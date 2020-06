21.06.2020 / 01:10



20.06.2020

One Banana veröffentlicht seinen sechsten Nachhaltigkeitsbericht, in dem die Ergebnisse von Projekten, Programmen und guten Praktiken dargelegt werden, die zum Erfolg des Betriebs beigetragen haben und seine Bemühungen fördern, ein Unternehmen von Weltklasse in Qualität, Produktivität und Rentabilität zu werden. Den Nachhaltigkeitsbericht von One Banana finden Sie hier.

One Banana hat es sich zum Ziel gemacht, Mehrwert und Ausgewogenheit beim Wirtschaftswachstum zu schaffen, natürliche Ressourcen zu erhalten und für das Wohlergehen all seiner Interessenvertreter zu sorgen. Robert Adams, President von One Banana, erklärte: 'Wir sind stolz darauf, ein vertikal integriertes Familienunternehmen in der dritten Generation zu sein. Wir engagieren uns bei allen unseren Tätigkeiten dafür, unsere Ressourcen zu erhalten und verantwortungsbewusst die hochwertigsten Bananen und Zutaten aus unseren eigenen landwirtschaftlichen Betrieben zu produzieren.'

Mit einem Geschäftsmodell, das auf einer nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensstrategie basiert, hat One Banana Maßnahmen auf der Grundlage von Initiativen umgesetzt, die von den Vereinten Nationen vorgeschlagen wurden, wie etwa die Ziele der nachhaltigen Entwicklung und die zehn Prinzipien des Global Compact.

Einige nennenswerte herausragende Ergebnisse für 2019 waren:

* Etwa 20.000 Hektar wurden durch die Teilnahme an Projekten zur Nachhaltigkeit der Landschaft und an Programmen zur Erhaltung von Waldgebieten auf unseren Plantagen erhalten. * Innovation und Investition in neue Produktlinien. Durch unseren Fokus auf Banana Ingredients (Zutaten aus Bananen) und die Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe können wir die Bananenüberschüsse aus den Farmen in die Produktion von Püree, Flocken und Pulver höchster Qualität fließen lassen und damit den Kreislauf schließen. * Zwischen 2014 und 2019 wurden über 31.000 Patienten, darunter Arbeiter und Gemeindemitglieder, in unserem medizinischen Zentrum im Südwesten Guatemalas im Rahmen unseres Umfassenden Gesundheitsprojekts medizinisch versorgt.

Das Unternehmen entwickelt weiterhin die höchsten Qualitätsstandards und die Einhaltung internationaler Zertifizierungen und stützt sich dabei auf die besten agroindustriellen Praktiken und die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens auf allen Ebenen des Betriebs.

Über ONE Banana:

ONE Banana ist ein nachhaltiger Erzeuger in Familienbesitz, Versender und Vertreiber von tropischen Früchten mit Niederlassungen in den USA, Guatemala, Europa, Peru und Ecuador. ONE Banana hat sich als führend in der sozial verantwortlichen und ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft erwiesen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.onebananas.com

