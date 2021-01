2:40 | 19.01.2021

Business Wire News: NIPPON SHOKUBAI: Verbesserung der Einrichtungen und Patentrechte für den Lithium-Ionen-Batterieelektrolyten IONEL (LiFSI)



19.01.2021 / 02:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. OSAKA, Japan --(BUSINESS WIRE)--19.01.2021-- NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (TOKYO:4114) (https://www.shokubai.co.jp/en/) hat beschlossen, mit der Auslegung neuer Anlagen 'IONEL^TM - Lithium bis (fluorsulfonyl) imid [LiFSI]' für Lithium-Ionen-Batterien zu beginnen. Dafür wurde am 1. Oktober 2020 das 'IONEL Construction Team' gegründet, um neue Produktionsanlagen (jährliche Produktionskapazität: 2.000 Tonnen; Standort: Ichikawa, Chiba) nach eigenem Verfahren zu errichten. Die Entscheidung wurde getroffen, da die derzeitige jährliche Produktionskapazität von 300 Tonnen für die steigende Nachfrage nicht ausreicht. Die kommerzielle Produktion des neuen Werks beginnt im Frühjahr 2023. IONEL^ hat einen hervorragenden Effekt auf die Verbesserung der Lebensdauer, der Lade-/Entladerate und der Haltbarkeit der Batterien bei niedrigen/hohen Temperaturen. Mit diesem hervorragenden Effekt genießt unser Produkt^ in der Branche ein hohes Ansehen. Um die Nachfrage unserer Kunden zu befriedigen, haben wir zusätzlich zu den Bemühungen, die Leistung unseres Produkts zu verbessern, Anstrengungen unternommen, unser Produkt zu schützen, indem wir eine Reihe von Patenten angemeldet und gesichert haben, einschließlich der 44 unten aufgeführten Patente. Wir bitten alle Personen, die diese Mitteilung lesen, höflichst darauf zu achten, unsere Patente nicht zu verletzen, indem sie Produkte kaufen, verkaufen oder verwenden, die unsere Patente anderer, mit NIPPON SHOKUBAI nicht verwandter Unternehmen nutzen. Wir sind bestrebt, weiterhin Anstrengungen zur weiteren Verbesserung und Entwicklung unseres Produkts mit besseren Technologien zu unternehmen. Wir würden uns aufrichtig freuen, wenn Sie unser Produkt weiterhin unterstützen würden. Patent-Nr. EP 2 257 SULFONYLMID-SALZ UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES GLEICHEN, das 495 B1 derzeit in CH und FR, in Kraft ist. EP 2 578 ALKALI-METALLSALZ VON FLUOROSULFONYLIMID UND PRODUKTIONSMETHODE 533 B1 DAHER derzeit in CZ, DE, FR, HU, PL und SE in Kraft Ankündigung von NIPPON SHOKUBAI

https://www.shokubai.co.jp/en/news/news0256.html Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

New Energy Materials Sales & Marketing Dept. Energy & Electronics Solutions Div. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.

Keiichiro Mizuta

TEL.: +81 6 6223 9197

Kogin Bldg., 4-1-1 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka 541-0043 shokubai@n.shokubai.co.jp



