14:10 | 12.02.2020

Business Wire News: OpenSesame ist Sponsor der Learning Technologies UK 2020 in London



12.02.2020 / 14:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON --(BUSINESS WIRE)--12.02.2020-- Der E-Learning-Pionier OpenSesame meldete seine Trägerschaft der Learning Technologies UK - der führenden Veranstaltung für digitales Lernen in London, die am 12. und 13. Februar 2020 im ExCel stattfinden wird. Learning Technologies London führt über 8.500 Bildungs- und Entwicklungsexperten zusammen, um organisatorisches Lernen und die Technologie, die das Lernen am Arbeitsplatz unterstützt, zu präsentieren. OpenSesame wird am 12. Februar von 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr im Theatre 10 über beste Vorgehensweisen für den Aufbau von globalen eLearning-Programmen informieren und am 13. Februar von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr im Theater 7 Kurationstools für maschinelles Lernen vorstellen. Bei der Learning Technologies London wird OpenSesame Beratungen zu E-Learning am Stand J55 ausrichten und die besten Vorgehensweisen bei der Ausführung von Kursen für Ausbildungsprogramme vorstellen sowie veranschaulichen, wie der Einsatz von E-Learning gesteigert werden kann. 'Mit der Eröffnung unseres Büros in London letztes Jahr sind wir hocherfreut, dass wir dieses Jahr wieder an der Learning Technologies UK teilnehmen können, um zu zeigen, wie wir europäische Organisationen und ihre Ausbildungsbedürfnisse regional unterstützen können', sagte Mehdi Tounsi, Regionaldirektor für Europa von OpenSesame. Über OpenSesame OpenSesame hilft, die produktivsten und höchstgeachteten Belegschaften der Welt zu entwickeln. Mit dem umfassendsten Katalog an eLearning-Kursen von den führenden Verlagen der Welt unterstützen wir Sie bei jedem Schritt - von der Suche nach Kursen, über die Zuordnung zu Ihren Kernkompetenzen und die Synchronisierung mit Ihrem LMS, bis hin zur Steigerung der Nutzung und Verbesserung Ihrer L&E-Programme. Sie besitzen nicht nur die Flexibilität, zwischen verschiedenen Kaufoptionen bei OpenSesame auszuwählen, sondern werden es auch einfach finden, Ihre eLearning-Kurse zu verwenden und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.opensesame.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200212005445/de/ Kontakt:

Medienanfragen:

Diane Haines

OpenSesame

+1 (503) 808 1268

diane.haines@opensesame.com Alle weiteren Anfragen:

Mehdi Tounsi

OpenSesame Europe

+44 7792 246 907

mehdi.tounsi@opensesame.com



