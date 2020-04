12:20 | 07.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Plattformansatz reduziert Kosten und Risiken der Arbeit mit Kalkulationstabellen, manuellen Prozessen und Drittanbieter-Tools für Transaktions-Matching und Kontoabstimmung ROCHESTER, Michigan --(BUSINESS WIRE)--07.04.2020-- OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelständische bis sehr große Unternehmen, hat eine neue Transaktions-Matching-Lösung vorgestellt, die Kontoabstimmungen beschleunigt und den Finanzabschlussprozess verkürzt. OneStream Transaction Matching ermöglicht Unternehmen die Erfassung und Abstimmung großer Transaktionsvolumen aus verschiedenen Quellen, um schnell Differenz identifizieren und beheben zu können, um Periodenabschlusssalden korrekt und viel schneller abzuschließen als dies mit Drittanbieter-Tools oder Kalkulationstabellen möglich wäre. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200407005272/ de/ OneStream Transaction Matching (Graphic: Business Wire) OneStream Transaction Matching (Graphic: Business Wire) 'Kontoabstimmungen und der Abgleich von Transaktionen über verschiedene Systeme hinweg kann für große Unternehmen mit vielen verschiedenen Systemen und Tausenden abzustimmender Konten sehr zeitaufwändig sein. OneStream Transaction Matching ersetzt Kalkulationstabellen und Drittanbieter-Punktlösungen, damit unsere Kunden den Abgleichs- und Kontoabstimmungsprozess innerhalb unserer einheitlichen Plattform beschleunigen können. Frühanwender verzeichnen bereits signifikante Zeiteinsparungen, indem das Transaktions-Matching viel früher im Abschlussprozess beginnt. Dies führt zu schnelleren und präziseren Berichtsabschlüssen zum Periodenende', so Tom Shea, CEO von OneStream Software. Diese Lösung ergänzt die Account Reconciliation-Lösung von OneStream. Beide Lösungen sind auf dem OneStream XF MarketPlace für Produktivitäts- und Geschäftslösungen für OneStream-Bestandskunden ohne zusätzliche Lizenzkosten verfügbar. Beide Produkte sind vollständig unterstützte Lösungen, die On-Premise oder in der Cloud bereitgestellt werden können, sodass Endbenutzer diese Prozesse entweder vom Büro aus oder dezentral verwalten können. OneStream Transaction Matching ermöglicht Unternehmen die Abstimmung von Informationen auf Einzeltransaktionsebene aus verschiedenen Quellen unter Verwendung eines leicht zu konfigurierenden, regelbestimmten Ansatzes, mit dem Unterschiede in den Transaktionsdaten ermittelt und behoben werden. Dies ersetzt Kalkulationstabellen und manuelle Prozesse, die Periodenendabstimmungen verlängern und den Finanzabschluss verzögern können. Werden Transaktionen nicht präzise abgeglichen und abgestimmt, kann dies zu Berichtsproblemen oder gar unberechtigten Abschreibungen führen, die sich wiederum negativ auf Erfolgsrechnung und Bilanz eines Unternehmens auswirken können. OneStream Transaction Matching basiert auf der einheitlichen OneStream XF Plattform und eliminiert zusätzliche Lizenzkosten und Pflegeaufwand für Drittanbieter-Tools, während gleichzeitig bestehende und bewährte Datenintegrations- und Datenqualitäts-Funktionen der Plattform genutzt werden, um große Volumen an Transaktionen zu laden und abzugleichen. Reporting, Dashboarding, Kommentare, Audit-Trails und andere Funktionen der OneStream XF Plattform sind inhärente Bestandteile von Account Reconciliation und Transaction Matching, wodurch robustere Transparenz, Kontrolle und Optimierung als bei Drittanbieterlösungen geboten werden. Die neue OneStream Transaction Matching-Lösung kann dabei helfen, Kontoabstimmungen und den Finanzabschlussprozess zu vereinfachen, indem Transaktionen über das gesamte Unternehmen hinweg abgeglichen werden. Dies umfasst buchungskreisübergreifende Transaktionen, Debitoren-/Kreditorenkonten, Abstimmungen von Reisekosten- und Spesenberichten, Bankclearing und Lockbox-Funktionen bis hin zu Hauptbuchkonten. 'Wir nutzen OneStream Transaction Matching derzeit für einen neuen Prozess, den wir bei Versicherungsansprüchen implementieren. Dieser neue Prozess umfasst Direktzahlungen aus unserem Bankkonto, weswegen wir die Transaktionen täglich abstimmen müssen, statt bis zum Monatsende zu warten. Diese tägliche Abstimmung der Banktransaktionen wäre manuell mit Excel ein echter Albtraum. Dank der Transaction Matching-Lösung können wir einen Großteil des Prozesses automatisieren und viel Zeit und Arbeit sparen', so Jessica Greisch, Finanzanalystin und Steuerverantwortliche bei West Bend Mutual Insurance. Um weitere Informationen über OneStream Transaction Matching zu erfahren, können Sie sich für ein Live-Demo-Webinar am 24. April^ registrieren. Weitere Informationen finden Sie auch unter https://www.onestreamsoftware.com/solutions /transaction-matching Über OneStream Software OneStream Software ist Anbieter einer marktführenden CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. Die einheitliche Plattform von OneStream kann in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden. Sie gestattet es Unternehmen, das Finanzwesen zu modernisieren, mehrere Altanwendungen zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten für Finanzsysteme zu senken. Dank OneStream benötigen Finanzabteilungen weniger Zeit für die Datenintegration und Systemwartung. So steht mehr Zeit für die Steigerung der Performance des Unternehmens zur Verfügung. Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. OneStream wurde 2019 in der Liste Inc. 5000 und in der Liste Deloitte 2019 Technology Fast 500 der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas aufgeführt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.onestreamsoftware.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. 