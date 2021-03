2:20 | 04.03.2021

Business Wire News: NZMP(TM)-Kunden kommen künftig in den Genuss von neu Carbonzero-zertifizierten Zutaten



04.03.2021 / 02:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Fonterra-Zuliefermarke von Milchrohstoffen beginnt Einführung von neu Carbonzero-zertifizierter NZMP(TM) Bio-Butter AUCKLAND, Neuseeland --(BUSINESS WIRE)--04.03.2021-- NZMP(TM), die Fonterra-Marke für Milchrohstoffe und Lösungen, hat eine neu Carbonzero-zertifizierte Bio-Butter (Organic Butter) eingeführt. Der Marktauftritt erfolgt in Nordamerika, und die neue Bio-Butter wird den Kunden von NZMP beim Erreichen ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele helfen und die Verbrauchernachfrage nach nachhaltigeren Produkten erfüllen. 72 Prozent der Verbraucher weltweit bekunden ein Interesse an Marken, die ihre Leistungen hinsichtlich Nachhaltigkeit aktiv mitteilen.^1 Die Einführung kohlenstoffneutraler (Carbonzero) Zutaten ist eine Art und Weise, wie die Kunden von NZMP(TM) die Nachhaltigkeitslösungen von Fonterra nutzen können. Das erste zertifizierte Carbonzero-Produkt von NZMP(TM) wurde nun von ToitŒ« Envirocare, einer unabhängigen Zertifizierungsstelle, geprüft und bestätigt. Lara Phillips, Senior Manager bei Fonterra Sustainability Solutions, sagt dazu: 'Der Klimawandel ist eine der dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit und wir sind fest entschlossen, Lösungen zu finden, um unseren CO2-Fußabdruck im Rahmen unserer laufenden Nachhaltigkeitsbestrebungen weiter zu reduzieren.' 'Vor der Ausstellung einer Carbonzero-Zertifizierung für einen Bestandteil prüft und bestätigt ToitŒ« die Kohlenstoffemissionen für diese Zutat in der gesamten Lieferkette. Dazu müssen wir auch nachweisen, wie wir die Emissionen bisher reduziert haben, und unseren Plan für die weitere Reduzierung der Emissionen vorlegen.' 'Der letzte Schritt im Zertifizierungsverfahren ist der Ausgleich der verifizierten CO2-Bilanz durch hochwertige und von ToitŒ« genehmigte Emissionsgutschriften, beispielsweise Naturwalderneuerung oder Projekte für erneuerbare Energie. Mithilfe dieses Verfahrens kann das Unternehmen seinen Kunden helfen, die Emissionen in ihrer Lieferkette zu reduzieren, und die Verbraucher können Produkte kaufen, die einen Unterschied bewirken.' 'Die Carbonzero-Zertifizierung für Produkte wie Bio-Butter ist großartig für uns, denn damit helfen wir unseren Kunden und der Umwelt in naher Zukunft, während wir langfristig auf eine Neutralität in unserem Betrieb hinarbeiten.' Kelvin Wickham, Chief Executive AMENA, ist der Auffassung, dass kohlenstoffneutrale Zutaten, wie NZMP(TM) Bio-Butter, mit echten Vorteilen für die Kunden verbunden sein können, indem diese dabei unterstützt werden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, Umweltbewusstsein zu signalisieren und mit differenzierten Produkten Markenpräferenzen aufzubauen und Marktanteile zu gewinnen. 'Fonterra New Zealand hat eine der weltweit niedrigsten Kohlenstoffbilanzen in der Landwirtschaft vorzuweisen, nur etwa ein Drittel des globalen Durchschnitts. Damit ist NZMP(TM) in einer starken Position für das Angebot von Nachhaltigkeitslösungen, die Kunden bei der Verringerung der Umweltbelastung helfen können, und gleichzeitig entsteht dabei ein Marktvorteil.' NZMP(TM) Organic Butter mit Carbonzero-Zertifizierung ist derzeit für Kunden in den USA verfügbar. Im Lauf der Zeit will NZMP(TM) je nach Kundenanforderungen und Nachfrage das Portfolio auf weitere Produktkategorien und Regionen ausweiten. Weitere Informationen über die neu Carbonzero-zertifizierte Bio-Butter von NZMP(TM) erhalten Sie unter https://www.nzmp.com/global/en/products/ingredients/ types/dairy-fats/butter/organic-unsalted-butter-carbonzero.html ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^1 FMCG Gurus Sustainability research report, 2019 Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210303006046/de/ Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Sophie Coley, Porter Novelli, für NZMP.

Sophiec@porternovelli.kiwi

+64 22 565 8919



