Business Wire News: Oclean bringt supersmarte elektrische Zahnbürste auf den Markt



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SHENZHEN, China --(BUSINESS WIRE)--31.03.2021-- Oclean bringt mit der elektrischen Zahnbürste Oclean X Pro Elite ein neues Produkt auf den Markt und läutet damit das Zeitalter der supersmarten elektrischen Zahnbürsten ein. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210331005766/ de/ Oclean to Launch super smart electric toothbrush! (Graphic: Business Wire) Oclean to Launch super smart electric toothbrush! (Graphic: Business Wire) Noch leiser:

Die branchenweit erste Technologie zur aktiven Ultraschall-Geräuschunterdrückung reduziert den Arbeitsschall auf nur 45db, also mindestens 20db weniger als bei ähnlichen Marken. Höhere Reinigungsleistung:

Das Reinigungssystem wird durch die größere Auslenkung des Bürstenkopfs und die DuPont-Diamantborsten, die die Dichte der Borsten maximieren, deutlich aufgewertet. Die Zwischenräume können noch gründlicher gereinigt werden, während Zahnschmelz und Zahnfleisch geschützt werden. Mehr Komfort:

Das optimierte Betriebssystem, die tief integrierte APP und der LCD-Bildschirm sowie die Sensitive-Modi und natürlichen Weckfunktionen bieten den Benutzern mehr Komfort in der Mensch-Computer-Interaktion. Vielseitiger:

Mit der selbst für Mobiltelefone außergewöhnlichen kabellosen Ladetechnologie ist sie ein führendes Produkt der elektrischen Zahnbürstenbranche. Die supersmarte elektrische Zahnbürste X Pro Elite von Oclean ist ab dem 29. März auf Aliexpress, Amazon und eBay erhältlich. Der Pre-Sale-Preis beträgt 59,99 EUR und wird auf den offiziellen Tagespreis von 69,99 EUR angehoben. Dies ist immer noch günstiger als ähnliche Produkte anderer Marken, die mehr als 85 EUR kosten. Wenn ein eBay-Kunde den Link seiner Merkliste hinzufügt und zwischen dem 3. und 5. April kauft, erhält er 3 Euro Cashback. Kunden, die vom 6. bis 20. April bestellen, erhalten nicht nur zwei Ersatzbürstenköpfe extra, sondern haben auch die Chance, von Gratisbestellungen zu profitieren. Während der Aktion werden jeden Tag Gratisbestellungen nach dem Zufallsprinzip - insgesamt 185 Gratisbestellungen - ausgewählt. Das Oclean-Labor hat weltweit mehrere hunderttausend Datenproben zur oralen Pathologie gesammelt. Kombiniert mit den großen Datenmengen aus den Zahnputzinformationen der Benutzer und basierend auf der wissenschaftlichen oralen Pathologie werden die Daten analysiert, um den Benutzern professionelle Zahnputzprogramme zur Verfügung zu stellen und sie bei der professionellen Mundgesundheitspflege zu unterstützen. Die neue supersmarte elektrische Zahnbürste wird den Benutzern ganz gewiss noch mehr überraschende Erlebnisse bieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/3ceBhEz Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210331005766/de/ Kontakt:

Taylor Qu

bbeng8529@gmail.com



