12:10 | 10.12.2020

Business Wire News: NexPlayer wird verifizierter Lösungspartner von Unity und ermöglicht hochwertiges Video-Streaming



10.12.2020 / 12:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MADRID --(BUSINESS WIRE)--10.12.2020-- NexPlayer, das führende Player-SDK für hochwertige Videoanwendungen, unterstützt jetzt als Unity Verified Solutions Partner die Spiele von Unity. NexPlayer for Unity bietet zahlreiche Funktionen wie hochwertiges HLS- und DASH-Streaming auf allen Android- und iOS-Geräte, Untertitel, Einblendung von Anzeigen und mit dem Widevine Digital Rights Management (DRM) geschützte Inhalte. Unity-Spieleentwickler können jetzt Videoinhalte ganz unkompliziert durch einfache Änderung der Quell-URL aktualisieren und den Spielern bereitstellen. NexPlayer ermöglicht erweiterte Videowerbung und die Verteilung von Videoinhalten innerhalb von Spielen. Damit erhalten die Herausgeber die Möglichkeit, neue, innovative Einnahmequellen in ihre Spiele zu integrieren. NexPlayer for Unity unterstützt Windows, Mac, Android sowie iOS und steht im 1. Quartal 2021 auf WebGL zur Verfügung. Carlos Lucas, CEO von NexStreaming, erklärte: 'NexPlayer wurde von Anfang an als Multiscreen-Player-SDK konzipiert, um Plattformen wie Android, iOS, Tizen, WebOS, Xbox, PlayStation und HTML5 zu unterstützen. Mit unserem Status als verifizierter Lösungspartner von Unity kann NexPlayer in die beliebtesten Gaming-Apps integriert werden. Wir freuen uns sehr, die Unity-Community zu unterstützen'. Weitere technische Details finden Sie auf dem NexPlayer GitHub: https:// github.com/NexPlayer/NexPlayer_Unity_Plugin Über NexPlayer NexPlayer, das führende Multiscreen-Player-SDK für Anbieter von hochwertigen Videodiensten, ist in die Apps von ATT, Sky, Turner, BT und TVB integriert. Es ist vollständig anpassbar und für Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Samsung Tizen und LG WebOS Smart TVs, Android- und iOS-Geräte sowie HTML5-Browser verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: https://nexplayersdk.com/ Über das Unity Verified Solution Partner Program Als Verified Solutions Partner wurde NexPlayer von Unity verifiziert, um sicherzustellen, dass sein SDK für die neueste Version des Unity-Editors optimiert ist und Unity-Entwicklern eine nahtlose Erfahrung bietet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://unity.com/partners/verified-solutions Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201210005103/de/ Kontakt:

Allie Williams

Allie.williams@nexplayer.com



