MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. VISTA, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--24.02.2021-- Phelps Brand, eine globale Schwimmartikel-Marke, die erstklassige, innovative Schwimmprodukte anbietet, hat heute die Markteinführung einer von Schwimmweltmeisterin Penny Oleksiak inspirierten Kollektion bekanntgegeben. Die neue Kollektion weist besondere Designelemente auf, die den Charakter und die Persönlichkeit der globalen Botschafterin von Phelps Brand zum Ausdruck bringen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224006115/ de/ Phelps Brand launches a new collection inspired by World Champion swimmer Penny Oleksiak. (Photo: Business Wire) Phelps Brand launches a new collection inspired by World Champion swimmer Penny Oleksiak. (Photo: Business Wire) 'Ich freue mich, Teil des Teams von Phelps Brand zu sein. Die Chance, zur Gestaltung neuer Designs für die Produkte, die ich selbst benutze, beizutragen, habe ich sofort begeistert ergriffen', so Oleksiak. 'Ich möchte, dass Schwimmer sich wohl fühlen und gut aussehen, wenn sie für ihre Ziele trainieren.' Die neue Kollektion ist beeinflusst von Pennys Persönlichkeit und ihrem Einsatz für mehr Beteiligung an der Sportart; mit Farbakzenten und originellen Grafiken werden Spaß und Verspieltheit vermittelt. Die Markteinführung der exklusiven Penny Oleksiak-Kollektion startet diesen Monat, wobei den weltweiten Kunden bislang zwei Produkte zur Verfügung stehen. Zum anfänglichen Produktangebot gehört die Xceed-Schwimmbrille mit einzigartigen rosafarbenen Gläsern aus Titan, die speziell für Training und Wettkämpfe designt wurde, sowie ein Sakura-Schwimmanzug, der mit zierlichen japanischen Kirschblüten verziert ist, die bekanntermaßen ein Symbol für den Neubeginn sind. 'Das Design dieser speziellen Linie soll Pennys fröhliches, jugendliches Temperament widerspiegeln', so Jessica Fitzsimon, Global Brand Director bei Phelps Brand und Aqua Sphere. 'Wir freuen uns, unsere Spitzenprodukte mit neuen Designs, die den Schwimmsport zelebrieren, neu zu defineren.' Oleksiak wurde 2020 in die Liste der globalen Botschafter von Phelps Brand aufgenommen. Als Mitglied des Phelps Teams nutzt Oleksiak die branchenführende Produktpalette der Marke, die von Trainingsgeräten bis hin zu Hochleistungs-Schwimmanzügen reicht, bei Training und Wettkämpfen. Oleksiak, viermalige Olympiamedaillengewinnerin und sechsmalige Gewinnerin der Weltmeisterschaftsmedaille, ist eine Kraft im Team Kanada. Als jüngste olympische Goldmedaillengewinnerin Kanadas hält sie den Rekord des Landes für die meisten olympischen Medaillen bei einzelnen Sommerspielen. In ihrer kurzen Karriere ist sie für ihre aufregenden Zitterpartie-Siege bekannt geworden, bei denen sie vier olympische und sechs Weltmeisterschaftsmedaillen gewonnen hat. Derzeit hält sie den olympischen Rekord über 100 Meter Freistil. In Italien unter Verwendung von Aqua Sphere Technologie hergestellt entwickelt Phelps Brand unter der Leitung von Michael Phelps und dem Hall-of-Fame-Trainer Bob Bowman ein technologisch fortschrittliches Produktsortiment, das von Trainingsgeräten bis hin zu Hochleistungs-Schwimmanzügen für Wettkampfschwimmer reicht. Um mehr zu erfahren oder Produkte zu erwerben, besuchen Sie bitte www.michaelphelps.com. Über PHELPS BRAND Phelps Brand bietet erstklassige innovative Schwimmprodukte an, die für ein breites Spektrum von Schwimmern über den gesamten Lebenszyklus im Wettkampfschwimmen hinweg zugänglich sind. Phelps Brand kombiniert das globale Knowhow im Produktdesign und den Vertrieb von Aqua Sphere mit den Erfahrungen von Michael Phelps und Coach Bob Bowman auf den höchsten Ebenen der Schwimmleistung und bietet technische Schwimmprodukte, bei denen geschützte Technologien und leistungssteigernde Designs zum Einsatz kommen. Falls Sie weitere Informationen wünschen oder Produkte von Phelps Brand erwerben möchten, besuchen Sie bitte www.michaelphelps.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210224006115/de/ Kontakt:

