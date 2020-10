21:50 | 27.10.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. VISTA, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--27.10.2020-- Phelps Brand, eine globale Schwimm-Marke, die erstklassige, innovative Schwimmprodukte anbietet, gab heute bekannt, dass ihre brandneue Ninja-Wettkampfbrille jetzt weltweit erhältlich ist. Die Ninja ist die jüngste Weiterentwicklung der erstklassigen Wettkampfbrille von Phelps Brand und bietet Schwimmern die absolut beste Hochleistungs-Wettkampfbrille auf dem Markt mit patentierter Rahmentechnologie und einer hydrodynamischen Flachprofil-Passform. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201027006216/ de/ Phelps Brand's all-new Ninja competition goggle is now available worldwide. (Photo: Business Wire) Phelps Brand's all-new Ninja competition goggle is now available worldwide. (Photo: Business Wire) 'Die Ninja ist eine Brille, die ich bei Wettkämpfen gerne selbst gehabt hätte, denn sie hat ein flaches Design und bietet eine hervorragende Sicht', so Michael Phelps. 'Besonders gefällt mir, dass sie superleicht ist und sich einfach auf die bevorzugte Größe einstellen lässt, so dass man sich im Wasser rundum wohl fühlt.' Die revolutionäre Ninja-Schwimmbrille verfügt über ein patentiertes 'einmal einstellen und fertig'-Bandsystem, das Schwimmern ein problemloses Schwimmerlebnis bietet, da sie das Band nur einmal einstellen müssen und sich dann voll und ganz auf das Schnellschwimmen konzentrieren können. Zu den weiteren Merkmalen gehören die gewölbten Gläser und die Titanverspiegelung der Gläser, die für eine möglichst klare Sicht und ein erweitertes Sichtfeld sorgen; antibeschlagbehandelte Gläser aus Polycarbonat, das 10-mal stärker und 100-mal leichter ist als Glas; vier austauschbare Nasenbrückenoptionen; UV-Schutz und dauerhafte Kratzschutzbehandlung. Die Ninja ist von der FINA zugelassen und kann unter www.michaelphelps.com erworben werden. 'Der Ursprung von Phelps Brand liegt in unseren Schwimmbrillen, und wir sind stolz auf die unvergleichlich elegante hydrodynamische Konstruktion, die Sicht und den Komfort der Ninja', so Andrew Gritzbaugh, Geschäftsführer für Nordamerika bei Aqua Lung, der Muttergesellschaft von Phelps Brand und Aqua Sphere. 'Unser Ziel ist es, die Ablenkungen für Schwimmer zu reduzieren und ihnen die Freiheit zu geben, sich ausschließlich auf den Wettkampf zu konzentrieren.' In Italien unter Verwendung von Aqua-Sphere-Technologie hergestellt entwickelt Phelps Brand unter der Leitung von Michael Phelps und dem Hall-of-Fame-Trainer Bob Bowman ein technologisch fortschrittliches Produktsortiment, das von Trainingsgeräten bis hin zu Hochleistungs-Schwimmanzügen für Wettkampfschwimmer reicht. Über PHELPS BRAND Phelps Brand bietet erstklassige innovative Schwimmprodukte an, die für ein breites Spektrum von Schwimmern über den gesamten Lebenszyklus im Wettkampfschwimmen hinweg zugänglich sind. Phelps Brand kombiniert das globale Know-How im Produktdesign und den Vertrieb von Aqua Sphere mit den Erfahrungen von Michael Phelps und Coach Bob Bowman auf den höchsten Ebenen der Schwimmleistung und bietet technische Schwimmprodukte, bei denen geschützte Technologien und leistungssteigernde Designs zum Einsatz kommen. Falls Sie weitere Informationen wünschen oder Produkte von Phelps Brand erwerben möchten, besuchen Sie bitte www.michaelphelps.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201027006216/de/ Kontakt:

