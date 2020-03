0:20 | 03.03.2020

Business Wire News: Pietro Rosa TBM unterzeichnet 10-Jahres-Vertrag mit MTU Aero Engines zur Lieferung von mehr als einer halben Million präzisionsgeschmiedeten Verdichterschaufeln für Getriebefan-(GTF)-Triebwerksprogramme



03.03.2020 / 00:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MÜNCHEN --(BUSINESS WIRE)--02.03.2020-- Pietro Rosa TBM meldet voller Stolz die Unterzeichnung eines 10-Jahres-Vertrags mit MTU Aero Engines zur Lieferung von mehr als einer halben Million präzisionsgeschmiedeten Verdichterschaufeln für Hochbypass-Getriebefan-(GTF) -Triebwerke der Serien PW1100G-JM und PW1400G-JM für den Einsatz in den Flugzeugfamilien Airbus A320neo und Irkut MS-21. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200302006040/ de/ Top left - Holger Auer, MTU Dir Procurement Airfoils, Top Right - Francesco Parisi, Pietro Rosa Group CFO, Bottom left - Uwe Böhm, MTU Snr VP Procurement & Logistics, Bottom right - Mauro Fioretti, Pietro Rosa Group President and CEO (Photo: Business Wire) Top left - Holger Auer, MTU Dir Procurement Airfoils, Top Right - Francesco Parisi, Pietro Rosa Group CFO, Bottom left - Uwe Böhm, MTU Snr VP Procurement & Logistics, Bottom right - Mauro Fioretti, Pietro Rosa Group President and CEO (Photo: Business Wire) Die Vereinbarung verfestigt die Beziehung zwischen MTU Aero Engines und Pietro Rosa TBM und stärkt die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen, wobei die jeweiligen Stärken und die umfassende technische Expertise der Partner voll genutzt werden. Diese langfristige Vereinbarung umfasst die Entwicklung einer innovativen, integrierten Präzisionsschmiedezelle sowie einer in sich geschlossenen, vollautomatischen Span- und Bearbeitungszelle einschließlich aller zerstörenden und zerstörungsfreien Prüfungen. Die Entwicklung des Hochvolumen-Herstellungsverfahrens begann vor zwei Jahren und erzielt bereits beständige Ergebnisse. Für die Pietro Rosa TBM Group ist dies ein weiterer Meilenstein bei der Entwicklung umfassender technischer Kapazitäten und der vertikalen Integration fortschrittlicher Technologien. Mauro Fioretti, President und CEO der Pietro Rosa TBM Group, erklärte: 'Wir fühlen uns geehrt, von MTU Aero Engines als langfristiger Vertragspartner ausgewählt worden zu sein. Dies unterstreicht erneut das Vertrauen unseres Partners in unsere Fähigkeiten, hervorragende Produkte zu liefern, und stärkt unsere Strategie zur Entwicklung langfristiger, auf Technologie und Qualität basierender Geschäftspartnerschaften mit weltweit führenden Flugzeugtriebwerksherstellern.' Uwe Böhm, Senior Vice President für Einkauf und Logistik, erklärte: 'Pietro Rosa TBM hat sich bei verschiedenen Projekten in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Partner der MTU Aero Engines bewährt, und zwar sowohl aufgrund der hervorragenden technischen Fertigkeiten als auch der herausragenden Orientierung am Kunden. Basierend auf dieser starken und vertrauensbasierten Partnerschaft freuen wir uns darauf, eine kritische Supply Chain innerhalb Europas aufzubauen, um unser wichtigstes Triebwerksprogramm zu unterstützen. Wir sind fest davon überzeugt, dass das hoch engagierte Team von Pietro Rosa dieses sehr anspruchsvolle Projekt zu unserer vollsten Zufriedenheit umsetzen wird.' Über MTU MTU Aero Engines ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller und ein etablierter globaler Branchenplayer. Das Unternehmen konstruiert, entwickelt, produziert, vermarktet und unterstützt Triebwerke und Motoren für kommerzielle und Militärflugzeuge aller Schub- und Leistungskategorien sowie stationäre Gasturbinen. MTU hat weltweit Tochtergesellschaften und Niederlassungen und ist in allen wichtigen Regionen und Märkten präsent. Über Pietro Rosa TBM Pietro Rosa TBM ist ein führender Hersteller von Verdichterschaufeln und missionskritischen Komponenten in den Sparten Energie, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas sowie Schifffahrt. Die Gruppe investiert stark in F&E sowie Innovation. Durch die enge Partnerschaft mit Universitäten und Forschungszentren weltweit weist sie ein solides Fundament an geistigem Eigentum in den Bereichen Warmform-, Span- und Oberflächenbearbeitungs-Technologien auf. Pietro Rosa TBM hat Werke in Europa und den USA. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200302006040/de/ Kontakt:

Pietro Rosa TBM

Ansprechpartner für Medien Pietro Rosa Group Clive Cunliffe

media@pietrorosacorporate.com

oder Tel. +1-202-587-5786

Fax +1-202-587-5610



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



03.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

987939 03.03.2020