18:20 | 15.07.2020

Business Wire News: Neue virtuelle Messe im Juli – Summer Sourcing Weeks丨Go ONLINE



15.07.2020 / 18:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HONGKONG --(BUSINESS WIRE)--15.07.2020-- Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat die Geschäftstätigkeiten überall auf der Welt erheblich eingeschränkt. Angesichts der für alle Märkte geltenden Reisebeschränkungen ist es für internationale Einkäufer schwierig, physische Ausstellungen oder Messen zu besuchen. Für dieses Problem gibt es jedoch eine einfache Lösung - digitale Veranstaltungen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200715005692/ de/ Neue virtuelle Messe im Juli - Summer Sourcing Weeks | Go ONLINE (Foto: Business Wire) Neue virtuelle Messe im Juli - Summer Sourcing Weeks | Go ONLINE (Foto: Business Wire) Summer Sourcing Weeks丨Go ONLINE (SSWGO) des Veranstalters Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) bieten Einkäufern und Lieferanten eine digitale One-Stop-Sourcing Plattform für Produkte aus den Bereichen Beleuchtung, Elektronik, ICT, Medizin & Healthcare, Haushaltswaren, Mode, Heimtextilien & Einrichtung, Geschenke und Werbemittel sowie Druck & Verpackung. Click2Match ist eine neue KI-fähige Business Matching Plattform im Rahmen von SSWGO. Dazu gehören maßgeschneiderte virtuelle Meetings, ein Meeting Planer, Live-Chats, Realtime-Videomeetings und Online-Fachvorträge für eine stressfreie Online-Sourcing und -Networking Erfahrung für Einkäufer und Lieferanten. Webseiten der Messe: Summer Sourcing Weeks丨Go ONLINE https://ssw.hktdc.com/en/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200715005692/de/ Kontakt:

Presseanfragen:

Ms Sum Luk

Tel.: (852) 2240 4048

E-Mail: cs.luk@hktdc.org



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



15.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1094735 15.07.2020