Business Wire News: Oasis meldet Verfügbarkeit von HELIOS 5G, der neuesten Version des sicheren UICC-Betriebssystems



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Das Helios 5G-Betriebssystem wurde gemäß dem Standard GSMA 3GPP R15 entwickelt und ist nun für Tests durch MNOs, IoT-Serviceprovider und OEMs erhältlich PARIS --(BUSINESS WIRE)--17.02.2020-- HELIOS 5G bietet verbesserte Sicherheitsfunktionen, um kritische Kommunikationsdienste zu sichern und aktiv auf die größere Bandbreite möglicher Bedrohungen aufgrund der größeren Vielfalt von Akteuren und Gerätetypen zu reagieren, die für die fünfte Generation von Mobilfunknetzen erwartet werden. Neben zahlreichen Verbesserungen, die vom Oasis Forschungs- und Entwicklungsteam umgesetzt wurden, führt HELIOS 5G neue Funktionen für die Authentifizierung von Geräten beim 5G-Netz mit verstärkter Sicherheit und Schutz der Privatsphäre ein. Die von Helios 5G angebotene Netzwerkauthentifizierung ist durch längere Kryptoschlüssel und einen fortschrittlichen Algorithmus erheblich robuster. Zusätzlich profitiert das HELIOS OS von einer leistungsfähigen Onboard-Verschlüsselung, die einen SUCI-Calculator einschließt. Die Identität des Teilnehmers wird anonymisiert und so der vollständige Schutz der Privatsphäre des Teilnehmers gewährleistet. Patrick Cao, Chief Operating Officer, kommentiert: 'HELIOS 5G ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte unseres Helios SIM- und eSIM-Betriebssystems. Es stellt die Kompetenz unseres Forschungs- und Entwicklungsteams unter Beweis und bestätigt unsere Position als Technologiepionier. 5G ist für Mobilitätsdienste der nächsten Generation unverzichtbar, und wir erwarten die Weiterentwicklung von 5G-bezogenen Funktionen unserer Produkte. Mit HELIOS 5G trägt Oasis zu einer sichereren Welt bei.' Über Oasis Smart SIM

Oasis Smart SIM bietet modernste Technologien und maßgeschneiderte Dienste im Bereich des eSIM-Einsatzes.

Unsere Mission ist die Integration unseres bewährten eUICC-Betriebssystems 'HELIOS' in alle vernetzten Geräte sowie die sichere Verwaltung der Aktivierung und Konnektivität in 4G/5G-Netzen mit unserer innovativen Lösungsreihe 'EOS' für das Subskriptionsmanagement.

Unser Wertbeitrag umfasst ein komplettes Serviceangebot für eingebettete und umprogrammierbare SIM-Karten sowie Lösungen für die Aktivierung, Netzverbindung und das Subskriptionsmanagement. Oasis ist seit 2011 Mitglied der GSMA und führend auf dem Gebiet der sicheren eingebetteten Software. Im Dezember 2019 erhielt Oasis die Zertifizierung von Helios eUICC gemäß den GSMA eSIM M2M-Spezifikationen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200217005438/de/ Kontakt:

