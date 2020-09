8:10 | 29.09.2020

Business Wire News: NevadaNano Systems, Inc. vertreibt die innovative Sensortechnologie MPS^TM (Molecular Property Spectrometer) zur Erkennung von Gasleckagen jetzt auch in der Region EMEA



29.09.2020 / 08:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Mit der Eröffnung einer neuen Vertretung in UK und einem neuen Distributionspartner erweitert NevadaNano seine Aktivitäten um der wachsenden Nachfrage an ihrer innovativen Technologie zur Erkennung von Gasleckagen gerecht zu werden. CHESTER, England --(BUSINESS WIRE)--29.09.2020-- NevadaNano Systems, Inc., der weltweit führende Innovator in der Gassensortechnologie, verstärkt seine Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mit einer neuen Niederlassung in Großbritannien und einer Vertriebspartnerschaft mit der UNITRONIC GmbH in Deutschland. Gary Collins, General Manager von EMEA, wird die Aktivitäten des Unternehmens in EMEA von Chester/England aus leiten und koordinieren. Der patentierte Molecular Property Spectrometer (TM) Sensor von NevadaNano misst und klassifiziert eine Vielzahl von brennbaren Gasen und meldet gefährliche Konzentrationslevel innerhalb von Sekunden. "Die innovative Gassensortechnologie von NevadaNano hilft Leben zu retten, eine gesundere Umgebung zu schaffen und ist schneller als jede andere verfügbare Technologie", sagte Gary Collins, General Manager EMEA bei NevadaNano Systems. "Ich freue mich sehr ein Mitglied des Teams zu sein und diese bahnbrechende Technologie jetzt in der Region EMEA vorstellen zu dürfen." UNITRONIC wird NevadaNano in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. "NevadaNano bringt wesentliche neue Technologien mit, die den wachsenden Anforderungen unseres bestehenden Kundennetzwerkes und einer Vielzahl weiterer Unternehmen einen zusätzlichen Nutzen liefern werden", sagt Eduard Schäfer, Senior Product Manager Sensors bei UNITRONIC. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit NevadaNano und hoffen auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit." Die patentierte Molecular Property Spectrometer (TM) (MPS) Technologie von NevadaNano ist die einzig verfügbare Technik, die eine Vielzahl von brennbaren Gasen messen und klassifizieren kann. Nach mehr als dreißig Jahren wird damit erstmals durch NevadaNano eine neue Gas-Messtechnik präsentiert, die dabei hilft sicherere Arbeits-, Wohn- und Industrieumgebungen zu schaffen. NevadaNano konzentriert sich auf kommerzielle Anwendungen, insbesondere auf die Überwachung von brennbaren Gasen, Leckagen beim Einsatz der neuen Kühlgase, Methanlecks und der Raumluftqualität. Alle diese Anwendungen werden häufig als Teil IoT-fähiger Gassensorsysteme miteinander kombiniert. MPS wurde an der Universität von Nevada, Reno, entwickelt und wird weiterhin von DARPA, dem DOD und dem Department of Homeland Security unterstützt. NevadaNano ist im Besitz exklusiver Lizenzen für 43 Erfindungen und 24 Patente für die chemische On-Chip-Analysetechnologie. Für weitere Informationen besuchen Sie www.NevadaNano.com oder Linkedin. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200928005599/de/ Kontakt:

Phyllis Grabot - 805.341.7269, phyllis@corridorcomms.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



29.09.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1137497 29.09.2020