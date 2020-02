3:30 | 13.02.2020

Business Wire News: NEC und Mavenir arbeiten gemeinsam an einer ‘5G Open vRAN’-Lösung



13.02.2020 / 03:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TOKIO und RICHARDSON, Texas --(BUSINESS WIRE)--13.02.2020-- Die NEC Corporation (NEC), ein führendes Unternehmen in der Integration von ITund Netzwerktechnologien, und Mavenir, der branchenweit einzige Anbieter von End-to-End-Cloud-nativer 4G/5G-Netzwerksoftware für Kommunikationsdienstleister (Communication Service Providers, CSPs), haben eine Zusammenarbeit zur Bereitstellung einer 5G Open virtualized RAN-Lösung (vRAN) für den japanischen Unternehmensmarkt angekündigt. Dadurch werden lokale/private 5G-Netzwerkmöglichkeiten für Unternehmen, regionale Behörden und andere Organisationen eröffnet. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005982/ de/ Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden NEC und Mavenir gemeinsam an 5G Open vRAN und lokalen 5G-Geschäftsentwicklungen arbeiten und ein einfaches und kosteneffizientes Ökosystem auf dem Markt etablieren. Die Zusammenarbeit wird NECs Expertise in den Bereichen IT, Netzwerk- und Systemintegration und Mavenirs bewährte Cloud-Native Netzwerktechnologie zusammenführen. Mavenir liefert eine offene vRAN-Lösung, die eine strategische Differenzierung ermöglicht, indem sie es Remote Radio Units (RRUs) mit mehreren Quellen ermöglicht, mit der virtualisierten, containerisierten Cloud-Basisband-Software über Ethernet Fronthaul (FH) zusammenzuarbeiten, wobei die offene O-RAN-Schnittstelle verwendet wird und die traditionellen Einschränkungen der proprietären 'walled garden'-Spezifikationen, die von den anderen traditionellen Geräteherstellern verwendet werden, überwunden werden. 'Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NEC, da wir gemeinsam auf offene, virtualisierte Netzwerke hinarbeiten', sagte Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. 'Mavenirs vRAN und NECs Funk kommen natürlich zusammen, um schnell und einfach neue und innovative Lösungen auf den japanischen Unternehmensmarkt zu bringen.' NEC fördert aktiv ein offenes, virtualisiertes Infrastrukturmodell zur Unterstützung der 5G-Ära, wobei IT-, Orchestrierungs- und Netzwerkexpertise zum Einsatz kommen. Darüber hinaus trägt das NEC-Ökosystem zu vRAN bei, indem es Interoperabilitätstests zwischen den Geräten verschiedener Anbieter durchführt, die den O-RAN-Fronthaul-Spezifikationen entsprechen. "Die Kombination aus fortschrittlichen Anlagen und dem Fachwissen von Mavenir und NEC wird es uns ermöglichen, End-to-End 5G Open vRAN und lokale/private 5G-Lösungen aus einer Hand anzubieten, einschließlich einer fortschrittlichen 5G-Netzwerklösung für das Ökosystem und vertikale Lösungen, die die Bedürfnisse einer Vielzahl von Unternehmenskunden erfüllen", sagte Nozomu Watanabe, Senior Vice President bei NEC. Diese gemeinsame Zusammenarbeit wird auch weiterhin Mehrwertlösungen für Kunden weltweit bieten. Ein Überblick über diese Zusammenarbeit wird während der MWC Barcelona 2020 auf dem NEC-Stand in Halle 3, 3M30 vorgestellt. Über Mavenir Mavenir ist der einzige End-to-End-, Cloud-basierte Netzwerk-Softwareanbieter der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Software-Netzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert, indem er ein umfassendes End-to-End-Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur anbietet. Von 5G-Anwendungs-/ Dienstleistungsebenen bis zu Packet-Core und RAN weist Mavenir die Richtung für entwickelte, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erfahrungen bieten. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und OpenRAN vRAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die mehr als 50 % der Nutzer weltweit bedienen. Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Dank Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSP Lösungen, durch die sich Kosten senken sowie Einnahmen generieren und sichern lassen. Mehr dazu erfahren Sie unter www.mavenir.com Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc. Copyright (c) 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Über die NEC Corporation Die NEC Corporation ist führend bei der Integration von IT- und Netzwerktechnologien für Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt. Die NEC Group bietet weltweit 'Lösungen für die Gesellschaft', die die Sicherheit, den Schutz sowie die Effizienz und Fairness der Gesellschaft fördern. Unter der Unternehmensbotschaft 'Orchestrating a brighter world' will NEC dazu beitragen, eine Vielzahl von Herausforderungen zu lösen und neue soziale Werte für die sich verändernde Welt von morgen zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie von NEC unter https://www.nec.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200212005982/de/ Kontakt:

Mavenir: Maryvonne Tubb

Mavenir

PR@mavenir.com

+81 3 3798 6511 NEC: Joseph Jasper

NEC Corporation

j-jasper@nec.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



13.02.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

974469 13.02.2020