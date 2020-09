15:10 | 14.09.2020

Business Wire News: Nexway baut seine weltweit agierende App-Store-Alternative weiter aus



14.09.2020 / 15:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Als führender Dienstleister für E-Commerce- und Zahlungs-Lösungen bietet Nexway eine sichere und regelkonforme Alternative für den Verkauf und Vertrieb von Software, Spielen und anderen digitalen Produkten. PARIS --(BUSINESS WIRE)--14.09.2020-- Nexway SAS begleitet digital agierende Unternehmen als führender Anbieter im Online-Handel in ihrer Ausrichtung auf den globalen Markt. Heute gab das Unternehmen die Verstärkung seines Angebots an Vertriebsplattformen durch die Ergänzung um die neuesten europäischen Compliance- und Sicherheitsauflagen bekannt. In Übereinstimmung mit den aktuellen PSD2-Richtlinien für Zahlungsdienstleister in Europa agiert Nexway im Rahmen seiner Vertriebsplattform als Merchant of Record für App-Käufe und gewährleistet dabei die Einhaltung aller erforderlichen Bereiche, darunter SCA-Implementierung, Betrugserkennung in Echtzeit und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nexway bietet flexibel orientierten Software-Publishern eine solide und global ausgerichtete Alternative zu klassischen App-Stores. Die Vorteile sind: * Höhere Gewinnspannen: Herkömmliche App-Stores berechnen Publishern in der Regel 30% Provision

* Mehr Freiheit: Schnelle und unabhängige Umsetzung * Optimiertes Angebot: Kostenlose Produkttests, etc. * Engere Kundenbeziehungen: Publisher können direkt per E-Mail mit ihren App-Nutzern kommunizieren Neben einer erhöhten Flexibilität bietet Nexway Publishern zudem die Gewissheit, mit einem vertrauenswürdigen E-Commerce-Experten mit über 20 Jahren Erfahrung und Hunderten von Kunden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Nexway kann auf eine erfolgreiche Geschichte im Management von Software-Vertrieb, Zahlungen, Steuern und Betrugsprävention in über 140 Ländern zurückblicken. Nexway's Full-Service-Angebot umfasst zudem eine schnelle Einrichtung, zuverlässige Kundenbetreuung und nahtlose Auftragsabwicklung. 'Software-Publisher von heute, darunter sowohl Startups als auch multinationale Unternehmen, suchen nach neuen Alternativen, um bei der Einführung ihrer App-Produkte flexibel agieren zu können, ohne sich dabei den Technikgiganten zu verpflichten', so Casey Potenzone, Chief Strategy Officer von Nexway. 'Nexway bietet einen Kanal für den Markteintritt und eine alternative Plattform für den globalen Vertrieb. In einer Welt, in der Apple und Google selbst Fortnite von Epic Games aus ihren App-Stores verbannen und den Zugang glatt sperren können, muss den Publishern klar sein, dass ihnen andere Optionen zur Verfügung stehen.' Mit seinen Kernlösungen Nexway Monetize und Nexway Connect bietet Nexway im Bereich Abonnement-Abrechnung und E-Commerce das umfassendste Produkt- und Dienstleistungspaket der Branche. Nexway SAS betreut weltweit über 400 Kunden, die ihre Produkte in bis zu 180 Ländern verkaufen. Über Nexway

Nexway SAS ist ein führender Akteur im Onlinehandel und in der Zahlungsabwicklung. Durch die Kombination von Technologie und Service-Management hilft Nexway Online-Unternehmen zu skalieren, zu wachsen und zu florieren. Durch seine Erfahrung in den Bereichen Abonnement, landesspezifische Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention und Reseller-Management verhilft Nexway seinen Kunden zu einer optimierten Einkaufserfahrung und erhöhten Absätzen. Nexway wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Paris-La Défense, Frankreich. Tochtergesellschaften von Nexway sind in den USA, Brasilien, Italien, Spanien, Polen und Japan ansässig. Zu den Unternehmen, die Nexway bereits Ihr Vertrauen schenken, gehören FNAC-Darty(TM), Amazon(TM), Kaspersky(TM), Adobe(TM), Avast(TM), TeamViewer(TM), Bit Defender(TM), TakeTwo und hunderte mehr. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200914005404/de/ Kontakt:

Medienkontakt

Alexandra Naintré

anaintre@nexway.com



