Abonnement erforderlich. Über MyHeritage MyHeritage ist die weltweit führende Plattform für die Entdeckung und Erforschung der Familiengeschichte. Mit Milliarden von historischen Aufzeichnungen und Stammbaumprofilen sowie ausgeklügelten Matching-Technologien ermöglicht MyHeritage Nutzern, ihre Vergangenheit zu entdecken und ihre Zukunft zu gestalten. MyHeritage DNA wurde 2016 eingeführt und hat sich mit über 3,8 Millionen Nutzern zu einer der weltweit größten DNA-Verbraucherdatenbanken entwickelt. Als weltweit führender Dienst, der Familiengeschichte und DNA-Tests für die Ahnenforschung kombiniert, ist MyHeritage in einzigartiger Weise positioniert, um Nutzern eine sinnvolle Erfahrung zu bieten, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereint. MyHeritage ist in 42 Sprachen verfügbar und der beliebteste Dienst für Familiengeschichtsforschung und DNA-Tests in Europa. www.myheritage.de Auf MyHeritage In Color(TM) kann unter www.myheritage.de/incolor zugegriffen werden. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200212005316/de/ Kontakt:

