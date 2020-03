22:30 | 24.03.2020

Business Wire News: PDI kündigt eine Branchenneuheit an, die Backoffice-Software für Convenience-Einzelhändler um Clustering-Fähigkeiten für Filialen erweitert



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Convenience-Einzelhändler, die über mehrere Bundesstaaten oder Länder hinweg geschäftlich tätig sind, können nun die zentrale Kontrolle und Transparenz aufrechterhalten und gleichzeitig die betriebliche Flexibilität erhöhen ATLANTA --(BUSINESS WIRE)--24.03.2020-- PDI (www.pdisoftware.com), ein führender globaler Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für den Convenience-Einzelhandel, den Mineralöl-Großhandel und die Logistikbranche, liefert eine weitere Branchenneuheit, indem er seine Backoffice-Software, PDI Envoy, um Clustering-Fähigkeiten für Filialen erweitert. Mit dieser Erweiterung können Einzelhändler mit mehreren Filialen ihre Standorte in unabhängig voneinander operierende Cluster gruppieren, die in eine einzige Datenbank im Hauptbüro eingespeist werden. Diese Funktion ist ein entscheidender Schritt für Einzelhändler, die eine zentralisierte Steuerung, Transparenz und Berichterstattung sowie operative Flexibilität benötigen. Die neuen Clustering-Fähigkeiten für Filialen erweitern eine bereits zuverlässige Back-Office-Lösung: * Ein zentrales Verwaltungssystem liefert eine einheitliche Sicht auf alle Filialstandorte.

* Konfigurierbare Multi-Filialen-Einrichtung ermöglicht es Einzelhändlern, Standorte zu organisieren und zu segmentieren. * Sicherer Datenschutz ermöglicht es Betreibern innerhalb eines Clusters, nur Informationen über ihre Filiale oder Filialgruppe zu sehen. * Anpassbare Berichte bieten Geschäftseinblicke auf der Grundlage des Filialmodells des Einzelhändlers. 'Es gab eine Zeit, in der der Convenience-Einzelhändler nicht die Flexibilität hatte, die Kontrolle der Betreiber auf eine bestimmte Filiale oder eine Gruppe von Filialen zu beschränken', sagte Drew Mize, Executive Vice President und General Manager für ERP-Lösungen bei PDI. 'Diese Zeiten sind vorbei, da wir jetzt Daten aus diesen Betreiber-Clustern in eine Datenbank einspeisen können, die ein umfassendes Reporting ermöglicht. Dies ist ein großer Gewinn für unsere Kunden und die globale Convenience-Branche' Weitere Informationen über den PDI Envoy finden Sie unter https:// www.pdisoftware.com/pdi-envoy/. Über PDI PDI hilft Einzelhändlern und Mineralöl-Großhändlern durch digitale Transformation und Unternehmenssoftware, die es ihnen ermöglicht, ihren Umsatz zu steigern, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Geschäft über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu harmonisieren. Über 1.500 Kunden an mehr als 200.000 Standorten weltweit verlassen sich auf unsere führenden ERP-, Logistik-, Treibstoffpreis- und Marketing-Cloud-Lösungen, um Einblicke zu erhalten, die das Volumen, die Marge und die Kundenbindung erhöhen. PDI ist Eigentümer und Betreiber des Fuel Rewards(R)-Treueprogramms, das Jahr für Jahr als das leistungsfähigste Kraftstoffeinsparungsprogramm bewertet wird. Seit mehr als 35 Jahren helfen wir mit unserem umfassenden Lösungsangebot und unserem unübertroffenen Know-how Kunden jeder Größe, ihr Unternehmen neu zu erfinden und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter www.pdisoftware.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200324005771/de/ Kontakt:

Cederick Johnson, PDI

+1 254 410 7600 I cjohnson@pdisoftware.com



