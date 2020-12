18:40 | 15.12.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TOKIO und MÜNCHEN --(BUSINESS WIRE)--15.12.2020-- Telefónica Deutschland / O[2] und die NEC Corporation (NEC; TOKIO: 6701) gaben heute bekannt, dass NEC in Zusammenarbeit mit Partnern von Telefónica Deutschland / O[2] als bevorzugter Full-Service-Systemintegrator für das erste Open-RAN-Pilotsystem in Deutschland ausgewählt wurde. Das System hat bereits erfolgreich einen ersten Anruf über Open RAN in einem aktiven O[2] -Mobilfunknetz in der bayerischen Stadt Landsberg am Lech absolviert. Im Verlauf des Pilotprojekts wird NEC bei der Gestaltung einer maßgeschneiderten Open-RAN-Architektur helfen, die für die Anforderungen des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland optimiert und darauf abgestimmt ist. Als Systemintegrator für dieses Pilotsystem koordiniert NEC das Gesamtkonzept des Open-RAN-Systems und stellt die Bereitstellung einer soliden End-to-End-Lösung sicher. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Branchenführern wie ADVA, Altiostar, GigaTera Communications, Intel, Red Hat, Supermicro und Xilinx. 'Der Schlüssel zum Erfolg bei der Implementierung eines ersten Open-RAN-Pilotsystems ist das Know-how eines erfahrenen Systemintegrators', so Mallik Rao, der CTIO von Telefónica Deutschland. 'NEC und ihre Tochtergesellschaft Netcracker konnten ihre Fachkompetenz durch verschiedene Projekte innerhalb der Telefónica-Gruppe unter Beweis stellen. Wir sind davon überzeugt, dass NEC ein verlässlicher Partner ist, der in der Lage ist, ein innovatives Netzwerk aufzubauen, das die Kundenzufriedenheit drastisch verbessern und zukünftig schnellere Markteinführungen ermöglichen kann.' 'Wir sind stolz darauf, ein Open RAN bereitzustellen, das unseren Kunden einen enormen Mehrwert bietet', erklärt Mayuko Tatewaki, General Manager des Bereichs Service Provider Solutions Division der NEC Corporation. 'Wir freuen uns sehr, mit unserer Fachkompetenz im IT- und Netzwerkbereich und unseren einzigartigen internationalen Erfahrungen einen Beitrag zur Open-RAN-Initiative von Telefónica Deutschland leisten zu können.' Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201215005957/de/ Kontakt:

