MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MÜNCHEN --(BUSINESS WIRE)--26.01.2021-- MYT Netherlands Parent B.V. ('Mytheresa' oder das 'Unternehmen'), die Muttergesellschaft der Mytheresa Group GmbH, meldete heute den Abschluss ihres Börsengangs mit 17.994.117 American Depositary Shares ('ADS'), die 17.994.117 Stammaktien entsprechen, einschließlich der vollumfänglichen Ausübung der den Underwritern gewährten Option für den Kauf von weiteren 2.347.058 ADS, die 2.347.058 Stammaktien entsprechen, zum Angebotspreis von 26,00 US-Dollar je ADS. Im Rahmen des Börsengangs verkaufte das Unternehmen 14.233.823 ADS und sein einziger Aktionär verkaufte 3.760.294 ADS. Darin einbegriffen sind 586.764 vom Unternehmen verkaufte ADS und 1.760.294 vom einzigen Aktionär verkaufte ADS, um die vollumfängliche Ausübung der den Underwritern gewährten Option für den Kauf weiterer ADS abzudecken. Morgan Stanley & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC agierten bei dem Angebot als gemeinsame leitende Bookrunning-Manager und Vertreter der Underwriter. Credit Suisse Securities (USA) LLC und UBS Securities LLC agierten bei dem Börsengang als gemeinsame Bookrunning-Manager. Jefferies LLC und Cowen and Company, LLC agierten als Bookrunning-Manager. Das Angebot erfolgte ausschließlich über einen Prospekt. Exemplare des endgültigen Prospekts zu dem Angebot sind erhältlich bei: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, USA, Attn: Prospectus Department oder bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, USA, Telefon: 866-803-9204, E-Mail: prospectuseq_fi@jpmorganchase.com. Eine Registrierungserklärung zum Verkauf dieser Wertpapiere wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Exemplare der Registrierungserklärung sind auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov abrufbar. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots für diese Wertpapiere, und es erfolgt auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Land oder Rechtsgebiet, wo ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung oder ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Freistellung davon gemäß dem Wertpapierrecht dieses Landes oder Rechtsgebiet gesetzwidrig wäre. Über Mytheresa Mytheresa ist einer der führenden weltweit tätigen Online-Luxusmodehändler. Mytheresa wurde 2006 ins Leben gerufen und bietet Konfektionsmode, Schuhe, Handtaschen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder an. Im Mittelpunkt des hochgradig kuratierten Angebots stehen echte Luxuswaren mit Designermarken wie Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino und viele andere mehr. Das einzigartige digitale Mytheresa-Erlebnis basiert auf einem scharfen Fokus auf exklusive Produkt- und Content-Angebote für High-End-Luxus-Shopping. Hinzu kommen eine führende Technologie- und Analysenplattform sowie ein hochwertiger Service-Betrieb. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen, darunter auch zum Börsengang. Diese Aussagen sind durch die Benutzung von Wörtern oder Ausdrucksweisen wie 'werden', 'erwarten' oder ähnlichen zukunftsbezogenen Wörtern oder Wendungen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, darunter auch die Risiken, die unter der Überschrift 'Risk Factors' (Risikofaktoren) in dem vorläufigen Prospekt und anderswo in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der SEC einreicht, näher ausgeführt sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Auch wenn das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen begründet sind, kann keine Zusicherung bezüglich künftiger Ergebnisse gegeben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und verpflichtet sich auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren, um seit der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eingetretenen Änderungen zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210125005956/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für Medien, Public Relations Mytheresa.com GmbH

Sandra Romano

Mobil: +49 152 54725178

Tel.: +49 89 127695-236

E-Mail: sandra.romano@mytheresa.com Ansprechpartner für Medien, Wirtschaftsfachpresse Edelman USA

Ted McHugh / Nicole Briguet

Tel.: +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 E-Mail: ted.mchugh@edelman.com

E-Mail: nicole.briguet@edelman.com Edelman Deutschland, Österreich, Schweiz Rüdiger Assion

Mobil: +49 162 4909624

Tel.: +49 221 8282 8111

E-Mail: ruediger.assion@edelman.com



