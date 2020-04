04.04.2020 / 01:40



MINNEAPOLIS --(BUSINESS WIRE)--03.04.2020--

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), eine führende Investmentbank und institutionelle Wertpapierfirma, hat heute den Abschluss ihrer Akquisition von The Valence Group, einer führenden internationalen Investmentbank, die sich auf die Sektoren Chemikalien, Materialien und verbundene Sektoren konzentriert, bekanntgegeben. The Valence Group wird als neue Chemikalien- und Materialiengruppe von Piper Sandler operieren, wodurch der Plattform von Piper Sandler durch eine weitere branchenführende Beratungspraxis ergänzt wird. Peter Hall, einer der Gründer von The Valence Group, wird nun außerdem die Expansion des Investmentbankings in Europa von Piper Sandler leiten.

Piper Sandler wurde von seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Piper Sandler & Co. beraten und von Sullivan & Cromwell LLP vertreten. Houlihan Lokey war im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater für The Valence Group tätig und Dentons als Rechtsberater.

Über Piper Sandler

Piper Sandler ist eine führende Investmentbank und institutionelle Wertpapierfirma, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch 'Realize the Power of Partnership(R)' zu realisieren. Durch eine einmalige Kombination von ehrlicher Beratung, konzentrierten Fachkenntnissen und befähigten Mitarbeitern bieten wir jeder einzelnen Beziehung Einblicke und Auswirkungen. Unsere bewährten Beratungsteams kombinieren eingehende Produktund Branchenkenntnisse mit direktem Zugang zu globalem Kapital. Die Firma wurde 1895 gegründet und hat ihren Geschäftssitz in Minneapolis sowie Niederlassungen in allen Teilen der USA sowie in London, Aberdeen und Hongkong. www.PiperSandler.com

(c)2020. Seit 1895. Piper Sandler Companies. 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55402-7036

Kontakt:

Tim Carter

Finanzdirektor

Tel.: 612 303 5607

timothy.carter@psc.com