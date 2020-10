7:10 | 08.10.2020

P.I. Works feiert 15 Jahre Revolutionierung der globalen Telekommunikationsindustrie



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ISTANBUL --(BUSINESS WIRE)--08.10.2020-- Dieses Jahr markiert einen bedeutenden Meilenstein für P.I. Works, denn seit nunmehr 15 Jahren unterstützen wir die Telekommunikationsindustrie. Unser Leitbild entstand aus der Idee heraus, die Art und Weise, wie Mobilfunknetze verwaltet werden, zu verändern und das Leben der Nutzer zum Besseren zu wenden. Wir verfolgen dieses Ziel weiterhin, indem wir unsere Effizienz kontinuierlich steigern und die Prozesse unserer Kunden automatisieren, damit diese ihre Qualitäts-, Effizienz- und Transformationsziele erreichen können. Unser unermüdliches Streben nach Innovation und Verbesserung hat uns immer wieder dazu angespornt, unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Wir widmen den Anforderungen unserer Kunden größte Aufmerksamkeit, übertreffen regelmäßig ihre Erwartungen und gewährleisten stets eine termingerechte Bereitstellung unserer qualitativ hochwertigen Lösungen. Von Anfang an hat P.I. Works stets auf neu entstehende und bahnbrechende Netzwerktechnologien gesetzt. Schon im Jahr 2014 haben wir als erstes Unternehmen die Möglichkeit zur automatisierten Verwaltung eines kommerziellen LTE-Netzes geschaffen. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir auf dem MWC19 in Barcelona den weltweit ersten Anwendungsfall für ein automatisiertes 5G-Netzwerkmanagement vorgestellt und seitdem ständig neue Kunden im Bereich der 5G-Automatisierung gewonnen. Wir sind fest entschlossen, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Netzwerke mit KI- und Automationstechnologien zu transformieren und damit ein starkes Fundament für die Verwirklichung ihrer künftigen Ziele zu legen. BaŒŸar Akpınar, CEO und Mitgründer von P.I. Works, sagte: 'Wir bei P.I. Works sind vom Potenzial der Mobilfunk-Technologien begeistert, Unternehmen zu verändern und das Leben von Milliarden Menschen zu verbessern. Doch ein solcher Wandel lässt sich nur erreichen, wenn man Seite an Seite mit den Menschen arbeitet, die unermüdlich bis an die Grenzen des technisch Machbaren gehen, um neue Lösungen zu finden. Dafür möchte ich dem Team von P.I. Works und unseren Ehemaligen danken, die über die Jahre außergewöhnlichen Einsatz gezeigt haben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Bemühungen unsere Führungsposition auf dem Markt für Netzwerkautomatisierung weiter stärken werden.' Rückblickend lässt sich unser Erfolg auf den Beitrag unserer tüchtigen Mitarbeiter zurückführen, die ständig bemüht sind, Bestleistungen abzuliefern. Eine Unternehmenskultur, die auf Integrität, Vertrauen und Respekt basiert, steht im Mittelpunkt unseres Handelns und spornt uns zu Spitzenleistungen an. Auf diese Weise können wir zu einem vertrauenswürdigen Partner unserer Kunden werden, wenn es gilt, hochwertige Dienstleistungen zu erbringen und die Erfahrung von Milliarden Anwendern zu nutzen. Wenn Sie mehr über die Lösungen von P.I. Works und die Erfolgsgeschichten unserer Kunden erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite www.piworks.net, oder schicken Sie eine E-Mail an marketing@piworks.net Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201007005017/de/ Kontakt:

Medien, P.I. Works, Melih Murat, marketing@piworks.net



