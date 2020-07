1:00 | 07.07.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BERKELEY, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--06.07.2020-- UC Berkeley Global freut sich, sein globales Programm für Studienanfänger (Global Program for Freshmen, GPF) bekannt zu geben, das im Herbst 2020 beginnt. Dieses spezielle Programm 'Studieren im Ausland Online' ist für frischgebackene Universitätsstudenten gedacht, die eine eng vernetzte, kollaborative Lerngemeinschaft in einer digitalen Lernumgebung suchen. Die Studenten werden Zugang zu Dozenten und Mentoren in Berkeley haben, während sie in kleinen Gruppen eng mit ihren Kommilitonen über Online-Tools zusammenarbeiten. Das GPF bietet Kurse in den humanistischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten (Letters & Science, L&S) an, die wichtige Voraussetzungen für Studiengänge verschiedener Disziplinen abdecken. Wahlkurse ermöglichen den Studenten, insgesamt 15 Punkte pro Semester zu absolvieren, während sich das zusätzliche Programm auf wichtige Themen für Studienanfänger konzentriert, darunter die Vorbereitung auf das Uni-Leben, die Wahl des Hauptfachs und die berufliche Entwicklung. Mit dem Abschluss erhalten die Studierenden Punkte, die sie an ihre Heimatuniversität übertragen können. Dies macht GPF zu einer idealen Gelegenheit für Universitäten, die eine hochwertige Online-Option für ihre neuen Studenten suchen, oder für jeden einzelnen Studenten, der sich eine reiche und anregende Erfahrung in den ersten Semestern wünscht. Die GPF-Dozenten betonen die Vernetzung zwischen Präsenzlernen und erfahrungsorientiertem Lernen, indem sie Gruppen- und Gemeinschaftsaktivitäten einbauen, die sowohl auf Grund- als auch Wahlkurse abgebildet werden. Laut Dr. Diana Wu, Dekanin von UC Berkeley Global und UC Berkeley Extension, wird das Programm individuelle Beratung und Coaching umfassen und die Studenten in das Leben an einer großen Forschungsuniversität einführen. 'Unser Ziel ist es, Studenten auf eine erfolgreiche Uni-Erfahrung vorzubereiten, daher bin ich von der Mischung aus durchdachtem Lehrplan, wirkungsvoller Beratung und speziellem Programm begeistert. Wir bieten Studenten einige der besten Elemente einer kleinen liberalen humanistischen Umgebung mit den Ressourcen einer der besten Universitäten der Welt.' Weitere Informationen erhalten Sie von Samuel Smith unter sgsmithglobal@berkeley.edu oder besuchen Sie extension.berkeley.edu/ international//freshmen/. Über Berkeley Global Berkeley Global erweitert durch Möglichkeiten für eine lebendige Gemeinschaft internationaler Lernender den Einfluss der UC Berkeley. Studenten aus der ganzen Welt studieren an einer der besten Universitäten der Welt in Vollzeit-, Teilzeit- und Online-Programmen. Über Berkeley Extension Die 1891 gegründete UC Berkeley Extension ist der Weiterbildungszweig der University of California, Berkeley. Heute bietet die Extension jedes Jahr mehr als 2.000 Kurse, einschließlich Online-Kurse, sowie mehr als 70 professionelle Zertifikate und spezialisierte Studienprogramme an. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200706005605/de/ Kontakt:

Sarah Benzuly

Director of Creative Services

Marketing Department

UC Berkeley Global | UC Berkeley Extension sbenzuly@berkeley.edu

510/643-1087



