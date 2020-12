18:40 | 15.12.2020

Business Wire News: Nano Interactive bringt leistungsstarke Consumer-Intent-Score-Lösung mit hohem Privatsphärenschutz auf den Markt, um Marken in der Post-Cookie-Welt gezielt und live zu unterstützen



15.12.2020 / 18:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Erste Privacy-First-Lösung, die Live-Intent-Daten mit einem umfassenden 15-Punkte-Scoring-Modell kombiniert * Die neue Lösung nutzt maschinelles Lernen und die Verarbeitung von natürlicher Sprache, um die Stimmungslage auf der Seite zu verstehen und das Targeting in Echtzeit zu verbessern * Dieses Modell nutzt mehr als nur kontextbezogene Daten, um die Benutzer entsprechend den Marketingzielen der Marken anzusprechen LONDON --(BUSINESS WIRE)--15.12.2020-- Nano Interactive, die führende Werbetechnologie-Plattform, die auf das Live-Intent-Targeting spezialisiert ist, kündigt heute die Einführung ihres Consumer Intent Score (CIS) an. Der CIS bietet Marken eine auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtete Werbelösung, die eine leistungsfähigere und effektivere Live-Ansprache bestimmter Zielgruppen mit Werbung ermöglicht. Die CIS-Lösung ist ab heute verfügbar, so dass alle Werbetreibenden, die gegenwärtig Kampagnen mit Nano Interactive durchführen, von dem verbesserten Targeting profitieren können. Sie ist die einzige Privacy-First-Lösung auf dem Markt, die Live-Intent-Daten mit einem umfassenden 15-Punkte-Scoring-Modell kombiniert und damit eine identitätsfreie und effektive Zielgruppenansprache ermöglicht. Dieses Scoring-Modell stützt sich auf maschinelles Lernen und die Verarbeitung von natürlicher Sprache, um Website-Inhalte zu lesen und sie mittels einer tiefgreifenden Kontext- und Entitätsanalyse zu analysieren und so die zugrunde liegende Bedeutung und Stimmungslage in Kombination mit weiteren Live-Intent-Daten zu ermitteln. Anschließend nutzt sie die Ergebnisse, um das Targeting zu optimieren. All dies wird in Echtzeit geliefert, wobei das Endziel darin besteht, Werbetreibenden zu helfen, die Absichten ihrer Nutzer besser zu verstehen und Anzeigen zielgenau auf ihre Markenbotschaft und Zielgruppe auszurichten. Der CIS erzeugt ein einzigartiges Consumer-Intent-Diagramm für jede einzelne Werbekampagne, basierend auf den Targeting-Kriterien in Bezug auf die Schlüsselwörter, das Branding und die Leistungsziele des Werbetreibenden. So kann jede Marke sicher sein, dass sie die richtigen Menschen mit der richtigen Botschaft in den entscheidenden Momenten erreicht - wichtige Faktoren bei der Suche nach alternativen Lösungen in einer Post-Cookie-Welt. Die Scoring-Komponenten des Consumer Intent Score sind auf die Vertiefung der Einblicke, die bessere Optimierung und das Targeting ausgerichtet und umfassen: * Bewertung der Benutzerreise (User Journey): Diese Bewertung fokussiert sich darauf, woher der Benutzer kam, wonach er gesucht hat und wie dies die Effektivität des Marketings beeinflusst. * Bewertung der Markenrelevanz: Damit wird analysiert, wie relevant die Publisher-Website für die jeweilige Kampagne ist, basierend auf einem tiefen kontextuellen Verständnis von Seitenentitäten, Semantik, Stimmungslage und Markensicherheit. * Bewertung des Zeitpunkts: Vermittelt ein Verständnis dafür, wie andere Live-Faktoren die Marketingeffektivität beeinflussen, z.B. Gerät, Uhrzeit und Tag.

* Bewertung der Interaktion: Berücksichtigt die historische Performance für ähnliche Arten von Werbetreibenden oder Kampagnen. Diese Komponente erfasst insbesondere die Betrachtungs- und Verweildauer - beides wichtige Faktoren für das Engagement. Diese Technologie wird schon jetzt mit allen Kunden von Nano Interactive getestet, die von den erweiterten Targeting-Möglichkeiten mit verbesserter Kampagnenleistung sowohl in Bezug auf die Kampagneninteraktion als auch auf die Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) für das Branding profitieren. Scott Somerville, Head of Marketing, E.ON, sagte: 'Der Consumer Intent Score von Nano ermöglicht es uns, unser Targeting zu optimieren, die Reichweite unserer Zielgruppe zu erhöhen und das Engagement ohne jegliche Browser-Einschränkungen zu steigern. Unsere neueste Kampagne übertrifft unsere Ziele hinsichtlich Engagement und Erkennbarkeit. Auf dem Weg in die digitale Post-Cookie-Welt sind wir schon gespannt darauf, wie wir weiterhin noch effektivere Kampagnen durch zielgerichtete Werbeanzeigen fahren können, die die Privatsphäre der Nutzer nicht gefährden und zugleich eine große Reichweite und Relevanz bieten.' Carl White, Mitgründer und Gruppen-CEO von Nano Interactive, sagte: 'Die Markteinführung dieser neuen Lösung ist ein ganz entscheidender Moment für uns bei Nano Interactive. Die Nutzung von maschinellem Lernen und der Verarbeitung natürlicher Sprache zur direkten Verbesserung der Zielgruppenansprache ist eine einzigartige Stärke von Nano, die wir mit großem Enthusiasmus auf den Markt bringen wollen. Dies geschieht zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem die Branche mit vielen Veränderungen konfrontiert ist - vor allem, da wir uns dem Niedergang der Drittanbieter-Cookies nähern und auf zunehmende Bedenken hinsichtlich des Daten- und Anwenderschutzes stoßen. Derzeit sind Marken auf Identitätslösungen anstelle des Cookies angewiesen, aber es wird immer einen großen Anteil von Nutzern geben, die dank des wachsenden Bewusstseins für Fragen des persönlichen Datenschutzes nicht auffindbar sein werden. Vor diesem Hintergrund ist es jetzt an der Zeit, dass Marken Privacy-First-Optionen erkunden sollten, die keine Einschränkungen bei der Ansprache eines breiten, relevanten und engagierten Publikums haben. Der Consumer Intent Score von Nano ist so aufgebaut, dass er die Privatsphäre der Benutzer schützt, ohne auf irgendwelche Cookies oder Benutzerkennungen zurückzugreifen. Wir sind gespannt darauf, Marken dabei zu unterstützen, ihre Kampagnen und ihr Targeting auf eine Weise zukunftssicher zu machen, die die Privatsphäre der Endnutzer respektiert und zu besseren Ergebnissen führt.' Wenn Sie mehr über den CIS erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an info@nanointeractive.com, um Fragen zu stellen oder eine Live-Demo der für Ihre Markenbegriffe geeigneten Technologie zu buchen. ENDE Über Nano Interactive www.nanointeractive.com Die Unternehmen der Nano Interactive Group sind die in Europa führenden Anbieter im Bereich Live Intent Targeting. Seit seiner Gründung hat Nano über 2000 Kampagnen für Blue-Chip-Werbetreibende in den Bereichen Mobilfunk, Video und Display in einer Reihe von vertikal integrierten Werbetreibenden durchgeführt und verbindet weiterhin Marken mit Premium-Publishern. Die KI-gestützte Intent-Targeting-Plattform nutzt mehrere Formen von Live-Intent-Signalen in Kombination mit kontextbezogener On-Page-Analyse, um einen einzigartigen Intent-Score zu liefern, der die Werbeleistung auf eine zu 100 % datenschutzgerechte Weise verbessert. Das Ad-Tech-Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter in Großbritannien, Deutschland und Serbien. Das Unternehmen ist auch in Frankreich und Polen vertreten und wird im Jahr 2021 Niederlassungen in den USA eröffnen. Über den CIS Die proprietäre Werbetechnologie von Nano Interative, der Consumer Intent Score (CIS), nutzt ein 15-Punkte-Scoring-System, das folgende Werte erfasst: Bewertung der Markenrelevanz durch Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, basierend auf der Aggregation von Entity-Analyse, Schlüsselwörtern, Sentiment-Analyse, Benutzererweiterung und kontextueller Markensicherheit; Bewertung der Benutzerreise (User Journey), basierend auf Suchintelligenz sowohl onsite als auch über Suchmaschinen und verweisende URLs; Bewertung des Zeitpunkts, basierend auf Gerätetyp, Browsertyp, Uhrzeit, Standort und Wetter, sowie eine Bewertung der Interaktion. Nano verbessert kontinuierlich die Algorithmen auf Basis der bisherigen Kampagnenleistung und sendet Informationen an einen unabhängigen Dritten, um alle Daten zu anonymisieren. Dies steigert die Marken-Interaktionszeit, die Erkennbarkeit, die Verweildauer, die Absprungrate und die Konversionsrate dank eines leistungsfähigeren und effektiveren Live-Ad-Targetings. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201215005967/de/ Kontakt:

Medienanfragen

Gill Browne/Emma Cheshire Propeller PR

Nano@propellergroup.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



15.12.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1155476 15.12.2020