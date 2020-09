23:20 | 09.09.2020

Business Wire News: NelsonHall zeichnet Cigniti als führendes Unternehmen in den Bereichen KI-Tests und allgemeine Quality-Engineering-Fähigkeiten aus



DALLAS --(BUSINESS WIRE)--09.09.2020-- seeCigniti Technologies wurde als führendes Unternehmen (Leader) im 'NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT)'-Diagramm 2020 für KI-Tests, kontinuierliche Tests und allgemeine Quality-Engineering-Fähigkeiten positioniert. Bei der Bewertung der Lieferanten hinsichtlich ihrer 'Fähigkeit, sofortigen Nutzen zu liefern' und ihrer 'Fähigkeit, zukünftige Kundenanforderungen zu erfüllen', werden die Lieferanten in eine von vier Kategorien eingeordnet: Führende Unternehmen (Leaders), Leistungsträger (High Achievers), Innovationsträger (Innovators) und Hauptakteure (Major Players). Führende Unternehmen sind die Lieferanten, die sowohl eine im Vergleich zu ihren Mitwettbewerbern ausgeprägte Fähigkeit besitzen, unmittelbaren Nutzen zu liefern, als auch eine im Vergleich zu ihren Mitwettbewerbern ausgeprägte Fähigkeit, die zukünftigen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Srikanth Chakkilam, CEO von Cigniti Technologies, sagte zu diesem Anlass: 'KI-basierte Systeme werden in der Industrie immer häufiger eingesetzt, um den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten und qualitativ hochwertige Anwendungen in kürzester Zeit zu liefern. Cigniti nutzt KI, um KI-basierte Systeme zu testen und zu prüfen. Unser KI-gesteuerter Quality-Engineering-Ansatz für Continuous Testing (CT), Agile und DevOps hilft Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.' 'Wir investieren weiterhin erheblich in unser IP, BlueSwan(TM) und verbessern seine Fähigkeiten, um neue IP-basierte Lösungen zu schaffen, wie z.B. KI-getriebenes Testdatenmanagement, Testumgebungsmanagement und Sicherheitsentwicklung. Wir haben Verita und Velocita um die KI-basierten Analytik-Anwendungsfälle erweitert, die unseren Unternehmenskunden dabei helfen, ihre organisationsweiten Testautomatisierungsinitiativen erheblich zu beschleunigen', fügte Srikanth hinzu. Das NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT) ermöglicht es strategischen Beschaffungsmanagern, die Fähigkeiten von Lieferanten über eine Reihe von Kriterien und Geschäftssituationen hinweg zu bewerten. Es hilft ihnen dabei, die Lieferanten mit der besten Performance insgesamt zu identifizieren, mit einem speziellen Fokus auf KI-Tests, kontinuierliche Tests, UX-Tests und mehr. Dominique Raviart, IT Services Practice Director bei NelsonHall, kommentierte dies wie folgt: 'Cigniti hat seine Fähigkeiten in Richtung kontinuierliche Tests und funktionale Automatisierung erweitert. Das Unternehmen hat eine systematische IP-Strategie, um die Qualitätssicherung im Rahmen von kontinuierlichen Tests und agilen Projekten weiter zu automatisieren. Cigniti hat außerdem schnell sein Angebot an KI-Anwendungsfällen erweitert; das Unternehmen ist einer der wenigen Lieferanten, der in nicht-funktionale KI-Anwendungsfälle investiert hat, die auf Sicherheitstests abzielen.' Rufe den Bericht hier auf, um die Auswahlkriterien für einen Lieferanten von Software-Testservices nachzuvollziehen. Über Cigniti: Cigniti Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der unabhängigen Quality-Engineering- & Software-Test-Services, das Fortune 500 und Global 2000 Unternehmen bedient. Cignitis Testangebot umfasst Quality Engineering, Beratung & Transformation, Digitale Sicherung sowie Test- und Qualitätssicherungslösungen der nächsten Generation. Über NelsonHall: NelsonHall ist das führende globale Analysten-Unternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, Organisationen dabei zu helfen, die 'Kunst des Möglichen' in der digitalen Transformation von Betriebsabläufen zu verstehen. Mit Analysten in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa liefert NelsonHall den Einkaufsorganisationen detaillierte, entscheidende Informationen über Märkte und Lieferanten (einschließlich NEAT-Bewertungen), die ihnen helfen, schnelle und hoch informierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen. NelsonHalls Forschung basiert auf einer gründlichen Primärforschung und ist für die Qualität, Genauigkeit und Aussagekraft seiner Analysen weithin geschätzt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

