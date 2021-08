6:20 | 18.08.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Neue Studie analysiert das Vertrauen von Händlern und Verbrauchern in den E-Commerce.

* 39 Prozent der deutschen Händler sind überzeugt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Betrug im E-Commerce zu verhindern, doch nicht einmal jeder fünfte Verbraucher ist der Meinung, dass Händler dies tatsächlich in vollem Umfang tun.

* Weitere 64 Prozent der Verbraucher in Deutschland würden nicht noch einmal online bei einem Händler einkaufen, bei dem ihr Konto kompromittiert wurde. TEL AVIV, Israel --(BUSINESS WIRE)--18.08.2021-- Riskified, ein führender Anbieter von Lösungen zur Betrugsprävention, präsentiert neue Daten aus Europa und den USA zum Thema Betrug beim Online-Shopping. Die Daten legen eine deutliche Diskrepanz in der Wahrnehmung von Händlern und Käufern offen. An der Studie nahmen 4.000 Verbraucher und 400 Online-Händler aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den USA teil. Untersucht wurde, wie weit verbreitet Betrug im Online-Handel ist, wie er in den Augen von Käufern und Händlern wahrgenommen wird und wie groß die finanziellen Auswirkungen sind. 69 Prozent der deutschen Händler gaben an, dass sie seit Beginn der Pandemie einen Anstieg an Betrugsversuchen verzeichnet konnten. Auf Platz eins der häufigsten Betrugsmethoden landeten in Deutschland illegale Kontoübernahmen (48%), dicht gefolgt von Scheinkäufern (45%). Die Auswirkungen auf den Umsatz der Händler sind gravierend: Global sagten 26 Prozent, dass Betrug ihre Wirtschaftlichkeit erheblich beeinträchtigt. Schlimmer noch: Nach Aussage von mehr als einem Drittel (34%) haben Händler weltweit im Jahr 2020 zwischen fünf und zehn Prozent ihres E-Commerce-Umsatzes durch Betrug verloren. Die Studie hat allerdings auch eine Vertrauenslücke aufgedeckt, die global zwischen Händlern und Verbrauchern besteht: Mehr als die Hälfte (55%) aller Händler erklärten, dass sie auf ihre Fähigkeit vertrauen, Betrug im Zusammenhang mit E-Commerce zu verhindern. Nur 34 Prozent der Verbraucher vertrauen jedoch auf eben diese Fähigkeit der Händler, besagten Betrug tatsächlich verhindern zu können. Knapp ein Drittel (31%) der Konsumenten in Deutschland äußerten ihre zunehmenden Bedenken beim Online-Shopping. 51 Prozent wiederum gehen davon aus, dass Händler im nächsten Jahr noch mehr Schwierigkeiten haben werden, Betrug zu verhindern. Auch die langfristige Auswirkung auf die Marke ist ein wichtiger Faktor für das Vertrauen der Verbraucher in das Online-Shopping. So würden nicht nur 37 Prozent der deutschen Verbraucher dem Händler die Schuld geben, wenn ihr Konto kompromittiert würde. 64 Prozent würden sogar nicht noch einmal bei einem solchen Shop online einkaufen. Wenn es darum geht, Betrug zu verhindern, galt die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei den Befragten allgemein als sehr effektive Methode. Allerdings stuften Händler aus Großbritannien und Frankreich sie als die umsatzschädlichste Maßnahme ein, bei US-amerikanische und deutschen Händler landet sie auf Platz zwei. Dies kann unmittelbar auf die zusätzliche Reibung zurückgeführt werden, die durch Zwei-Faktor-Authentifizierung für das Kundenerlebnis entsteht. Immer häufiger werden daher neue technologische Lösungen eingesetzt, um den Zahlungsprozess zu vereinfachen und Betrug gleichzeitig zu reduzieren. 'Es ist keine Überraschung, dass das schnelle Wachstum des E-Commerce auch zu einem Anstieg der Betrugsfälle geführt hat - und wie unsere Untersuchung zeigt, sind die Auswirkungen sowohl für Einzelhändler als auch für Verbraucher erheblich', sagte Peter Elmgren, Chief Revenue Officer bei Riskified. 'Betrug stellt Einzelhändler, die ihr Geschäft schützen und gleichzeitig den Kunden ein nahtloses und sicheres Einkaufserlebnis bieten wollen, vor besondere Herausforderungen. Laut Juniper Research haben sie im Jahr 2020 aufgrund von Online-Betrug 17 Milliarden US-Dollar verloren, und es wird erwartet, dass diese Zahl innerhalb von nur drei Jahren 25 Milliarden übersteigen wird. Indem wir kontinuierlich von unserem Händlernetzwerk lernen und Echtzeitdaten in unsere hochentwickelte Plattform für maschinelles Lernen einspeisen, können wir unseren Handelspartnern helfen, Vertrauen in das Online-Einkaufserlebnis aufzubauen.' Über diesen Link können Sie auf den kompletten Report von Riskified zugreifen. Über Riskified Riskified hilft Unternehmen dabei, das volle Potenzial des E-Commerce auszuschöpfen, indem es ihn sicher, einfach zugänglich und reibungslos gestaltet. Riskified hat eine Plattform der nächsten Generation entwickelt, die es Online-Händlern ermöglicht, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen, das von einem globalen Händlernetzwerk profitiert, kann die Plattform die Person hinter jeder Online-Interaktion identifizieren und hilft Händlern so dabei, etwaige Risiken für ihr Geschäft zu eliminieren. Riskified steigert für Händler die Umsätze, reduziert Betrug und andere Betriebskosten und sorgt für ein hervorragendes Kundenerlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.riskified.com Methodik Die eConfidence-Benchmark-Umfrage wurde im März 2021 durchgeführt. Insgesamt wurden 400 Händler und 4.000 Verbraucher aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den USA befragt. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210817005946/de/ Kontakt:

