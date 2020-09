23:30 | 16.09.2020

Business Wire News: Piraeus Bank und Ernst & Young schließen sich der wachsenden Liste von Sponsoren und Rednern beim 10^ jährlichen FTE Investor Summit an.



16.09.2020 / 23:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Große globale Institutionen und führende Unternehmer aus aller Welt treffen sich beim bevorstehenden FTE Investor Summit in Athen, der von VIVA Investment Partners veranstaltet wird ZÜRICH --(BUSINESS WIRE)--16.09.2020-- VIVA Investment Partners (VIP), die Schweizer Private-Equity-Firma, die den Follow the Entrepreneur (FTE) Invesment Campaign and Summit veranstaltet, hat heute eine neue Reihe an Rednern für den bevorstehenden 10 jährlichen FTE Investor Summit. angekündigt, der vom 10. bis 14. Oktober 2020 in Athen, Griechenland stattfinden wird. Die Firma gab ferner ihre Top-Sponsoren bekannt, wozu Ernst & Young Greece und Piraeus Bank, das größte Finanzinstitut in Griechenland, zählen. 'Wir sind unseren Sponsoren und renommierten Rednern, die den diesjährigen FTE Investor Summit zu einem großen Erfolg machen, unglaublich dankbar, denn die Teilnahme am Gipfel ist weiterhin ein Muss für die globale Finanzgemeinschaft', so Julie Meyer, Gründerin und CEO von VIP. 'Die Welt gestaltet sich um, und der Unternehmer wird wie nie zuvor im Zentrum der Gesellschaft und der Wirtschaft stehen.' Neben der bereits beeindruckenden Palette an führenden Unternehmern, Technologen und Veränderern aus allen Vertikalmärkten, darunter Tal Elyashiv von SPiCE VC, Eric Sarasin von der Singularity Group und Harvey Griffiths von Horizon, werden die folgenden Personen auf dem FTE Summit im nächsten Monat Vorträge halten: * Christos Dimas, stellvertretender Minister für Entwicklung und Investment, Hellenische Republik (Griechenland) * Antigoni Lymperopoulou, erfahrener Experte für alternative Anlagen und CEO der Hellenic Development Bank of Investments (HDBI) * Xavier Sarras, Unternehmer, Investor & Geschäftsentwicklungsmanager und Kopf hinter dem 'Experience Quotient' (XQ) Am FTE Investor Summit Greece 2020, der im Four Seasons Astir Palace in Athen, Griechenland, stattfindet, werden mehr als 200 Multi-Family Offices (MFOs), Staatsfonds (SWFs), vermögende Privatpersonen (HNWIs), Risikokapitalunternehmen (VCs) und Unternehmensinvestoren teilnehmen, um Einblicke, Gedanken, Informationen und Kontakte auszutauschen. Der Gipfel bietet führenden globalen Investoren und Unternehmern ferner die Möglichkeit, sich über neue Ökosysteme zu informieren und Anlage- und Wachstumschancen zu identifizieren. VIP hat auch die Aktivitäten vor dem Gipfel angekündigt, wozu Museumsführungen, Weinproben, Tageskreuzfahrten zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Griechenlands und vieles mehr gehören. All diese Aktivitäten sind Teil der Gesamterfahrung beim FTE Investor Summit. Um eine Einladung zu erhalten, um Tickets zu kaufen oder sich nach Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkundigen, besuchen Sie bitte www.globalftenetwork.com/buy-tickets/ oder wenden Sie sich an die VIP Relations Managerin Elizabeth Zachopoulou unter elizabeth@vivacapital.co. Über VIVA Investment Partners: VIVA Investment Partners wurde von erfolgreichen Unternehmern und Risikokapitalinvestoren gegründet, um Beteiligungen an etablierten alternativen Vermögensverwaltern (Fondsanlagen) und aufstrebenden Wachstumsunternehmen (Direktinvestitionen) zu erwerben und diese zu finanzieren. Um mehr über VIP zu erfahren, besuchen Sie bitte www.vivapartners.net/ oder senden Sie eine E-Mail an Liz Whelan unter liz@lwprconsulting.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200916005944/de/ Kontakt:

Liz Whelan

liz@lwprconsulting.com

+1 (312) 315-0160



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.09.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1132735 16.09.2020