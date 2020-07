14.07.2020 / 02:10



* Die zweite Zwischenanalyse der STASEY-Studie mit Daten von 193 Patienten mit Hämophilie A stimmte mit den Ergebnissen aus den HAVEN-Studien in Phase III überein, wobei keine neuen Sicherheitsmerkmale festgestellt wurden ^ 1,2,3.

* STASEY ist die größte offene Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Verträglichkeit von Hemlibra bei Hämophilie A mit Faktor-VIII-Inhibitoren. * Die Daten deuten zudem darauf hin, dass sich Patienten unter Hemlibra möglicherweise geringfügigen operativen Eingriffen ohne zusätzliche präventive Koagulationsbehandlung unterziehen können, während größere Eingriffe mit zusätzlichen prophylaktischen Gerinnungsfaktoren vorgenommen werden könnten^4.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKIO: 4519), hat bekannt gegeben, dass die Ergebnisse der zweiten Zwischenanalyse der STASEY-Studie in Phase IIIb das Sicherheitsprofil von Hemlibra^(R) (Emicizumab) aus den HAVEN-Studien in Phase III bekräftigen^1,2,3. In der STASEY-Studie erwies sich Hemlibra als wirksam, und es wurden bei Erwachsenen und Jugendlichen mit Hämophilie A mit Faktor-VIII-Inhibitoren keine neuen Sicherheitsmerkmale festgestellt, was mit dem bereits ausgewiesenen Sicherheitsprofil übereinstimmt^1. Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass sich Patienten unter Hemlibra möglicherweise geringfügigen operativen Eingriffen ohne zusätzliche präventive Gerinnungsfaktoren unterziehen können^4. Diese Ergebnisse wurden am virtuellen Kongress 2020 der International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) vorgestellt (12.-14. Juli 2020).

'Ich bin froh, dass die Daten aus dieser großen klinischen Studie die langfristige Sicherheit und Verträglichkeit von Hemlibra zur Behandlung von Hämophilie A mit Inhibitoren bekräftigen. Die Langzeitdaten werden hervorragende klinische Erkenntnisse für die Behandlung mit Hemlibra bieten', so Dr. Osamu Okuda, Präsident und COO von Chugai. 'Hemlibra ist ein bispezifischer Antikörper mit einem neuartigen Wirkmechanismus, der sich von bestehenden Wirkstoffen deutlich unterscheidet. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen und weitere klinische Daten erheben und auswerten, sodass Menschen mit Hämophilie A auf der ganzen Welt Hemlibra voller Zuversicht nutzen können.'

Die zweite Zwischenanalyse der STASEY-Studie umfasste Daten von 193 Teilnehmern mit Hämophilie A mit Faktor-VIII-Inhibitoren, denen einmal wöchentlich Hemlibra zur Prophylaxe verabreicht wurde^1. Es wurden keine Fälle von thrombotischen Mikroangiopathien (TMA) oder schwerwiegenden thrombotischen Ereignissen (TE) im Zusammenhang mit Hemlibra berichtet und keine neuen Sicherheitsmerkmale beobachtet^1. 33 Patienten (17,1 %) gaben ein unerwünschtes Ereignis (UE) im Zusammenhang mit Hemlibra an^ 1. Die häufigsten UE, die bei mindestens 10 % der Patienten in der STASEY-Studie auftraten, waren das Erkältungssymptom Nasopharyngitis (12,4 %), Kopfschmerzen (11,9 %) und Reaktionen an der Injektionsstelle (ISR) (11,4 %)^1. Die gemeldeten ISR waren von leichter oder mittelschwerer Ausprägung, und keine Patienten brachen die Behandlung wegen ISR ab^1. Auch die annualisierten Blutungsraten (ABR) stimmten mit den bereits ausgewiesenen Beobachtungen aus den HAVEN-Studien in Phase III überein^1,2,3.

In einer separaten Analyse wurden Durchführung und Ergebnisse von geringfügigen und größeren ungeplanten chirurgischen Eingriffen an Patienten unter Hemlibra erläutert, obwohl Operationen keinen offiziellen Endpunkt in STASEY darstellten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Patienten mit Hämophilie A mit Faktor-VIII-Inhibitoren, die sich unter einer Behandlung mit Hemlibra gewissen geringfügigen Operationen unterziehen, möglicherweise keine zusätzlichen präventiven Gerinnungsfaktoren benötigen^4. Die meisten kleineren Eingriffe (n = 20/31, 64,5 %) wurden ohne Einsatz von präventiven Gerinnungsfaktoren vollzogen und führten in 85 % der Fälle (n = 17/20) nicht zu postoperativen Blutungen, die behandelt werden mussten^4. Von den ungeplanten größeren Eingriffen (n = 9) wurden deren acht mit prophylaktischen Gerinnungsfaktoren vorgenommen, wobei vier davon zu Blutungen führten, die mit rekombinantem Faktor VIIa erfolgreich behandelt werden konnten^4. Diese Befunde stimmen mit den Ergebnissen überein, die bei der Analyse von operativen Eingriffen im Rahmen der HAVEN-Pivotstudien beobachtet wurden^5.

STASEY ist eine einarmige, multizentrische, offene klinische Studie in Phase IIIb, in deren Rahmen den Teilnehmern im Durchschnitt während 50,9 Wochen Hemlibra verabreicht wurde. Die ABR aller Blutungen - einschließlich behandelter Blutungen, behandelter Spontanblutungen, behandelter Gelenkblutungen und behandelter Zielgelenkblutungen - war gering, und bei 167 Patienten (85,6 %) kam es zu keinen behandelten Blutungen^1. Zwei TE ohne Zusammenhang mit Hemlibra wurden berichtet. Das eine war ein Myokardinfarkt mit ST-Hebung bei einem Patienten mit bereits vorher vorhandenen Risikofaktoren, wobei für den behandelnden Arzt kein Zusammenhang mit Hemlibra gegeben war^1. Das zweite war ein hypertrophes Blutgerinnsel an der Stelle, wo ein Zahn gezogen werden musste - eine bekannte Komplikation im Rahmen dieses Eingriffs^ 1.

Es gibt keine Teilnehmer aus Japan an der STASEY-Studie.

