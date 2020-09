09.09.2020 / 03:50



Der 17. September ist der Welttag der WHO für Patientensicherheit. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als diesen, um eine neue Gesetzgebung zu fordern, die endlich die Sicherheit von Gesundheitspersonal und Patienten gewährleistet.

Heute veröffentlichte die Patient Safety Movement Foundation ein detailliertes Whitepaper und die Leitung der Stiftung gab folgende Erklärung ab, in der die Schaffung einer Nationalen Behörde für Patientensicherheit gefordert wird:

White Paper: National Patient Safety Board (Graphic: Business Wire)

'COVID-19 hat die Sicherheitslücken in unserem Gesundheitssystem aufgedeckt, die bereits 200.000 Todesfälle pro Jahr verursachen. Wir brauchen eine Nationalen Behörde für Patientensicherheit.

Die Zahl der Todesopfer von COVID-19 in den USA nähert sich ebenfalls den 200.000. Wie The New York Times kürzlich berichtete, ist dieser Meilenstein möglicherweise bereits überschritten, wenn man bedenkt, dass 'die offiziellen Todeszahlen die Gesamtauswirkungen des Virus möglicherweise erheblich unterschätzt werden'. Selbst vor der Pandemie starben jedes Jahr mehr als 200.000 Amerikaner an einer anderen Epidemie: vermeidbare Fehler in Krankenhäusern. Dieser Umstand macht vermeidbaren medizinischen Schaden zur unausgesprochenen dritthäufigsten Todesursache in den USA. Wenn Sie das schockiert, stehen Sie nicht alleine da: 79 Prozent der Amerikaner wissen nicht, dass die Sicherheit von Patienten im Gesundheitswesen jeden Tag gefährdet ist.

Die Sicherheit der Beschäftigten im Gesundheitswesen bedeutet die Sicherheit von Patienten. Wir stehen an einem Wendepunkt in dieser Sache, da sich die Zahl der Todesfälle überschneidet.

Realität ist, dass systemische Probleme in der Gesundheitsversorgung wie etwa das Versäumnis, eine transparente und faire Kultur zu schaffen, oder das Versäumnis, bekannte Lösungen für Herausforderungen wie Infektionen im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung und der Arzneimittelsicherheit zu implementieren, Jahr für Jahr immer wieder zu Misserfolgen und Fehlern bei unseren Gesundheitsfachkräften führen. Negative OSHA-Raten, DART-Raten und die Tatsache, dass der medizinische Berufsstand generell ganz oben auf der Liste bei Burn-Out steht, bedeuten, dass die Krise vor dem Hintergrund eines wackeligen Fundaments ihren Anfang nahm. Jetzt, wo COVID-19 das Gesundheitspersonal an die Grenzen des Möglichen bringt, könnte das Thema nicht aktueller sein. Das Jahr 2020 war eines der herausforderndsten und aufschlussreichsten Jahre in Bezug auf die Sicherheitsaspekte in unseren Gesundheitssystemen, angefangen bei der effektiven Ausrüstung und Unterstützung des Gesundheitspersonals an vorderster Front bei seiner wichtigen Arbeit bis hin zu einer gerechten Versorgung und Behandlung von Patienten. Mehr als 1.000 Pflegekräfte haben ihr Leben verloren, weil sie das taten, was sie ihrer Berufung folgten, nämlich, sich um Patienten zu kümmern. Laut NBC News und einer von der Krankenpflege-App Holliblu durchgeführten Umfrage gaben 62 Prozent der mehr als 1.000 Befragten an, dass sie planen, aufgrund der Pandemie entweder ihren Job oder sogar den Beruf ganz aufzugeben. Das ist nicht akzeptabel.

Wir brauchen eine Nationale Behörde für Patientensicherheit.

Ungeachtet der Begeisterung für Medizintechnik und medizinische Durchbrüche besteht die schnellste und nachhaltigste Lösung zur Rettung von mehr als 200.000 Menschenleben pro Jahr, und mehr bei Pandemien und anderen außergewöhnlichen Herausforderungen, darin, die Zahl der System- und Prozessausfälle zu reduzieren. Wir müssen das medizinische Personal und damit die Patienten in den Vordergrund stellen, indem wir endlich eine Nationale Behörde für Patientensicherheit (National Patient Safety Board, NPSB) einrichten. Dies würde das Problem auf drei entscheidende Arten lösen:

* Datengestützte Erkenntnisse und Standards: Eine NPSB würde eine nationale Datenbank zur Patientensicherheit erstellen und pflegen, um nicht identifizierbare Arbeitsprodukte zur Patientensicherheit zu erhalten. Die Behörde würde die Berichterstattung, Erfassung und Analyse von Daten zur Patientensicherheit sowie die Entwicklung und Verbreitung von Schulungsrichtlinien und anderen Empfehlungen zur Reduzierung medizinischer Fehler und zur Verbesserung der Patientensicherheit und der Qualität der Versorgung erleichtern.

* Transparenz und Verantwortlichkeit: Die NPSB würde auch eine fortlaufende Analyse der in der Datenbank enthaltenen Daten zur Patientensicherheit und anderer verfügbarer Daten erfordern, um Leistungs- und Systemstandards, Instrumente und bewährte Verfahren (einschließlich Peer-Review) für Ärzte und andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu bestimmen, die notwendig sind, um medizinische Fehler zu verhindern, Patientensicherheit zu verbessern und die Rechenschaftspflicht innerhalb des Gesundheitssystems zu erhöhen.

* Anreize aufeinander abstimmen: Eine NPSB würde Leben retten und dem Steuerzahler Geld sparen, indem es die Anreize, insbesondere die Rückerstattungen durch Medicare, an bewährte Protokolle zur Patientensicherheit anpasst.

COVID-19 sollte nicht die Belastungsgrenze für unser Gesundheitspersonal sein, aber es sollte die Belastungsgrenze für unsere Toleranz gegenüber mangelnder Patientensicherheit sein. Der Kongress muss noch heute bezüglich dieser überparteilichen Frage handeln.'

Über die Patient Safety Movement Foundation

Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen unnötigerweise in US-Krankenhäusern. Weltweit kommen 4,8 Millionen Menschen in ähnlicher Weise ums Leben. Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) ist eine weltweite gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, vermeidbare Todesfälle durch Krankenhausfehler zu eliminieren. Der PSMF bringt auf einzigartige Weise Patienten und Patientenfürsprecher, Gesundheitsdienstleister, Medizintechnikunternehmen, Regierung, Arbeitgeber und private Zahler unter einem gemeinsamen Ziel zusammen. Von unseren umsetzbaren Lösungen für die Patientensicherheit und dem Open Data Pledge der Industrie bis zu unserem World Patient Safety, Science & Technology Summit und mehr wird der PSMF nicht aufhören zu kämpfen, bis wir Null erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.patientsafetymovement.org.

