Pacific Scientific Energetic Materials Company unterzeichnet Absichtserklärung mit Space Information Laboratories zur Bereitstellung eines autonomen Plug-and-Play-Flugsicherheitssystems (Autonomous Flight Safety System, AFSS)



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HOLLISTER, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--17.03.2020-- Pacific Scientific Energetic Materials Company (California), LLC. (PacSci EMC) kündigte heute die Umsetzung einer Absichtserklärung mit Space Information Laboratories (SIL) an, um autonome Plug-and-Play-Flugabbruch-Systeme (Autonomous Flight Termination Systems, AFTS) für Trägerraketen, Raketen, Hyperschallflugkörper, Wiedereintrittsflugkörper, Angriffswaffen und unbemannte Flugsysteme bereitzustellen. Die 'PacSci EMC Safe and Arm'-Hochspannungselektronik wird mit dem Flugkörpergestützten, unabhängigen Tracking-System (Vehicle Based Independent Tracking System, VBITS) AFTU mit internen GPS L1/L2-Empfängern (IMU) in eine 'Consolidated Avionics'(R)-Einheit mit reduzierten Anforderungen an Platz, Gewicht und Leistung (Space, Weight and Power, SWAP) integriert. Zu den Attributen gehört die offene, modulare, stapelbare und rekonfigurierbare (Open, Modular, Stackable and Reconfigurable, OMSR) Avionik. 'SIL verfügt über eine einzigartige Spitzentechnologie für die AFSS-Mission, die in Kombination mit dem flugtauglichen PacSci-EMC-Feldflugabbruch-System eine kostengünstige, umfassende Lösung für diesen kritischen Bedarf darstellt', sagte Greg Scaven, President von PacSci EMC. 'Die AFSS-Architektur ist RCC-319-konform und bietet die für den Erfolg der Plattform erforderliche Flexibilität und Sicherheit. Das System kann für individuelle Anwendungen angepasst werden.' SIL ist ein führender Anbieter von

High-End-Li-Ionen-Polymer-Intelli-Pack(R)-Avionik/Telemetrie- und FTS-Batterien, VBITS-GPS-Tracking und Autonome Flugabbruch-Systeme (AFTS), Space Based Range und 'Consolidated Avionics'(R)-Flugeinheiten für DoD-Programme von nationaler Relevanz. Ursprünglich 2006 entwickelt, ist VBITS bereits viele Male mit Erfolg geflogen, ohne dass die GPS-Empfängersperre verloren ging, und dieses Know-how wird genutzt. Das patentierte Vehicles Based Independent Range System (VBIRS) von SIL wird BLOS-Telemetrie mit einer hohen Datenrate verfolgen, zerstören und senden, ohne dass Radar-, Flugabbruch- und/oder Telemetriesysteme für die Bodenreichweite erforderlich sind, und reduziert so die Kosten für den Start sowie für den Test und die Evaluierung von Waffensystemen erheblich. Edmund Burke, President von Space Information Laboratories, sagte: 'Ich bin von dem breiten Produktangebot und den technischen Möglichkeiten von PacSci EMC sehr beeindruckt. Sie haben in kurzer Zeit einen Bedarf für uns erfüllt, der zu einem beschleunigten Wachstum führen wird.' Über Pacific Scientific Energetic Materials Co. PacSci EMC bietet hochmoderne sichere und scharfe elektronische Hochspannungs-Zündschaltungen für mehrere DoD- und kommerzielle Trägerraketen, Lenkwaffen, Waffen und Flugzeuge. Die PacSci-EMC-Produkte für Raketensteuerung, Sicherheit und Bewaffnung sind für die Anwendung bei sämtlichen Waffensystemen geeignet. PacSci EMC verfügt über sieben Jahrzehnte Erfahrung im Bereich pyrotechnischer und energietechnischer Materialien für missions- und flugkritische Sicherheitssysteme. (https://psemc.com) Über Space Information Laboratories Mit Hauptsitz in Santa Maria, Kalifornien, in der Nähe der Vandenberg Air Force Base, ist SIL ein erstklassiger mittelständischer Anbieter von innovativen Avionik- und Energiesystemtechnologien und Lösungen für missionskritische Programme für MDA, NAVAIR, USAF, DARPA, die Luft- und Raumfahrtindustrie und andere US-Regierungsbehörden. Die Expertise von SIL umfasst die Entwicklung und Produktion von Li-Ion-Polymer-Intelli-Pack(R)-Akkus, Intelli-Avionics(R), des VBITS GPS-Tracking und Autonomous Flight Termination Systems, von Space Based Range und der Chameleon 12U bis 27U flexiblen Bus-Produktlinien. SIL ist nach dem Qualitätsmanagementsystem AS9100D für die Entwicklung, Herstellung und den Test von Flugeinheiten zertifiziert. (www.spaceinformationlabs.com) Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200317005859/de/ Kontakt:

Pacific Scientific Energetic Material Company Director, Business Development

Paul Schweiger, 831 630 5446

pschweiger@psemc.com Space Information Laboratories

CEO

Edmund Burke, 805 925 9010, Durchwahl 1# Edmund.Burke@spaceinformationlabs.com



