Business Wire News: Neue Lösungen von DeltaTrak für Impfstoff-Lieferkette erfüllen alle drei für Lagerung, Handhabung und Transport von COVID-19-Impfstoffen erforderlichen Temperaturmanagement-Profile



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PLEASANTON, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--14.12.2020-- DeltaTrak(R) gibt maßgeschneiderte Lösungen zur Überwachung der Impfstofftemperatur bekannt, die mit den drei Temperaturprofilen kompatibel sind, die für Transport, Lagerung und Handhabung von COVID-19-Impfstoffen erforderlich sind. Dazu gehören zertifizierte Alarmthermometer, digitale Datenlogger (Digital data loggers, DLLs) und Echtzeitmonitore (Real-time monitors, RTL) für Impfstoffe, die in Kühlschränken, Tiefkühlschränken, Ultratiefkühlschränken (Ultra-Low Temperature, ULT) gelagert werden. Diese Lösungen wurden speziell entwickelt, um die Herausforderungen der Kühlkettenverteilung weltweit zu meistern. 'Unsere Lösungen zur Überwachung von Impfstoffen spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Wirksamkeit, indem sie die Einhaltung der erforderlichen Temperaturbedingungen unterstützen', sagte Frederick Wu, President und CEO von DeltaTrak. 'Die Transparenz zu haben, die Temperaturintegrität durch das Cloud-basierte Kühlketten-Liefernetzwerk zu verfolgen, ist entscheidend für den Erfolg aller Beteiligten an der COVID-19-Impfstoffverteilung.' Die Drei-in-Eins-Impfstoffmonitore von DeltaTrak können für alle Arten von Impfstoffen verwendet werden, die maßgeschneiderte Temperaturmanagementprofile erfordern: AstraZeneca (2-8 °C), Moderna (-20 °C) und Pfizer (-70 °C). Kunden können Produkte mit einer Vielzahl von Zertifizierungen auswählen, die ihren betrieblichen Bedürfnissen oder Anforderungen am besten entsprechen, darunter: ISO 17025-Zertifikat, NIST-Zertifikat, WHO-vorqualifiziert, CDC sowie mit 21 CFR Teil 11 konforme Lösungen. Die Optionen für Echtzeitüberwachung laden Daten rund um die Uhr auf die FlashTrak-Cloud-Plattform hoch und ermöglichen den Beteiligten, Warnmeldungen zu erhalten und Informationen in Echtzeit auszutauschen, um etwaige Temperaturausschläge während der Verteilung, Lagerung und Abgabe zu erkennen. Das Lieferketten-Dashboard FlashTrak RTL bietet erhöhte Transparenz Ihrer Daten für den Zugriff auf Berichte und den Austausch mit anderen Parteien wie Krankenhäusern, Kliniken, Apotheken, 3PL oder Gesundheitsämtern. Die Plattform ermöglicht Nutzern außerdem, Einstellungen für die Sicherheit der Fracht, Temperaturwarnungen, den Standort sowie den Ankunfts- und Abfahrtsstatus mithilfe von Geofence und API-Integration anzupassen. Die verwertbaren Daten in der Cloud bieten Transparenz, um sofortige Entscheidungen im Kühlkettenmanagement zu treffen und Korrekturmaßnahmen zum Schutz unserer lebensrettenden COVID-19-Impfstoffe zu ergreifen. Die Drei-in-Eins-Lösungen für Impfstoffmonitoring von DeltaTrak sind derzeit für Kunden in den USA und international erhältlich. Über DeltaTrak^(R) DeltaTrak^(R) ist ein führender Innovator für Lösungen in den Bereichen Kühlkettenintegrität, Umweltüberwachung und Lebensmittelsicherheit. Kontaktieren Sie DeltaTrak^(R) telefonisch unter +1 800 962 6776 oder per E-Mail unter marketing@deltatrak.com. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.deltatrak.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201214005857/de/ Kontakt:

